FÚNEBRES | 3 de noviembre de 2019

02/11/2019 - 21:37 Funebres

Fallecimientos

- Ramón Germán Juárez (Monte Quemado)

- Teresa Adelaida Lobos de Figueroa

- Víctor Alejandro Gerez

- Pedro Muñoz (Bs. As.)

- Adolfo Adalberto Bulacio

- Lider Evelina Juárez (La Banda)

- Oscar Benicio Coronel

- Ricardo Fabián Herrera

- Alfredo Allub

- Yudith Mosconi

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALIAGA DE GALLEGO, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 30/10/19|. Querida Matilde, con profundo dolor por tu inesperada partida, tu amiga Eloísa Stella Palumbo te recordará siempre por tu nobleza y generosidad. Ruego oraciones en su memoria.

ALLUB, ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Sus primos Raúl José Jalaf, Gladys Isabel Jalaf de Colassiopo, Edis Vilma Jalaf de Taín y Roberto Jorge Jalaf con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ALLUB, ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Su sobrina Adriana Navarro participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

ALLUB, ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Aldo Yunes, María Elvira Santillán e hijos Aldo, Roberto, Federico, Enrique, Beatriz y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y despiden con cariño a Toti. Elevan oraciones en su memoria.

BULACIO,RODOLFO ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Sus hijos Rodolfo, Vaneza, h/Yesica, Carlos, su madre Sofía, nietos Camila, Aylena, Gael, y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 8 hs en el cementerio La Piedad. Casa de duelo O. Di Lullo 2810. H. Hondo. EMPRESA SANTIAGO.

CORONEL, OSCAR BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Su hermana Fanny, su sobrina Fabiana y su sobrino nieto Benicio y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados 11 hs cemet. La Piedad. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V Nº2). Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORONEL, OSCAR BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Chino Gubaira, Fabiola Vittar, Oso y flia; Toti y flia, Guada y Gabriel participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cemet. La Piedad a las 11 hs.

CORONEL, OSCAR BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Tus amigos que nunca te olvidarán y quedarás en nuestra memoria como una gran persona y compañero de tantos Rally juntos en la tierra, el sol, la lluvia, hasta siempre Oscar. Gracias por tu amistad. Carlos, Guillermo, Andrés Giambroni y Mirta Mattar, ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, OSCAR BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. El A.S.E.R participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio y gran colaborador. Ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, OSCAR BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Velia Romero, sus hijos Gustavo, Gabriel, Tamara y José y Cristina Greisert: sus hijos Gabriela, Rubén Aníbal, Gonzalo y sus respectivas familias acompañan a Fany, Fabiana y Benicio rogando por el eterno descanso de Oscar. Permanecerá siempre en nuestros recuerdos.

CORONEL, OSCAR BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. El comité ejecutivo de la Federación Regional Santiagueña del Deporte Motor participa con profundo dolor el fallecimiento de su integrante del Tribunal de Penalidades. Acompaña a su familia en este doloroso momento y ruega su descanso eterno.

CORONEL, OSCAR BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. La Asociación Santiagueña de Rally participa con dolor el fallecimiento del destacado dirigente y oficial deportivo del A.S.E.R y miembro de la F.R.S.D.M y acompaña a su hermana Fany en este doloroso momento.

CORONEL, OSCAR BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Hugo Coronel Fonti, su hermana Paula y sus familias participan con dolor el fallecimiento de su amigo Oscar y acompañan a sus familiares en tan triste momento. Rogamos el descanso eterno del querido Oscar.

GEREZ, VÍCTOR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Su esposa Máxima, sus hijos Yola, Lucho, Norma, nietos Alejandra, Gustavo, bisnietos Francisco, Mauro y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS TEL. 4219787.

HERRERA, RICARDO FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. Su esposa Patricia Robles, sus hijos Bruno, Arturo, Enzo, Florencia, Anabela, Facundo, Fabiana, Ricardo, nietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. SERV. ANTONIO GUBARIA HNOS SRL.

HERRERA, RICARDO FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. " Y todo el que cree, no morirá jamás ". Con gran tristeza te despedimos. Su papá Luis Ángel y tus hermanos Luis Ángel (h) y Verónica Viviana. Rogamos oraciones en su memoria.

LOBOS DE FIGUEROA, TERESA ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. Su esposo: Pikino Figueroa, sus hijos: Carmen, Valle, Sandra, Ramón, Andrés y Mario y demás familiares part. su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de Los Flores. ORG. AMPARO S. R. L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MARCOS, MARÍA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. Voluntarias de Un Pelito de Esperanza, acompañan con oraciones a la flia de su amiga Maria Belén, una persona luchadora y ejemplo de vida...Descansa en Paz. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MATHIEU DE LLINÁS, MABEL NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/19|. Hasta siempre Mabel! ¡Que descanses en paz! Silvia Llavar.

MAUD, ELÍAS Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/19|. Andrés Dichiara y Sra. Lo despiden con afecto y pesar y acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MAUD, ELÍAS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/19|. Elida y María del Carmen Vera participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso. Acompañan a su hija Cecilia en estos difíciles momentos, estrechándola en un fuerte abrazo y deseándole cristina resignación.

MUÑOZ, PEDRO P. Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19 en la ciudad Autonoma de Bs. As|. Su hijo Dr. Gustavo Muñoz, su hija política Angi Giuggiolini y su nieto Agustín A. Muñoz participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

MUÑOZ, PEDRO P. Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19 en la ciudad Autonoma de Bs. As|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Violeta Giuggiolini de Jugo, sus hijas Ma. de los Milagros y Ana Daniela participan con dolor su fallecimiento y acompaña a Perla, Gustavo, Angi y Agustín en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ORELLANA, RUTH CORA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Sus hermanas Negra y Tita y su cuñado Aníbal participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán sepultados a las 8,30 hs. en el cementerio La Piedad.

ORELLANA, RUTH CORA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Sus sobrinos y sobrinos nietos, y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán sepultados en el cementerio La Piedad a las 8,30 hs.

ORELLANA, RUTH CORA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Sus sobrinos Noemí Orellana y Raúl Contreras, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ORELLANA, RUTH CORA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Sus sobrinos Mercedes Contreras y su hijo Lucas, y sobrina Liliana Contreras y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ORELLANA, RUTH CORA LIA (CORA) (q.e.p.d.) Fallecio el 1/11/19|. Querida amiga: Las palabras son pocas y no pueden explicar lo que el corazón siente ante tan irreparable pérdida. Te fuiste con esa paz espiritual que tanto te caracterizaba. Dejaste en nosotros esas palabras tan bellas, tan hermosas, tan sabias. pues a todas les dabas un sentido, hoy cerraré mis ojos para concentrarma en las postales mas hermosas a tus recuerdos, en silencio lloraremos tu ausencia. Parte a hoy a Jesus que te espera con los brazos abiertos. Tus amigos y vecinos: Enrique Guzmán, Norma Olivares Beltran e hijos, Enrique Fernando y Nestor Alejandro Guzmán Olivares.

ORELLANA, RUTH CORA LÍA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Sus amigos Dora Ruiz y Chiqui Ayunta participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

PONCE DE SANTUCHO, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. Descansa en paz, hermana querida. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Su hermana María Angélica Ponce, su sobrina Liz, sobrino pol. Gustavo y sobrinos nietos Rocío, Jimena y Octavio participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PONCE DE SANTUCHO, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. Lauro Juárez, su esposa Ana María Herrera de Juárez participan con inmenso pesar el fallecimiento de nuestra querida colega y amiga. Acompañamos en este momento duro y difícil a su esposo Carlos, a sus hijos Carola, Fernando y Vanesa y su adorado nietito Mateo." Que brille para su alma la luz que no tiene fin". Oraciones en su querida memoria.

PONCE DE SANTUCHO, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. Personal directivo, docentes, y de maestranza del jardín Nº 803 Virgen María de Guadalupe participan y acompañan con dolor la partida de la tía de nuestra colega Liz. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CASTAÑO VDA. DE RODRÍGUEZ, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Sus hijas Marcela del Valle y Martha Lydia Rodríguez, su hijo pol. Gustavo Cardona y sus nietos Guillermina, Josefina y Pedro invitan a la misa a realizarse hoy en Catedral Basílica a las 20 hs. al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

JUÁREZ, LIDER EVELINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Sus hermanos Lidia, Ester, h/pol, sobrinos, hijos del corazón y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. Hamburgo Cia. De seguros S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL..

REYNOSO VDA. JUÁREZ, LILIA YOLANDA (Lola) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Madre de mi alma, nunca olvidaré el brillo de tus ojos al mirarme, la ternura de tus manos cuando enredaban mis cabellos, el dejo de tu voz al decir mi nombre. Nunca olvidaré lo que fuiste y serás siempre, la mejor mujer que amaré hasta el final de mi vida. Sus hijos Lilia, Nidia y Alfredo, hijos pol. nietos, bisnietos y tataranietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos son velados en Pellegrini 271, sala velatoria. y serán sepultados hoy a las 10 hs. en el cementerio Jardín del Sol

REYNOSO VDA. JUÁREZ, LILIA YOLANDA (Lola) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Descansa en paz madre querida. Su hija Nidia, sus nietos Franco y Facundo participan su fallecimiento, sus restos son velados en Pellegrini 271, serán sepultados hoy a las 10 hs. en cementerio Jardín del Sol.

REYNOSO VDA. JUÁREZ, LILIA YOLANDA (Lola) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Descansa en paz, madre adorada. su hija Yola, hijo pol. Victor, sus nietas Valeria y Cecilia y sus respectivas familias participan su fallecimiento, sus restos son velados en Pellegrini 271, sala velatoria y sepultados en cementerio Jardín del Sol a las 10 hs.

REYNOSO VDA. JUÁREZ, LILIA YOLANDA (Lola) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Descansa en paz, madre mía. Su hijo Fredy, hija pol. Ivana, sus nietos Lola, Alejo, MIlagros, Valentina y Agustina y sus bisnietos Lorenzo y Paulina participan su fallecimiento.

REYNOSO VDA. JUÁREZ, LILIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 10,30 hs en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

REYNOSO VDA. JUÁREZ, LILIA YOLANDA (Lola) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. "Bienaventurados los de corazón humilde porque de ellos será el reino de los cielos". Su hija política Mary Leguizamón, sus nietos Magui, José y Ramiro Juárez participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

REYNOSO VDA. JUÁREZ, LILIA YOLANDA (Lola) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. "Te has ido, pero no de mi corazón y mis recuerdos. Tu corazón aún vive en el mío, porque no importa donde me encuentre, yo siempre te llevo conmigo". Sus hermanas Nilda, Gladis, Luisa, Estela y Estela Rios y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

REYNOSO VDA. JUÁREZ, LILIA YOLANDA (Lola) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Su nieta Cecilia Corvalán, su esposo Germán Costas, sus bisnietos Francisco, Carmela y Jeremías participan su fallecimiento.

REYNOSO VDA. JUÁREZ, LILIA YOLANDA (Lola) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Su nieta Valeria Corvalán y Marcelo Pereyra, sus bisnietos Rocío, Mauricio y Alvaro participan su fallecimiento.

REYNOSO VDA. JUÁREZ, LILIA YOLANDA (Lola) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Sus sobrinos Angel y Tedy, hijas Fabian, Natalia, Lucia y Roxana, sobrinos nietos César, Mariano, Matías, Lautaro, Mateo, Fabrizio, Tizianao,l Helena, Thiago y Guillermina participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

REYNOSO VDA. JUÁREZ, LILIA YOLANDA (Lola) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Su sobrino Mario, su esposa Nina, sobrinos nietos Marianela, David, Marito Pamela, Melina, Diego y Cesar participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

REYNOSO VDA. JUÁREZ, LILIA YOLANDA (Lola) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Su sobrino Coco y Dalia, sus hijas Paola, Eliana y Blanca, Eunice Matilda y Sofia, sobrino pol. Yuli y Marcelo participan su falleicmiento y ruegan oraciones en su memoria.

REYNOSO VDA. JUÁREZ, LILIA YOLANDA (Lola) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Sus amigos Dani Onofre y familia, Claudia participan su fallecimiento y rueganoraciones en su memoria.

REYNOSO VDA. JUÁREZ, LILIA YOLANDA (Lola) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Pepe Rocha y Betti Pereiro, Marcelo y Mercedes participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

REYNOSO VDA. JUÁREZ, LILIA YOLANDA (Lola) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Sus bisnietos Mauricio Ruiz, Antonella Kozameh y sus hijas Zoe y Abby participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, LUIS ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Su esposa Titi, sus hijos Luis, Julio y Dani, hijos políticos y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en calle Cabo 1º Pereyra Nº 744 Bº Villanueva La Banda. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 hs en el cementerio La Misericordia.

VILLALBA, LUIS ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Sus hermanos Goyo, Antuca, René, Rosa, Gabriela, Mañuco y hermanos políticos y sobrinos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 9.30 hs cemet. La Misericordia.

VILLALBA, LUIS ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Su sobrino Juan José Flores Sánchez y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

VILLALBA, LUIS ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/19|. Julia Balvina Sánchez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

FIGUEROA, VÍCTOR ARMANDO (Yedó) (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/83|. Al cumplirse un año más de tu partida te seguimos recordando y extrañando como siempre!! ¡¿Cómo no sentir tu presencia a cada momento con nosotros?!..si estás inalterable en nuestros corazones, demostrándonos que sos nuestro ángel siempre atento a nuestras necesidades y haciéndonos sentir que nos guías y nos das fuerzas para seguir adelante! No te perdimos...sólo te nos adelantaste y esperamos el momento en que nos volvamos a encontrar para darnos ese abrazo eterno. Tu esposa Marta Vargas, tus hijos Ramón, Mery, Antonio y Mónica, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa a realizarse hoy a las 20:30 hs en la Pquia. Cristo Rey al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.

SALIDO, ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/11|. "Tu ausencia duele pero tu paso por esta vida quedó escrita en recuerdos inborrables". Su esposa Isabel C. Leguizamón, sus hijas Marine y flia; Ana Lía y flia, Carolina y flia, Melina y flia, hermana, sobrinos, al cumplirse 8 años de tu partida al Reino Celestial invitamos a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Cristo Rey para pedir por su descanso en paz.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ELALL, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. Su sobrina Dra. Marcela Batule y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

ELALL, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. Su sobrina Cra. Cecilia Batule y familia participa con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Loreto.

ELALL, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. Su sobrino Omar Eduardo Batule y familia participa con inmenso dolor el fallecimiento de Ramón y sus restos fueron inhumados en el día de ayer.

ELALL, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. Margarita Anauate de Batule, sus hijos Marcela, Cecilia y Omar y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su concuñado Ramón, sus restos fueron inhumados en el día de ayer.

ELALL, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. Elsa Estela Daher y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas y demás familiares.

ELALL, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. Jamás dejé de recordarte por lo que recibí de vos y de tu familia. Amigo, consejero y tutor. Oscar Suárez (Malbrán) participan con mucho dolor su fallecimiento.

ELALL, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. Se fue un gran amigo, una gran persona que descanses en paz, hasta siempre. Dr. Luis Delfín Richetta, Dra. Liliana Salomón, Dr. Luis Alfredo Richetta y Contadora Sofia Rosella Richetta, participan con profundo dolor su fallecimiento.

ELALL, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. Marcelo Daher su esposa María Beatriz Aiquel, sus hijos Marcelo, Constanza, Luciano y Beatriz participan con profundo dolor su fallecimiento.

ELALL, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. José Ramón Artaza sus hijos Daniela, Andrea, José Luis, participan del fallecimiento del amigo y vecino de siempre que Dios lo bendiga y lo tenga en la gloria.

ELALL, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida. Estela, Julio, Pedro Neder y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

ELALL, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. Jorge Fiad, su esposa Alcira Giro , sus hijas Eugenia y Agostina y respectivas familias acompañamos a sus hijas Silvia y Claudia nietas y demás familiares en estos momentos de intenso dolor y rogamos por el descanso eterno de su alma

ELALL, RAMÓN HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. La familia de Los Envases acompañan con profundo dolor a la flia. de nuestro querido amigo Ramón.

HID DE ARACENA, AMALIA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque muera vivirá...". Sus hijos: Stella Maris, Marcela Aida y Oscar Alberto Aracena, , nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor irreparable pérdida, y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Colonia Tinco. Las Termas.

HID DE ARACENA, AMALIA AIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. Sus sobrinos Rubén Seiler, su Sra. María José Palazzi e hijos Nahimin, Hans y Nazareno participan con profundo dolor su fallecimiento.

HID DE ARACENA, AMALIA AIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. Sus sobrinos Valentín Arroyo, Ana María Chamut, sus hijas Paola y Vanina y su nieta Guillermina. partticipan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HID DE ARACENA, AMALIA AIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. "No lloren por mí, ni os dejéis dominar por la tristeza, sean buenos, voy a reunirme con Dios y os espero en los cielos". Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 345 de "El Porvenir" y Jardín Anexo Nº 251 participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra compañera y docente Marcela Aracena. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

HID DE ARACENA, AMALIA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. Sus hermanos Perla Hid y Carlos Palazzi, sus hijos Carlos y Carolina Tejera, Daniel y Roxana Ayunta y María José y Rubén Seiler y sus nietos participan con inmenso dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. sus restos fueron sepultados en el cementerio de Termas de Río Hondo.

HID DE ARACENA, AMALIA AIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. Mi mayor condolencia a mis amigas Pochi y Perla por el fallecimiento de su madre y hermana. Les desea Reyna Moyano en este doloroso momento.

HID DE ARACENA, AMALIA AIDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/19|. "Que descanse en paz. Que brille para ella laluz que no tiene fin". Carolina Sanguedolce, su hija Claudia Marcela Jerez y Mario Luis Seiler, sus nietos Maximiliano y Stefano Seiler participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de dolor.