Cómo conseguir un pasaje en business pagando igual que en económica

02/11/2019 - 13:25 El Cronista

Viajar en Clase Ejecutiva -- o Business Class-- es un lujo reservado para pocos: los tickets promedio rondan los US$ 3.000 y en algunos casos hasta triplican el valor de los asientos en Clase Turista.

Claro que las diferencias son notorias: la comida es distinta, los asientos son cómodos, la atención es más personalizada.

No son pocas las empresas que tienen en su política corporativa incluir pasajes en Clase Ejecutiva puesto que las personas llegan a destino más descansadas y el espacio extra y las comodidades de conectividad les permiten adelantar trabajo en el aire.



Para el resto intentando hacer un upgrade, las opciones son más bien pocas: tratar de ubicar alguna oferta puntual, tener una tarjeta de lealtad que pruebe ser viajero frecuente o conseguir un trabajo con esos beneficios.



Pero según la autora Tilly Bagshawe hay un truco extra.

En una entrevista con Bloomberg, la autora de libros como "Adored" y "Murder at the Mill" reveló su secreto para lograr un upgrade sin pagar de más. Ella, que viaja unas 100.000 millas al año según reveló en esta entrevista, dice que dos palabras son suficientes para logrearlo: "Revenue Management".

"No todos saben que existe un área en las grandes aerolíneas encargada de asegurarse que todos los tickets del avión se vendan. A esta área la llaman Revenue Management y es con quienes hay que pedir cuando se compra un ticket por teléfono pero sirve especialmente si se lo compra online", explica la autora.

Confiesa que hablar con Revenue Management y preguntar si liberaron asientos para upgrades con millas le ha resultado una estrategia exitosa en el 100 por ciento de los casos. "Si tienen 20 asientos sin vender, no hay mejor estrategia que preguntarles cuándo los van a liberar. Casi siempre, presionados por el cliente, acceden. O, en el peor de los casos, te dicen que llames mañana", reconoce.



Para quienes lo intenten y no lo logren, hay opciones: un micro del futuro, totalmente conectado y con camas de lujo, ya vende sus tickets por US$ 80 y promete reemplazar a la Clase Ejecutiva en distancias cortas.