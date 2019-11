Sudáfrica vapuleó a Inglaterra y se consagró campeón del Mundial de Rugby

02/11/2019 - 08:39 Deportivo

Tras una muestra magistral de juego en equipo, solidez, presión, dominio y efectividad, Sudáfrica venció por 32-12 a Inglaterra en la final del Mundial de rugby y se consagró campeón en el Yokohama Stadium.

A poco del inicio del encuentro, Inglaterra perdió a uno de sus pilares, Kyle Sinclair, por un golpe cuando intentaba frenar a Makazole Mapimpi. Por el golpe quedó semiinconsciente durante unos segundos y debió ser sustituido por Dan Cole.

Sin dudas, Handre Pollard fue la figura del partido capitalizando cada penal que tuvieron los Springboks, que lograron alcanzar su tercer título mundial, tras los obtenidos en 1995 y 2007.

Great to see this. Springboks captain Siya Kolisi finds England players to show his respect after a grueling 80 minutes of rugby#ENGvRSA #RWC2019 #RWCFinal pic.twitter.com/7ZG6uMflbx