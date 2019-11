Las mil y una anécdotas del “Sapo”

02/11/2019 - 22:45 Santiago

Nos ubicamos en la década del 70, en el corazón de barrio Jardín de Córdoba, en plena cancha de Talleres. Allí se crió. Vivió hasta los 17 años debajo de la tribuna techada porque sus padres tenían el buffet del club. “La infancia que yo he tenido, para un pibe que le gusta el fútbol, es soñada, porque estaba con los jugadores, me llevaban a todas las concentraciones, los días de partido hacía jueguitos y después jugaba y la gente decía que iba a verme a mí”.

Gustavo Iván Coleoni, más conocido como el “Sapo”, retrocede en el tiempo para recordar mil y un anécdotas con el fútbol como principal protagonista, pero también el casín (una modalidad del billar), su otra gran pasión poco conocida. De la frustración de no llegar a ser el futbolista que todos pensaban que iba a ser, incluso él, a este presente como entrenador de Central Córdoba en la Súper Liga, la máxima categoría del fútbol argentino. Luego de una extensa trayectoria, llegó junto con el Ferro, de quién ya es el DT más exitoso de la historia. Pero para llegar a este presente soñado, el “Sapo” la tuvo que pelear y mucho. Y ahora es el momento de disfrutar.

Casín y fútbol

“En el buffet había mesas de casín, soy campeón, pero acá en Santiago no hay. Tengo el taco en el auto, que me lo regaló el campeón del mundo que es cordobés y se llama Gustavo Torregiani”, evoca sobre su otra gran pasión. ¿Qué es el casín? El “Sapo” lo explica muy bien: “Es una mesa de billar grande con 5 palitos al medio. Con la otra bola tienes que voltear los palitos. Es el mejor juego del mundo, yo juego a esto y juego muy bien. Es mi pasión, a los 15 jugué mi primer torneo, yo era de segunda categoría, de primera era imposible para mí. Usaba un palo de piso para asentar el taco cuando me quedaba lejos. Mi viejo tenía dos mesas de esas y yo jugaba todo el día al billar, al casín y al fútbol. Mi vida era eso, nada de autitos, trompos o juguetes”.

En 1983, cuando el “Coco” Basile era técnico de Talleres, Coleoni tenía 15 años y ya entrenaba con la Primera. “Basile me subía dos o tres veces a hacer fútbol”, recuerda. Pero las expectativas que había en él, no fueron satisfechas. “Después quedé libre y empiezo a deambular buscando la posibilidad de jugar. De mis amigos, la figura era yo, y resulta que después fui el único que no jugó en Primera. Por (falta de ) suerte, o por el físico que yo tenía, no sé”, reflexiona sin encontrar explicaciones.

Anécdotas

Entre las miles de anécdotas del “Sapo”, rescatamos dos. Una cuando se robó el juego completo de camisetas de la primera, justo antes de tomar su primera comunión, y otra cuando se cayó dentro de una casa. Imperdibles relatos en primera persona de este cordobés con dotes histriónicos y la chispa de humor característica de su provincia.

“Un día me robé todas las camisetas. Moyano, un viejo odioso, era intendente del club. Le saqué la llave del vestuario, le hice una copia y dejé la original donde él la guardaba. A la noche fuimos con mi amigo y en vez de robar dos o tres camisetas, nos robamos un montón. Yo hacía la comunión ese domingo y estaba con eso de Dios y que no hay que hacer cagadas, porque es pecado. No podía comer porque había robado las camisetas. Atrás del arco vivía mi amigo el gato, el otro choro, entonces hicimos unos pozos ahí y a las camisetas las pusimos en unos tachos de helado y las enterramos. Pero no me aguanté y le confesé a mi papá lo que hicimos. Encima mis viejos eran padrinos de la hija del utilero, que se llama Adam. Vamos a la casa del otro choro y después a la de Adam, de ahí nos fuimos a donde enterramos las camisetas y estaban las dos familias ahí y los dos boludos cavando y sacando las camisetas, una, dos, cinco, quince… veinte”.

No se siente orgulloso de ese hecho pero remata: “Después fue a jugar el Cervette de Suiza a Córdoba y mis amigos le reventaron el vestuario. Mi viejo me acusó a mí y le dije que yo no fui y los mandé en cana a todos mis amigos del cagazo que tenía por lo de la otra vez”.

La segunda historia. “Una vez me caí dentro de una casa, esta es tremenda. Lo más lindo que había era jugar al fútbol en la cancha de básquet, cuatro contra cuatro y sin arquero, el gol valía cuando la pelota pegaba en la jirafa. Pero el técnico del equipo de básquet no nos dejaba jugar. Entonces de la tribuna le tiramos bombitas de carnaval. El vago nos ve y nos empieza a correr por la tribuna de la cancha de fútbol. Para el otro lado de la techada vivía el canchero, don Bertolino, para que el techo no sea la tribuna propiamente dicha, tenía un cielo raso. Yo por cortar camino, pisé el cielo raso y me caí en el living de esta gente que estaba con visitas, me caí de espaldas casi me mato. El hombre se agarraba la cabeza “Sapo, que haces?” me decía. Imaginate que estés en tu casa y te caiga un tipo del techo. Me acuerdo que yo no tenía televisor en mi casa y a veces me iba a ver tele en la casa de este señor. No sabes el friazón que entraba por ese hueco! Y eso que le habían puesto unas colchas”.

De no ser a ser

Desde chico fue muy famoso. Los diarios de aquella época lo definían como el “archifamoso sapito” y eso que todavía jugaba en los Cebollitas de Talleres. Siendo alcanza pelotas lo ovacionaron muchas veces. Cortó redes con un alicate para demorar el inicio del partido, cargó a rivale. “A Saporiti, que jugaba de 4 en River, Julio César Da Silva, un brasileño que jugaba en Talleres, le estaba pegando un baile. Cuando le iba a alcanzar la pelota para un lateral le dije ‘no querés un lazo para agarrarlo al brasilero’ y me sacó corriendo…”.

Santiago y EL LIBERAL

Coleoni llegó a Santiago a principios de 2017, con Central Córdoba complicado en los promedios. A los seis meses descendió al Federal A. Se quedó en busca de revancha y vaya si la tuvo: logró dos ascensos consecutivos para llegar a la Superliga. Lleva dirigidos más de 100 partidos en el club y está a punto de jugar una histórica semifinal de Copa Argentina.

Con casi tres años en la provincia, conoce lo que significa EL LIBERAL para Santiago:

“Hay cosas que se vinculan automáticamente con el lugar, cuando vos decís La Cañada es Córdoba. Decís Falucho Laciar, es Córdoba. Decís EL LIBERAL y es Santiago. Yo cuando me voy en el auto a Córdoba y paro en Ojo de Agua, está EL LIBERAL. Cuando me voy por el otro lado y paro en Frías, EL LIBERAL. Cuando te sostenes 121 años, lo comentarios están de más. Porque te sostuviste a la par del crecimiento de la provincia. Cuando digo EL LIBERAL digo la provincia, no digo a Capital. Es algo para sacarse el sombrero realmente. Son nombres relacionados directamente con el lugar, porque en la ciudad más inhóspita de Santiago del Estero está EL LIBERAL”.

La vez que hasta se metió en la cancha para evitar un gol del rival

Todo eso que vivió de chico, hizo que la frustración por no ser futbolista fuera grande.

“Por todo lo que se había generado conmigo de chico, no podía concebir que después no se diera. Yo andaba en un taxi, laburé mucho con eso en Córdoba, y al pasajero que me decía que era hincha de Talleres le preguntaba si se acordaba del Sapito. Y cuando me decían que sí, les decía soy yo. No lo podían creer”, cuenta todavía incrédulo.

Hasta probaron con inyectarle hormonas de crecimiento, como a Messi: “Yo era jugador de Cebollitas y parecía que iba a ser Maradona, por eso me ponen las hormonas. El doctor no quería porque era poner hormonas de crecimiento hace 40 años, la medicina no era como ahora. Tenía miedo que me salieran tetas o me salga pelo. Hay un jugador que hizo lo mismo que yo, nunca me acuerdo el nombre, un petizo que jugaba en Vélez y Almirante Brown. Y le salieron como unas tetitas al vago”.

Como no se resignaba a no ser futbolista profesional, se fue a Perú. En el primer intento, tuvo un accidente la camioneta en la que lo llevaron, pero salió ileso. En el segundo intento, el vehículo se empantanó en la nieve. Pasó dos noches a la intemperie hasta que pudieron llegar a destino. Y se dio el gusto de jugar en Primera. “Hice un contrato de mierda y me cagué de hambre. Cuando volví me encontré que me habían dado varios dólares falsos. Me los cambió el profe al que yo le daba que me los guardara. ‘Si usted está conmigo, está con Dios’ me decía. Y me cagó”, cuenta todavía con un dejo de bronca.

Jugó en ligas del interior de su provincia y varios campeonatos en el interior de Santiago, en los que ganó mucha plata. Anduvo por Sumampa, Ojo de Agua y Pinto, Jugó junto con Mario Bevilaqua. Después estudió periodismo y finalmente comenzó a dirigir.

“Yo la he peleado mucho, que no me vengan a hablar de sacrificio. Por eso me merezco esto que tengo. Perdí muchas cosas de mi familia también”, reflexiona.

Pero sabe que la vida ahora le está compensando como DT todo lo que no le dio como jugador: “Dios me sacó de acá y me dio por otro lado. Tengo la suerte de que mis viejos me vieron dirigir en Primera, no me vieron jugar en Primera, pero si dirigir”.

Como futbolista, se identifica con Martín Zapata, a quien dirigió en Central. “Yo jugaba de 8, igual que él, chiquitito, dinámico, inteligente”, se describe. “Tengo una relación muy buena con Zapata todavía, se está dedicando al tema de los jugadores y me llama, me ofrece. Iuvalé, Zapata, Mariano González y Alexis Ferrero son algunos regalos que me dio el fútbol de poder dirigir a semejantes jugadores y personas”, completa. l