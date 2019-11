02/11/2019 - 10:42 Interior

CHOYA, Choya (C) En el estadio del Club Instituto Tráfico de Frías se pondrá en juego, hoy desde las 13, el tercer capítulo del campeonato denominado José Luis "Joshela" Luna que organiza la Asociación del Fútbol Amateur Friense.

El programa será el que se detalla a continuación: Los Cuervos vs Sanjuanino; Tiro Federal vs Aoma; Tapso vs Ferretería Simón; Profesor Véliz vs Loma Negra; M y M Deportes vs Los Tornillos y Barrio Oeste vs Mercadito La Rural que fue el último campeón.