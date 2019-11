Una pasión adolescente se volvió a encender con “Zero Culpa”

02/11/2019 - 20:09 Pura Vida

Gustavo Galván, Pablo “Chule” López y “Toto” López tenían entre 18 y 20 años cuando la música los unió en “Becuadro”, la banda santiagueña de finales de los 80 y principio de los 90 que logró proyección con temas propios y también con covers de grupos conocidos. Pero por esos movimientos ondulantes de la vida, sus integrantes comenzaron a transitar otros caminos, y el grupo finalmente dejó de sonar.

Pero eso que parecía formar parte del pasado, de la creativa etapa adolescente, se volvió a encender en ellos cuando Gustavo y “Chule” se reencontraron. Otra vez la música en el centro de las conversaciones. Otra vez composiciones dormidas pidiendo despertar en alguna guitarra. Y entonces la banda fue volviendo, esta vez con “Zero Culpa”. Al principio con una formación, hasta llegar a la actual con Galván y los dos López.

“En los 90, con Becuadro habíamos grabado también un mini tape, similar al EP actual. Era un casete con dos canciones por cada lado. Además, hicimos un video, cuando para aquella época todo eso era muy difícil. Hoy con pocos elementos quizás grabas, haces un disco, o armas un video. En aquella época todo costaba un poco más”, dice Gustavo Galván, la voz de Zero Culpa.

Y cuenta: “Yo participé de esa primera formación, después me fui y los chicos siguieron. Las cosas de la vida nos llevaron por distintos caminos a todos, hasta que nos reencontramos en el 2015 con Pablo López que me contaba de sus canciones. Estaba con ganas de armar una banda. Pasó un año y en el 2016 armamos Zero Culpa, primero con otros integrantes. Grabamos un par de temas e hicimos un video de la canción ´Cómo olvidar´, y en el 2017 ya quedamos con la formación actual”.

Y así llegó el EP “Hora de soltar” y su arribo a las distintas plataformas...

Así es. Armamos el EP de Zero Culpa que está en Spotify, Youtube Music, Claro música, Apple… en todas. Es más por esto nos hemos enterado de que hay cerca de 50 plataformas de música y video que ni sabíamos que existían. Editamos un EP con 6 canciones y para su difusión cortamos “Hora de soltar” que también tiene un video. La verdad es que nos va dando gratas sorpresas porque al margen de estar tocando en bastantes bares o brindando shows de autogestión, y participando de algunos ciclos que se arman a nivel estatal, también estamos teniendo buena repercusión en otras provincias. Nos han llegado mensajes de Misiones, Formosa, incluso hay gente de Buenos Aires que se ha contactado con nosotros para que le ampliemos el tema del material.

Te escucho que dices que antes era difícil grabar, hacer un video. ¿Qué es lo difícil, ahora?

Si bien se ampliaron los canales de difusión, hoy tienes mucha oferta y eso puede llegar a ser contraproducente. Hay tanto que a la gente le cuesta elegir. Antes los artistas grababan un disco cada 1 ó 2 años. Entonces, un disco de 10 canciones duraba dos años. La gente se tomaba el tiempo para escucharlo. Hoy todos los días hay que estar actualizando canciones, videos, porque hay mucha oferta y la gente consume cosas instantáneamente. Lo que hoy sirve mañana se descarta. Entonces eso quizás es lo más difícil y paradójico porque si bien hay muchos canales para difundir, hay más presión para el artista de estar generando cosas nuevas constantemente. Lo que hoy es nuevo, mañana pasa a ser obsoleto. Más en el caso nuestro que hacemos el pop rock de siempre, con sonidos nuevos y toques electrónicos, pero con el estilo que nos propusimos hacer y no con el que nos puede llegar a imponer una moda.

El corte de difusión se llama “Hora de soltar”. ¿Qué han tenido que soltar ustedes para que este proyecto avance?

Zero Culpa en sí ya dice algo. Tenemos menos prejuicios, miramos las cosas desde otro lado, la edad también ayuda. No tenemos los 18 o 20 de los noventa, el doble y más también. Eso nos da otra mirada, nos permite menos ataduras, menos prejuicios a la hora de hacer ciertas cosas, a la hora de imponer lo nuestro. Priorizamos mucho la comunión musical entre nosotros, pero también la comunión humana, porque somos amigos, buenos compañeros y hacemos hincapié en que el grupo humano es fundamental para todo proyecto en equipo.

¿Adónde los lleva Zero Culpa?

Nosotros pensábamos que era parte del pasado, de la adolescencia, de la juventud, pero evidentemente no. Era algo que lo teníamos escondido, un círculo que teníamos que cerrar y es lo que estamos haciendo, adaptarlo y hacer lo que nos gusta desde que somos chicos porque en mi caso particular, en mi otra actividad, soy programador musical, soy DJ, o sea que la música es mi vida, y la de los chicos, también. Es como que estamos cerrando un círculo y lo estamos disfrutando también porque es un oasis en medio de esta vorágine de tener que estar trabajando para vivir. Esto nos gratifica mucho.

¿Cuál es el próximo objetivo?

Tenemos muchas ganas y estamos trabajando en la idea de hacer una pequeña gira de verano por algunos bares de provincias próximas como Córdoba, y estamos trabajando también en darle forma al segundo video de otra canción que se llama “Y si no vuelvo”; además de ver si a mitad del otro año presentamos nuevos canciones porque Pablo, que es el autor de la mayoría de las canciones es un compositor muy prolífico, y necesitamos buscar los espacios para ir mostrando de a poco.

EP

HORA DE SOLTAR tema por tema

Hora de soltar

Es la canción que abre el disco, con bombo en negras, y aires electrónicos. Es también el corte difusión del EP. El riff de guitarra abre paso a un estribillo melancólico cuya lírica nos invita “mojarse en la lluvia” y a soltar las cosas que nos retienen, que no nos dejan avanzar.

Navego

Es la canción más roquera y visceral del EP, un solo con condimentos funkys y un final con armonías beatleras logran el ambiente ideal para gritar a viva voz “no dejo huella en el agua, no me podrán seguir”.

Cosas que jamás

“Nos fuimos juntos para no volver, y nos volvimos solos”, el amor y el desamor presente en esta canción, una canción que propone la idea de que quizás tengamos que aceptar que hay cosas para jamás decirlas.

Si no vuelvo

Un cajón flamenco y un guitarra acústica abren el cuarto track del EP, susurrando una historia de desencuentro y la eterna duda de quedarse o no volver. Aires de bossa nova y salsa, para concluir que “finales abiertos quedan bien”.

El chiste

Una canción simple, directa, acelerada, un estribillo sin pretensiones poéticas, pero poderoso y efectivo. Al promediar la canción, una broma con la música disco de los años 70 hace pensar que quizás todo es un chiste.

Cómo olvidar

Cerrando este primer capítulo de Zero Culpa, una canción que paradójicamente fue lo primero que compuso la banda y que representa su primer sonido. l