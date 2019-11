El cigarrillo electrónico, ¿es perjudicial para la salud?

02/11/2019 - 21:22 Santiago

La exposición al líquido con sabor usado en los cigarrillos electrónicos puede exacerbar la disfunción de las células endoteliales, lo que frecuentemente precede a enfermedades cardíacas, según un estudio difundido esta semana. La investigación, la primera de ese tipo y publicada en la revista médica “Journal of the American College of Cardiology”, se centró en las células endoteliales, que se encuentran en el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y el corazón.

El cigarrillo electrónico es presentado como ayuda para evitar el tabaco convencional, pero aún no existe evidencia sobre su eficaz trabajo para abandonar el hábito, ya que contiene nicotina, sustancia vinculada a toxicidad cardiovascular, además de contener metales pesados potenciales cancerígenos; para reducir las consecuencias del tabaquismo o uso de nicotina, es imprescindible el cese de este mal hábito.

Existe actualmente una prevalencia elevada de jóvenes con dicha costumbre, ya sea por moda o adicción.

Sin embargo, no existe un conocimiento pleno de las consecuencias en los jóvenes ni en los padres sobre el uso de este cigarrillo electrónico, o nueva modalidad de uso de nicotina.

El cigarrillo electrónico no es vapor de agua, no debe considerarse inocuo a ninguna edad ya que pueden provocar aumento de los niveles de adrenalina, con riesgo de ataque cardíaco y muerte súbita.

Los datos sugieren que el uso de cigarrillos electrónicos puede conducir a una disfunción endotelial aguda, que se validó mediante la exposición in vitro a un líquido o suero derivado de pacientes que usan cigarrillos electrónicos, lo que indicó que el uso de los cigarrillos electrónicos en EE.UU. y en todo el mundo está aumentando rápidamente con la creciente preocupación de parte de los científicos y de las comunidades que formulan las políticas de salud pública. Un primer paso importante para llenar este vacío de conocimientos es proporcionar un certero diagnóstico sobre cómo los cigarrillos electrónicos causan disfunción endotelial, que es un factor de riesgo importante para el desarrollo de enfermedades del corazón.

Para arrojar luz sobre el constante debate sobre si este dispositivo es perjudicial o no, la Escuela de Medicina de Nueva York ha realizado un estudio que lo demuestra.

El cigarrillo electrónico siempre ha estado en el punto de mira, muchos lo defienden como una alternativa saludable al tabaco tradicional, pero lo cierto es que deja muchas dudas sobre si realmente es bueno el ‘vapeo’. Para tratar de dar una respuesta, científicos de la Escuela de Medicina de Nueva York han llevado a cabo un estudio para comprobar los efectos reales que tiene el uso de este tipo de cigarrillos.

Dicho estudio ha sido publicado en la revista de la Academia Estadounidense de Ciencias, y se ha realizado mediante pruebas en ratones, a los que se expuso durante doce semanas al vapor de la nicotina en una dosis equivalente a la que consumiría un ser humano en diez años. Tras este análisis, los investigadores concluyen que el cigarrillo electrónico tiene consecuencias drásticas para la salud, produce daños en la vejiga, el corazón y los pulmones.

El funcionamiento del cigarrillo electrónico consiste en ofrecer nicotina en forma de aerosol sin fuego ni tabaco, teniendo por lo tanto una menor cantidad de sustancias perjudiciales para nuestro organismo que los cigarros convencionales. Es decir, este aparato tiene consecuencias negativas para nuestra salud, pero sigue siendo mejor que fumar el tabaco tradicional.

Por tanto, prescindir del tabaco y recurrir a los cigarros electrónicos no conlleva pasar de un mal hábito a otro inocuo, sino reducir las probabilidades de contraer cáncer y otro tipo de enfermedades. Sin duda, este estudio es la confirmación de que estos dispositivos no son la alternativa definitiva para los fumadores y desmonta las teorías que defienden su consumo y su uso como una opción recomendable, lo mejor para un fumador es prescindir de cualquier tipo de sustancia perjudicial, y este estudio es un paso más para concienciar sobre los riesgos y las consecuencias de la nicotina.

Desde la Sociedad de Cardiología de Santiago del Estero aconsejamos que lo mejor es no fumar y si está bajo ese hábito abandonarlo por su salud y la de los suyos.