CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de noviembre de 2019

02/11/2019 - 20:24 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 CLUB 57

12.45 LA PEÑA DE MORFI

17.15 CINE. STUART LITTLE

18.45 CINE. “EN PRIMERA PLANA”

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. “EN PRIMERA PLANA” (CONTINUACIÓN)

21.15 OPINIÓN DEPORTIVA

22.15 SUSANA GIMÉNEZ

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓNl

AMÉRICA

12.00 MODO SELFIE

13.00 MODO FOODIE

13.30 LO MEJOR DE S.T.O

14.30 SECRETOS VERDADEROS

16.00 MAURO, LA PURA VERDAD

19.00 INFAMA

TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.45 COPA MUNDIAL DE FÚTBOL MASCULINO SUB-17 BRASIL 2019

19.00 PADRES E HIJOS

20.00 CADA NOCHE MÚSICA

21.00 CONCIERTO EXTREMO

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 EL CHAVO DEL 8

17.00 TU FABULOSO FINDE

20.00 IMPLACABLES

22.00 AQUÍ ESTÁ EL FÚTBOL

EL TRECE

10.00 AUTOMOVILISMO - TC 2000

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

23.30 PASIÓN POR EL FÚTBOL

CANAL 14

12.00 PEREGRINOS DE LA FE

12.30 SANTIAGO TEATRAL

13.00 PEDALIER

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

15.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. REGATAS

17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET POR EL 14: REGIONAL U17 LA FINAL

22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO

CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

PELÍCULAS

CINEMAX

07.20 JACKIE

09.13 LA MOMIA

11.39 EL ENCANTO DE LA BESTIA

13.22 LOS PICAPIEDRA

15.07 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO

17.07 LA MOMIA

19.33 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

22.00 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO

TNT

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.02 LILO Y STITCH

08.30 LOS PITUFOS 2

10.23 EL DIARIO DE LA PRINCESA

12.34 UN GRAN DINOSAURIO

14.18 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA

17.00 ROBIN HOOD

19.37 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO

22.00 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL

SPACE

06.00 MUNGUÍA. NACE UNA ESTRELLA

06.49 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

09.04 FURIA DE TITANES 2

10.48 BATMAN REGRESA

12.00 COMBATE SPACE - T. 2019 - SAUL ‘CANELO’ ALVAREZ VS. SERGEY KOVALEV

13.05 IDENTIDAD SUSTITUTA

14.44 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA

17.06 SOY EL NÚMERO CUATRO

19.08 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA MUERTE

22.00 GIGANTES DE ACERO

CINECANAL

11.35 LOS PITUFOS 2

13.45 AMOR A LA DERIVA

16.05 GUERRA DE PAPÁS 2

18.15 MARLEY Y YO

20.25 MADAGASCAR 3. LOS FUGITIVOS

22.00 MI VILLANO FAVORITO 2

23.50 MI POBRE ANGELITO

VOLVER

06.00 NO HAY QUE AFLOJARLE A LA VIDA

07.40 YO TENGO FE

09.15 LOS MUCHACHOS DE MI BARRIO

11.00 EL GRAN ÁLBUM DE LA TELE

11.30 GRAN VALOR EN LA FACULTAD DE MEDICINA

13.00 SANDRO. 5 AÑOS DESPUÉS

15.00 SIEMPRE TE AMARÉ

16.40 DESTINO DE UN CAPRICHO

18.15 LA VIDA CONTINÚA

20.00 EL CLUB DE LA COMEDIA

21.00 ROMPEPORTONES

23.00 LA ARGENTINA DE TATO

TCM

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE - T. 2019 - EP. 12

06.42 LOST - T. 5 - EP. 14 - THE VARIABLE

11.08 MAD ABOUT YOU - T. 1 - EP. 19 - SWEPT AWAY

16.18 MULÁN

17.51 TONTO Y RETONTO

19.54 KARATE KID 4

22.00 MAREA ROJA





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*TERMINATOR, 22.30, 00.35

*JOKER, 20.30

*LOS LOCOS ADAMS, 14.30, 17.30.

*¿YO TE GUSTO?, 16.15, 19.15 (ESPACIO INCAA $50).

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*MARTES 12 DE NOVIEMBRE, A LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON TODOS LOS PERSONAJES DE LA GRANJA Y SUS CANCIONES.

* EL 1º DE DICIEMBRE, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.

QUINCHO PEPE PEZZINI

EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 19, SHOW DE LEONEL DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS: SERGIO CEJAS, ADRIANA GONZÁLEZ, BANDEÑAS, ARIEL PALAVECINO, NUEVO SOL Y ANA CARMONA.

RETRETA DE LA PLAZA LIBERTAD

*VIERNES 15, CICLO DE TANGO CON ANA JOZAMI, ALFREDO OLMOS Y CACHO ENCALADA.

EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD

*SÁBADO 16, A LAS 21, EN LOS CICLOS DE LA EXPLANADA SE PRESENTARÁ “SANDRO DE AMÉRICA”.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.

CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D)

AVENTURA (+13)

03/11 - 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D)

AVENTURA (+ 13)

03AL06/11 - 22:00 hs (Cast)

LOS LOCOS ADAMS (3D)

ANIMADA (ATP)

03/11 - 14:20 hs (Cast) 16:30 hs (Cast) 18:30 hs (Cast) 20:30 hs (Cast)

CRÍMENES IMPOSIBLES (2D)

THRILLER (+13)

03AL06/10 - 22:30 hs (Cast)

TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D)

ACCION (+ 13 AÑOS)

03/11 -14:10 hs (Cast) 16:45 hs (Cast)19:20 hs (cast) 22:00 hs (subt

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP)

03/11 - 15:00 hs (Cast) 17:20 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)

ZOMBIELAND 2: TIRO DE GRACIA (2D)

COMEDIA (+13)

03AL 06/11 - 22:30 hs (subt)

GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

03/11 -14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:10 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 20:10

SUBTITULADO 2D 22:50

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:20 - 19:50 - 22:20

LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA ES TRENO

CASTELLANO 2D 16:10 18:10

TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS CON RESERVA

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 19:40 22:30

SUBTITULADO 22:30 SOLO JUEVES Y VIERNES

ANTICIPADA EN VENTA

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15

DE NOVIEMBRE 2019

CASTELLANO 2D 19:10

HORARIOS DE APERTURA