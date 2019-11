Una agenda MUY cargada de cuestiones urgentes e importantes

02/11/2019 - 21:34 Opinión

En materia de desafíos económicos, la agenda del próximo presidente está bastante completa. Diría que la prioridad va a estar en las cuestiones urgentes y luego, tal vez, en las importantes.

Las cuestiones urgentes son principalmente dos. La primera de ellas es el tema de la deuda, la deuda pública en especial. La Argentina no tiene acceso al financiamiento externo y el año que viene tiene diferentes vencimientos muy importantes de deuda pública, tanto de capital como de intereses. Sin acceso al mercado de financiamiento, no se puede hacer frente a todos esos pagos y, por lo tanto, va a haber problemas.

Hoy la Argentina no tiene tal vez un problema de solvencia. No significa que la Argentina no tiene capacidad de pago sino lo que tiene es un problema de liquidez. En estos próximos 4 años, tiene muchos vencimientos que afrontar y lo que hace en general, la mayoría de los países, que es ir tomando nueva deuda para ir cancelando parte de la deuda vieja, la Argentina no lo puede hacer.

En este contexto estamos parados, pensando en que va a haber una negociación de la deuda que va a tener que encarar en los primeros meses de gobierno Alberto Fernández, no solo con los acreedores privados sino también con el FMI. En este punto, se abre todo un abanico de posibilidades con respecto de si va a haber una quita o no en lo que es el monto del capital adeudado, si va a haber a cambio de una negociación el compromiso por un mejor y mayor resultado fiscal. También qué va a pasar con la deuda del FMI: Si va a formar parte de las negociaciones con los acreedores privados apoyando a la Argentina o no. Se abre un panorama financiero complicado y el problema es que tiene que ser resuelto con urgencia, porque caer en default por parte de la Argentina implicaría un problema superior al que estamos viviendo en este momento.

La segunda cuestión urgente es la de la estabilización. Cuando hablamos de estabilización a lo que referimos es a la estabilización nominal, los precios. Hoy por hoy, los precios están prácticamente desanclados. El tipo de cambio se mantiene a raya a base de controles cambiarios muy fuertes que pujan la demanda del mercado formal al mercado informal, lo que trae otra serie de problemas y además, se mantiene a raya, con el Banco Central vendiendo reservas a un ritmo insostenible.

Después, el principal problema es que tenemos unos precios internos muy sensibles a las modificaciones del tipo de cambio, donde no hay ningún tipo de referencia respecto de cuál va a ser el valor de la inflación en los próximos meses, hay una inercia muy fuerte, entonces la verdad que estamos en un escenario en el cual el riesgo de pasar a un régimen de inflación todavía peor del que ya tenemos sin llegar a ser hiperinflación, es bastante importante. Por eso, son las dos cuestiones que, con urgencia, va a tener que tratar de hacer algo Alberto Fernández.

Con respecto a la deuda, es el tema de la negociación con los acreedores privados. En cuanto a la estabilización nominal, lo que se ha mencionado, ese Pacto Social o el acuerdo entre Estado, empresas y gremios, puede ser un buen punto de partida si es que obviamente, está acompañado con una política económica acorde.

Por otra parte viene la agenda de lo importante. Esto implica volver a poner a crecer la economía después de ocho años sin crecimiento. Desde 2011 que la Argentina está prácticamente estancada, con los últimos dos años incluso en recesión de manera contínua y sin perspectivas de que esto repunte a corto plazo. Por eso es también que Alberto Fernández fue elegido Presidente, con el mandato de volver a poner la economía en marcha que aumente el empleo y que mejore la situación de los hogares.

Esta es la agenda importante, pero sin resolver lo urgente, no va a haber margen para atender esta demanda social porque en definitiva, hoy la política económica no tiene mucho márgen para dar alguna especie de impulso, porque no tiene grados de libertad, porque está muy condicionada por el tema del financiamiento y obviamente, porque el Banco Central no puede hacer mucho para impulsar la economía, sin generar problemas o con el dólar o con los precios. Esas son tal vez las tres cuestiones más importantes de los desafíos que tiene hacia adelante Alberto Fernández. l





(*) Economista, consultora Management&Fit

ANáLISIS

Por MATÍAS CARUGATI (*)

