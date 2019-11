Ricky Martin y Jwan Yosef, la historia de un amor que nació en Instagram

02/11/2019 - 13:39 Pura Vida

“Me voy a casar con él”, fue lo primero que pensó Ricky Martin cuando conoció en persona a Jwan Yosef, el artista sueco con quien había entrado en contacto a través de Instagram.

Como gran coleccionista de arte, Ricky había estado buscando arte en la red social y dio con el perfil de Jwan Yosef.

“Estoy revisando y veo esta hermosa pieza de arte. Le escribí y estuvimos platicando por unos seis meses sin que yo escuchara su voz”, recordó el intérprete en una entrevista radiofónica en febrero de 2017.

Y, como si se tratara de un cuento moderno de hadas, el flechazo ocurrió en el momento en que se vieron.

“Sólo nos mandábamos mensajes, hablábamos de la vida, de cosas existenciales. Nada sexy. Nada sexual. No era que él me enviara fotos sexys y viceversa, lo juro. Él vivía en Londres, fui Londres a conocerlo y asunto acabado... Se me cortó la respiración cuando lo vi... seis meses acumulándose y fue muy romántico”.

Fue ahí cuando supo que quería casarse con el artista, lo que no sabía es que Jwan Yosef pensó lo mismo. “Obviamente sólo me lo dijo después, te tienes que guardar esa información al principio”, detalló Ricky en otra entrevista, con la revista Attitude.

Parecía que estaban "destinados". Ricky es coleccionista de arte y Jwan es artista.

Así que el romance siguió su curso y llegó en un momento en que Ricky había aceptado plenamente su sexualidad en público.

“Era un gay de clóset que hacía que mis parejas se ocultaran. Tuve relaciones con otros hombres que estaban en el clóset y tuve otras relaciones con hombres que no estaban en el clóset, pero por mí regresaron al clóset”, narró en la misma charla con Attitude.

“Me sometí a mi carrera por completo. No abrí puertas a nuevas relaciones, y no estoy hablando de relaciones románticas, estoy hablando de cualquier relación, porque no quería que la gente me conociera demasiado”, lamentó el cantante al recordar que incluso evitaba sentarse a convivir durante más de dos horas con productores o cineastas porque temía que se dieran cuenta de su naturaleza. “Gasté mucha energía tratando de manipular mi sexualidad”.

Y es que incluso en la relación anterior a Jwan, la que sostuvo con el empresario Carlos González Avella, Ricky no fue tan abierto. Apenas en 2011, en los premios GLAAD, se refirió al hombre con el que criaba a sus hijos Valentino y Matteo:

“Hoy puedo decir que soy libre, y por eso, definitivamente tengo que agradecer a mis padres, por apoyarme tanto, a mi madre y mi padre por su amor incondicional, a mis amigos, mi familia, mis fanáticos y a mi compañero y novio, Carlos. Eres lo máximo”.

Pero durante su relación apenas hubo fotos de ellos juntos o alguna expresión de amor en redes. Parecía que el cantante deseaba mantener en privado cualquier detalle de su romance y de su vida en familia.

El fin de su relación se confirmó en enero de 2014 y, según la representante de Ricky, la ruptura se dio de “manera armónica”.

Nada qué ver con la manera en que Ricky ha llevado su romance con Jwan Yosef, pues son varias las fotografías de ambos disfrutando de la playa o de una tranquila noche en casa. Parece que después de su relación con González Avella, el amor cambió al cantante.

Los rumores de una nueva relación lo empezaron a perseguir en 2016 y Ricky decidió aparecer junto a Jwan Yosef en la alfombra roja de la organización amfAR, en Brasil, en abril de ese año. Martin tomó de la mano a Jwan y no necesitó de palabras para confirmar su romance con él.

Para noviembre del mismo año Ricky y Jwan estaban comprometidos, como el propio intérprete lo reveló a Ellen DeGeneres.

“Yo le propuse matrimonio. Estaba muy nervioso, pero me arrodillé y saqué la cajita de metal, que estaba dentro de una bolsita de terciopelo. En vez de decir ‘quieres casarte conmigo’ dije ‘¡tengo algo para ti!'”, recordó emocionado Ricky en su entrevista con la presentadora.

“Le dije: ‘Quiero pasar el resto de mi vida contigo’ y él me contestó: ‘¿cuál es la pregunta?’. ’¿Quieres casarte conmigo?’ le volví a decir, y eso fue todo. Fue algo hermoso. Después de media hora le volví a preguntar si había dicho que sí. Y sí, sí lo había hecho”.

Para continuar con el romance y después de haber pasado un año “hermoso” juntos, Ricky y Jwan decidieron mudarse a Los Ángeles para vivir juntos.

“Aún no estoy casado pero estoy comprometido. Ha sido muy hermoso. Apenas nos mudamos a Los Ángeles y ha sido muy especial . ha sido un año juntos muy hermoso”.

Y poco más tarde Ricky ya imaginaba cómo sería su boda soñada con el artista. “Me quiero casar en Puerto Rico. Eso es algo que tiene que suceder. Es de donde soy, de donde es mi familia. Él es de Suecia y algunos de sus parientes son de Siria por lo que vamos a hacer algo internacional. Veremos qué pasa”, aseguró en junio de 2017.

Lo complicado para el cantante era organizar un evento de tal magnitud en medio de su apretada agenda de trabajo. Sin fecha para el enlace estaba esperando que terminara su residencia en el Teatro Park del casino Monte Carlo de Las Vegas.

La celebración era el evento más esperado por los paparazzi, pero el cantante logró evitarlos y en enero de 2018 hablaba ya de Jwan Yosef como su esposo.

A Ricky le preguntaron si aún era un “prometido” o un “esposo”, el cantante explicó a ¡Hola!: “Soy un esposo. Vamos a tener una gran fiesta en un par de meses, les dejaré saber. Firmamos, dijimos nuestros votos, juramos todo y firmamos todos los papeles que teníamos que firmar”.

La gran fiesta aún no llega, pero lo que sí ha llegado son los hijos para la pareja, los viajes románticos por el mundo y las decenas de imágenes en redes sociales para dar cuenta de su amor.

Fue a través de Instagram (el sitio en el que empezó su relación) donde la pareja compartió, justo en enero de 2018, una fotografía junto a Valentino y Matteo, los hijos del cantante nacidos en 2009, posando junto a Ricky y Jwan Yosef. Algunos observadores se dieron cuenta que la pareja lucía ya sus anillos de bodas.

Quedaba claro que Ricky y Jwan eran ya una familia, que decidieron aumentar precisamente en diciembre de 2018, cuando anunciaron la llegada de su hija Lucía.

“Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin-Yosef. Esto ha sido sin duda un cumpleaños y celebración de la Navidad única en nuestras vidas”, escribió Ricky para acompañar la fotografía de la bebé.

El cantante y Jwan han compartido algunas imágenes de Lucía y también varias fotografías de ellos juntos. Una de sus visitas a la playa fue captada en fotos en las que Yosef escribió a Ricky que es “el hombre de sus sueños”.

Y Ricky también se ha dejado ver en románticas imágenes con el artista sueco que hizo cambiar la manera en que se relacionaba con los hombres.

Una nueva muestra de su amor ocurrió el pasado septiembre cuando, en la cena anual de la organización Human Rights Campaign, Ricky recibió un premio y dedicó unas palabras de amor a Jwan Yosef, además de aprovechar para anunciar que serían padres nuevamente.

“Mi familia está aquí. Jwan, no te veo pero te amo. Mis hermosos mellizos, Valentino y Matteo, también están aquí. Los amo con todo mi corazón, son mi fuerza, me inspiran todos los días, me motivan a seguir haciendo lo que hago y con unos chicos increíbles. Ustedes chicos son asombrosos. Los amo. Lucía, mi bebita que no está aquí con nosotros, se quedó en casa con la abuela, pero también es la luz de mi vida. Y por cierto, tengo que anunciar que estamos embarazados. Estamos esperando. ¡De acuerdo! Me gustan las familias grandes".

Y la familia se agrandó esta semana, cuando el cantante anunció el nacimiento de su hijo Renn. Se trató del capítulo más reciente en la historia de amor de Ricky Martin y Jwan Yosef, un romance surgido en Instagram.