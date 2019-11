Andrónico Suárez: La historia de un hombre que vivió fuertes crisis y sigue trabajando

02/11/2019 - 22:38 Santiago

Andrónico Suárez está próximo a cumplir 55 años de actividad comercial. Casado hace casi 50, con cuatro hijos y siete nietos, es uno de los empresarios más conocidos y también exitosos de la ciudad de La Banda. Hoy ocupa el cargo de vicepresidente regional del NOA de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came) y además sigue en actividad, con una panadería de barrio.

Sin embargo, como él mismo lo reconoce, no todas fueron flores, ya que en más de cinco décadas, la Argentina sufrió innumerables vaivenes económicos.

Sus inicios fueron más bien humildes: “Empecé como viajante de comercio, con algunas casas representadas desde Buenos Aires que justamente era para la región NOA y empecé vendiendo, conociendo y viendo cómo se desarrollaba la actividad comercial. A partir de ahí me entusiasmé y me inicié un emprendimiento a través del rubro de perfumería, que fue mi origen”.

“A posterior y con los ciclos continuos económicos que tiene el país, la realidad me hizo ver que este rubro de la perfumería era muy suntuario y que los avatares económicos del país lo afectaban mucho más. Aparece en ese momento el servicio de autoservicio de perfumería y fui transformando el negocio en un autoservicio, pero de comestibles. De ahí fue que con el correr del tiempo y con el crecimiento me transformé en supermercadista”.

“El trabajo duro me permitió continuar creciendo hasta que la realidad constante del mercado te da cimbronazos. Llegué a tener tres supermercados y 65 empleados, pero en 2002 fue uno de los golpes más importantes, circunstancias que me llevaron a cerrar dos supermercados y centralizar la actividad en uno. A partir de ahí, ya hace cosa de 6-7 años, el supermercadismo estaba atravesando uno de los momentos más difíciles. Es por ello que ya habiéndome jubilado, decidí vender el emprendimiento comercial de supermercado a unos chinos, los que continúan con el sector”.

“Mi actividad se quedó, a la vez, desarrollada en un pequeño comercio de barrio en La Banda, con una panadería y un autoservicio”. Sobre qué mensaje le daría a alguien que comienza en el rubro, expresó: “A un emprendedor, le digo que a pesar de tener obstáculos diarios y si no se amedrenta, es muy posible que ese emprendimiento, pasados los dos o tres primeros años más difíciles, uno llega no digo a la meta, pero sí a sentirse cómodo, pero sí a estar más preparado, más entrenado para superar cada obstáculo que se le presenta, más allá de los ciclos económicos que se presentan”.

“Hay que perseverar y capacitarse, mucho más en los tiempos de ahora, con los conocimientos que se tienen. Hay que recordar que no hay una universidad que haga el espíritu del emprendedor y normalmente los grandes empresarios de hecho, han sido pequeños emprendedores, con Bill Gates como estandarte. Es muy difícil empezar desde el techo, se empieza desde la base y aprendiendo a prueba de errores, no queda alternativa”, finalizó.

“Me quedo con el reconocimiento de los clientes y de muchos ex empleados”

Para Andrónico Suárez, más allá de toda una vida dedicada al rubro comercial, la mayor satisfacción es el ser querido por su honestidad y su apego al trabajo.

La mayor satisfacción que me el comercio es el reconocimiento permanentemente de la gente, aun hoy los clientes lo reconocen a uno, lo saludan, y a pesar de estar retirado por voluntad propia, siempre le dicen -como a un jugador o a un político- cuándo vas a volver. Eso es emocionante, porque aparte de haber brindado un servicio, uno recibe la retribución del afecto.

Otro es haber tenido una gran relación con la gran mayoría de los trabajadores. “En muchas oportunidades, empleados se iban por mejores propuestas y en otros por situaciones de cambios en los ciclos económicos. Hacer arreglos de indemnización y después de eso darnos de un abrazo y estar al borde de las lágrimas, no tiene precio, porque en las empresas pyme un empleado es prácticamente parte de la familia”.

LA DICTADURA

“Gracias a Dios, hace muchos años vivimos en democracia. De por sí somos una comunidad, sobre todo en el sector gremial empresario, poco participativa. De la gran actividad comercial, son poco participativos los comerciantes a las cámaras, donde debería funcionar donde se expresen las necesidades del sector y colectivamente se gestione para resolver los problemas. Durante la época de la dictadura evidentemente todas las actividades de este tipo estaban suspendidas, no había participación, uno estaba muy callado permanentemente por temor. Si ahora, en época de democracia, nos cuesta participar, en ese momento callar era una forma de mantenerse en forma permanente”.

“Papi, papi, mirá, ahí está el hombre que salió en EL LIBERAL”

Andrónico reconoce el impacto de los medios de prensa en la vida de las personas, porque visibiliza y hace público. “Muchas veces me ha pasado, pero recuerdo que hace mucho tiempo, en una de las tantas veces que me tocó ir a un bar, resulta que estaba un chico con su familia, debe haber sido de 10 años y me acuerdo que me impactó porque me vio y decía “papi, papi, mirá ahí está el hombre que salió en el diario”. Realmente impacta porque uno no toma dimensión de la influencia de los medios de prensa, lo que llega a ser en la participación de medios como EL LIBERAL, sobre todo en el sector comercial y eso hace que una nota sea muy importante”.