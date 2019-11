Dra. Carolina Agüero: “Aprendí a poner el foco en otras cuestiones y alejarme de la discapacidad desde la visión trágica”

02/11/2019 - 22:27 Santiago

La preocupación y la angustia que surgen cuando el hijo que acaba de nacer sufre una discapacidad, moviliza a toda la familia. Todo el amor se canaliza en acciones para ayudarlo, protegerlo y propender que salga adelante. En no pocas ocasiones, estas situaciones, representan también un golpe duro. Pero el secreto está en saber levantarse, sacudirse el polvo, cambiar las perspectivas y ser feliz.

Hay muchas historias de vida que son ejemplos de superación. Una de ellas es la de la doctora Carolina Agüero, mamá de “Santi”, un nene de 8 años a quien a poco de nacer le diagnosticaron duplicación MECP2 y síndrome miasténico congénito, una enfermedad neurológica progresiva que afecta principalmente a los varones.

Se planteó desde el primer momento una lucha. Para sobreponerse, para conseguir cobertura social, para obtener los beneficios disponibles y otros que había que adquirir. Toda la situación hizo que Carolina se interesara por los derechos de su hijo y de todos los chicos con alguna discapacidad. Hizo que, luego de reponerse, canalizara sus energías en ayudar a otros padres que pasan por lo que ella pasó, y allí fue que nación la Fundación La Casita del Árbol.

No fue fácil superar los primeros momentos, lloró en soledad para “no alarmar” a su entorno familiar, y uno de sus secretos fue cambiar la visión de las cosas y alejar “la discapacidad de la visión trágica”.

LA NOTICIA

“Hacía rato que buscaba el diagnóstico de mi hijo, fue un peregrinar en procura de respuestas a cuestiones que como mamá primeriza, me preocupaban por cosas que veía, como que mi hijo no sostenía bien la cabeza, no se podía sentar. A los seis meses empecé a ver que no era igual al resto de los bebés. Ahí comencé a buscar ese diagnóstico en Santiago, hasta que decidí viajar a Buenos Aires, donde me di con un médico que me escuchó, me explicó y me encaminó. Empecé a darme cuenta de que algo malo había, yo decía que era algo mío, y si bien buscaba una respuesta, no la quería, prefería que siguiera siendo una confusión mía”, contó Carolina.

Admite que fueron días tormentosos, en los que si bien trabajaba o intentaba hacer una vida social, todo lo hacía de manera automática, su cabeza estaba en otra cosa.

“Recibir la noticia de que tenía un problema neurológico, ha sido un golpe muy duro, porque jamás lo esperé. Mirá cómo son las cosas. Estando embarazada pensaba que Santi iba a tener una casita en un árbol y que iba a ser abogado, porque yo había sido muy buena alumna, Sebastián (su papá) también, y eso me llevó a pensar que mi hijo sería mejor de lo que yo había sido; que no iba a cometer los errores que yo había cometido, que va a ser una versión mía perfeccionada”, asegura.

Por ello escuchar que su hijo no podrá ser todo lo que quería que fuera, la golpeó muy duro, hasta que entendió que los hijos “no vienen al mundo para ser lo que uno quiere que sean, sino que vienen para ser ellos mismos y sobre todo, con lo que uno tiene que construir para su felicidad”.

“En ese momento, por un lado sentía alivio de saber qué tenía mi hijo, y por el otro, mucho dolor, angustia, incertidumbre, porque no estaba claro dónde estaba parada, ya que una cosa es que te cuenten de discapacidad, y otra cosa es enfrentarla. La discapacidad era un mundo totalmente desconocido, yo no sabía nada, todo lo que hacía era de forma automática, no tenía conocimiento”, recordó.

Carolina recuerda como si fuera ayer los interminables viajes a Buenos Aires, la lucha con la obra social para el tratamiento de Santi, algo para lo cual debió informarse mucho. Hoy es una especialista.

“Hoy en día, las cosas en mi vida han cambiado y mi manera de ver las cosas también, yo busco que Santi sea feliz nada más. La verdad que uno se da cuenta de que fue egoísta al haber construido su vida sin saber lo que él quería”, sostiene.

Lidiar con su propio dolor y cuidar a los de su entorno

Si bien se nota que se conmueve cuando recuerda la historia de “Santi”, su voz es firme y segura. Porque nunca se mostró frágil hacia afuera. Lo procesó en silencio, pensando en no sumarle un dolor extra a su entorno familiar.

“Yo siempre lloré en soledad. Nunca me quise mostrar frágil, porque pensaba que asustaba a la gente y no me gusta preocupar al otro. Antes que sentarme con mis amigas a llorar, prefería hablar de cosas de la vida y distraerme. Llorar con tus padres o hermanos también es una carga emocional para ellos, que ya sufrían por su nieto y su sobrino. Decía que si me desmoronaba yo, se desmoronaba todo. No he demostrado fragilidad, pero he llorado mucho”, asegura.

Dice que en esta situación, “una está aterrorizada, puede magnificar las cosas y crear una alerta en la gente, que después no se puede manejar. Por eso es que los momentos de angustia los vivía en soledad. Sobre todo no lo hacía delante de Santi porque él se ponía mal. Es muy perceptivo y hasta el día de hoy si uno llora se pone mal”.

“Santi” motorizó su compromiso

“Si no me hubiese pasado lo de Santi, seguramente no me hubiese dedicado a la discapacidad, aunque siempre estuve en el tema de la acción social. Pero esa lucha, legal si se quiere, con la obra social, me ha insumido mucha energía y requirió de formación personal y profesional. Ahí comienzo a acompañar a los padres, pero de manera intuitiva en los centros a donde va Santi a terapia, llegaba y los papás me consultaban y les daba algún consejo, y fue de un día para el otro que me pregunté qué hago con mi tiempo y con todo lo que me había pasado, parecía que era necesario institucionalizarlo”, cuenta sobre la creación de la Fundación Casita del Árbol.

Admite que todo fue sin pensarlo demasiado, tampoco el nombre, porque lo de la casita del árbol es verdad, porque esa casita que soñaba construir para Santi en un árbol, con la Fundación “ha llegado otra, que también va a ser para él”.

“La Fundación ha implicado en mi vida poner el foco en otras cuestiones y alejarme de la discapacidad desde la visión trágica, porque la discapacidad está muy asociada con trágico, lo triste, lo doloroso, y sí, es triste, doloroso y cansador, pero uno elige cómo salir, me ha pasado que he tenido los recursos espirituales para elegir vivir esto que es duro y desgastante, con otra mirada, pensando en algo que podría generarle a otros”, sostiene.

LÍMITES

Hoy “Santi” es muy independiente, tiene su rutina, está escolarizado, tiene sus terapias de rehabilitación y sale a pasear con su acompañante terapéutico. Le gusta sentarse en una confitería y sociabilizar. Ha tenido muchos logros, camina, no habla pero tiene otra comunicación no verbal muy rica, cada día demuestra lo que es capaz de hacer.

Carolina es la única que le pone límites, tal vez por eso a veces Santi disfruta más estar con su papá Sebastián, ya que “son uno, viven abrazados”.

“Soy la única persona en el mundo que a Santi le pone límites, y a la que menos sigue es a mí. Cuando llega Sebastián es una alegría, tienen una conexión más allá de los cuerpos, son uno, viven abrazados. Pero yo represento los límites, soy los horarios, soy el sentate bien, el come bien. Nadie en el mundo a Santi le pone límites, es súper mimado, pero más allá de su discapacidad, lo mima la gente del bar, de debajo de casa, el del quiosco, el de la esquina, todos; yo le pongo los límites y me responde bien”, asegura.

SUEÑOS

Hoy Carolina cambió sus sueños, por los que cree que comparte con “Santi”. “Le encanta salir, así que un proyecto que tengo es que él tenga un bar inclusivo algún día, le gusta la música, quisiera que el día de mañana pueda tener una vida independiente, una fuente de ingresos, un trabajo, ir viendo cuáles son sus potencialidades y sus habilidades y trabajar en eso. Quiero que el día de mañana, como cualquier otro, tenga su independencia, que viva solo, y en eso voy a seguir trabajando”, dice segura.

“EL LIBERAL nos ha ayudado mucho en visibilizar esta problemática, nos ha dado el espacio suficiente como para poder llegar a muchos más papás y poder aconsejarlos, esto tiene un enorme valor para nosotros”, concluyó. l