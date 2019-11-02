CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de noviembre de 2019

-
CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 CLUB 57
12.45 LA PEÑA DE MORFI
17.15 CINE. STUART LITTLE
18.45 CINE. “EN PRIMERA PLANA”
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. “EN PRIMERA PLANA” (CONTINUACIÓN)
21.15 OPINIÓN DEPORTIVA
22.15 SUSANA GIMÉNEZ
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
12.00 MODO SELFIE
13.00 MODO FOODIE
13.30 LO MEJOR DE S.T.O
14.30 SECRETOS VERDADEROS
16.00 MAURO, LA PURA VERDAD
19.00 INFAMA
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.45 COPA MUNDIAL DE FÚTBOL MASCULINO SUB-17 BRASIL 2019
19.00 PADRES E HIJOS
20.00 CADA NOCHE MÚSICA
21.00 CONCIERTO EXTREMO
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 EL CHAVO DEL 8
17.00 TU FABULOSO FINDE
20.00 IMPLACABLES
22.00 AQUÍ ESTÁ EL FÚTBOL
EL TRECE
10.00 AUTOMOVILISMO - TC 2000
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
23.30 PASIÓN POR EL FÚTBOL
CANAL 14
12.00 PEREGRINOS DE LA FE
12.30 SANTIAGO TEATRAL
13.00 PEDALIER
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
15.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. REGATAS
17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET POR EL 14: REGIONAL U17 LA FINAL
22.30 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
PELÍCULAS
CINEMAX
07.20 JACKIE
09.13 LA MOMIA
11.39 EL ENCANTO DE LA BESTIA
13.22 LOS PICAPIEDRA
15.07 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO
17.07 LA MOMIA
19.33 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR
22.00 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO
TNT
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
07.02 LILO Y STITCH
08.30 LOS PITUFOS 2
10.23 EL DIARIO DE LA PRINCESA
12.34 UN GRAN DINOSAURIO
14.18 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA
17.00 ROBIN HOOD
19.37 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO
22.00 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL
SPACE
06.00 MUNGUÍA. NACE UNA ESTRELLA
06.49 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
09.04 FURIA DE TITANES 2
10.48 BATMAN REGRESA
12.00 COMBATE SPACE - T. 2019 - SAUL ‘CANELO’ ALVAREZ VS. SERGEY KOVALEV
13.05 IDENTIDAD SUSTITUTA
14.44 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA
17.06 SOY EL NÚMERO CUATRO
19.08 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA MUERTE
22.00 GIGANTES DE ACERO
CINECANAL
11.35 LOS PITUFOS 2
13.45 AMOR A LA DERIVA
16.05 GUERRA DE PAPÁS 2
18.15 MARLEY Y YO
20.25 MADAGASCAR 3. LOS FUGITIVOS
22.00 MI VILLANO FAVORITO 2
23.50 MI POBRE ANGELITO
VOLVER
06.00 NO HAY QUE AFLOJARLE A LA VIDA
07.40 YO TENGO FE
09.15 LOS MUCHACHOS DE MI BARRIO
11.00 EL GRAN ÁLBUM DE LA TELE
11.30 GRAN VALOR EN LA FACULTAD DE MEDICINA
13.00 SANDRO. 5 AÑOS DESPUÉS
15.00 SIEMPRE TE AMARÉ
16.40 DESTINO DE UN CAPRICHO
18.15 LA VIDA CONTINÚA
20.00 EL CLUB DE LA COMEDIA
21.00 ROMPEPORTONES
23.00 LA ARGENTINA DE TATO
TCM
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE - T. 2019 - EP. 12
06.42 LOST - T. 5 - EP. 14 - THE VARIABLE
11.08 MAD ABOUT YOU - T. 1 - EP. 19 - SWEPT AWAY
16.18 MULÁN
17.51 TONTO Y RETONTO
19.54 KARATE KID 4
22.00 MAREA ROJA
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*TERMINATOR, 22.30, 00.35
*JOKER, 20.30
*LOS LOCOS ADAMS, 14.30, 17.30.
*¿YO TE GUSTO?, 16.15, 19.15 (ESPACIO INCAA $50).
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
*MARTES 12 DE NOVIEMBRE, A LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON TODOS LOS PERSONAJES DE LA GRANJA Y SUS CANCIONES.
* EL 1º DE DICIEMBRE, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.
QUINCHO PEPE PEZZINI
EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 19, SHOW DE LEONEL DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS: SERGIO CEJAS, ADRIANA GONZÁLEZ, BANDEÑAS, ARIEL PALAVECINO, NUEVO SOL Y ANA CARMONA.
RETRETA DE LA PLAZA LIBERTAD
*VIERNES 15, CICLO DE TANGO CON ANA JOZAMI, ALFREDO OLMOS Y CACHO ENCALADA.
EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD
*SÁBADO 16, A LAS 21, EN LOS CICLOS DE LA EXPLANADA SE PRESENTARÁ “SANDRO DE AMÉRICA”.
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D)
AVENTURA (+13)
03/11 - 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D)
AVENTURA (+ 13)
03AL06/11 - 22:00 hs (Cast)
LOS LOCOS ADAMS (3D)
ANIMADA (ATP)
03/11 - 14:20 hs (Cast) 16:30 hs (Cast) 18:30 hs (Cast) 20:30 hs (Cast)
CRÍMENES IMPOSIBLES (2D)
THRILLER (+13)
03AL06/10 - 22:30 hs (Cast)
TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D)
ACCION (+ 13 AÑOS)
03/11 -14:10 hs (Cast) 16:45 hs (Cast)19:20 hs (cast) 22:00 hs (subt
LOS LOCOS ADAMS (2D)
ANIMADA (ATP)
03/11 - 15:00 hs (Cast) 17:20 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)
ZOMBIELAND 2: TIRO DE GRACIA (2D)
COMEDIA (+13)
03AL 06/11 - 22:30 hs (subt)
GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
03/11 -14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:10 hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)
CASTELLANO 2D 20:10
SUBTITULADO 2D 22:50
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:20 - 19:50 - 22:20
LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA ES TRENO
CASTELLANO 2D 16:10 18:10
TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS CON RESERVA
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00 19:40 22:30
SUBTITULADO 22:30 SOLO JUEVES Y VIERNES
ANTICIPADA EN VENTA
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15
DE NOVIEMBRE 2019
CASTELLANO 2D 19:10
HORARIOS DE APERTURA