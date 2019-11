Alejandra Rafael, la ingeniera agrónoma que Representa a los comerciantes santiagueños

02/11/2019 - 22:49 Santiago

En los últimos 4 años, la ingeniera Alejandra Rafael se convirtió en la vocera de los problemas del comercio santiagueño, los que no han sido pocos ni sencillos. Le ha tocado gestionar las inquietudes como vicepresidenta desde el 2016 y como presidenta desde el año pasado, de este sector que atraviesa una de las peores crisis en muchos años.

No obstante, hay varias facetas poco conocidas sobre su persona que revelan cuál ha sido el camino recorrido en su vida personal y profesional que la llevaron a acumular experiencia en el sector productivo y comercial. La primera de esas facetas y algo que pocos conocen es que Rafael es ingeniera agrónoma, que ejerció durante varios años esa profesión y que más tarde también incursionó en las telecomunicaciones. Hasta el 2015, tenía 5 comercios, pero tuvo que cerrar dos de ellos por la caída de ventas.

Lo primero que cuenta es que “soy de Fernández, allá he tenido una infancia tremendamente feliz, con un grupo de gente maravillosa. Siempre me ha motivado tratar de transformar los desequilibrios que veía en la sociedad, eso me ha pegado muy de cerca”. Buena parte de su trayectoria emprendedora, según ella, viene de familia.

“Vengo de una familia en la que siempre se ha trabajado por la sociedad. Mi papá –José Rafael- ha trabajado muchísimo para llevar el agua potable a Fernández. Creó en su momento la cooperativa de agua potable de Fernández”, indicó. Recordó además que “de niña lo escuchaba renegar: Que tenía que hacer un pozo, que no tenían plata, que lo llamaban a un señor Mario Ayuch, que iba a Fernández para hacer los pozos y poder llevar el agua a toda la ciudad”.

Entre esos recuerdos, señaló que “mi papá junto a un grupo de hombres hacedores de Fernández, trabajaban gratuitamente para darle esos beneficios a la sociedad. Más tarde se dedicaron a organizar la Fiesta del Trigo, recuerdo que a mi casa iba mucha gente famosa que traían para actuar a la Fiesta del Trigo. Como mi papá era uno de los organizadores, venían a casa, recuerdo que estuvo Palito Ortega, la gente del grupo Alta Tensión”.

Otro de los recuerdos que guarda de su padre es que “él, también construyó junto a otros emprendedores, la sede del Club Amigos de Fernández. Nosotros vivíamos al frente. Mi mamá renegaba mucho porque no se encargaba de atender la casa nuestra y estaba construyendo el edificio que hoy se mantiene del Club Amigos de Fernández.

Con esto lo que quiero decir es que esta vocación que tengo para trabajar por la sociedad gratuitamente, viene quizá motivada por ese gen familiar”.

Agregó que “en el Lawn Tennis he trabajado durante 12 años y ahora en la Cámara de Comercio, con la idea de tratar de transformar un poco el entorno de la sociedad donde vivimos. Creo que de eso se trata, el comprometerse con el medio que uno vive y tratar de dar mejores condiciones para todos”.

La ingeniera sostuvo que “esto hoy me da tranquilidad, porque siento que he hecho algo que me gusta, lo disfruto y lo hago realmente pensando en transformar y dejar un mundo mejor para los chicos”.

Sobre cómo fue que se decidió a estudiar ingeniería agronómica, también tiene una explicación cercana a su familia. Cuenta que comenzó el cursillo de ingreso para la carrera de abogacía en Tucumán. “Pero, cuando estaba empezando ese cursillo, me di cuenta que no me gustaba, cambié y me fui a ingeniería agrónoma porque mis padres tenían una empresa familiar ligada al campo y a mí siempre me gustó la actividad al aire libre, me gustaba la producción, la veía de cerca en Fernández, me parecía que era una profesión apasionante en ese momento y la estudié”.

Una vez recibida, la ejerció durante varios años. “Concursé y gané un cargo en una firma multinacional, pero después cuando empecé a tener hijos, con uno me podía dar vuelta, pero cuando llegó el segundo me resultó muy difícil seguir con la actividad en el campo”, rememora.

Recordó que “siempre trabajé por mi cuenta, puse una empresa de servicios agropecuarios, compré maquinarias y daba el servicio de cosecha de algodón cuando estaba en su auge. Pedí un préstamo al banco cuando eran una herramienta fundamental para el desarrollo de la industria, del campo, me fue muy bien. Pagué el crédito, trabajé 2 ó 3 años y cuando el precio internacional del algodón decayó, pude vender toda la herramienta. Me fue muy bien, estuve 4 ó 5 años en eso”.

Pero los vientos del agro cambiaron, llegaron los 90 y con ello las desregulaciones y las privatizaciones. “Ahí vi otro nicho que era el de las telecomunicaciones, era el momento de las privatizaciones de las empresas de comunicaciones, vi un nicho de mercado pequeño. Puse varios telecentros en varias ciudades del interior. Viajaba mucho, iba con mis hijos a cada telecentro en Frías, Quimilí, en La Banda, puse una red y nos fue muy bien también muchos años mientras mis hijos eran pequeños. Los puse para andar con ellos para todos lados porque ir al campo ya me resultaba difícil”.

Con los telecentros, luego de los 90, comenzó a ver otros emprendimientos. “Antes de esta crisis del gobierno que se está yendo, tenía 5 comercios, ahora tengo 3. Estamos relativamente tranquilos, trabajando, este año hice un impasse, tenía otros proyectos, pero no era el momento para invertir y abrir otros emprendimientos así que me obligué a estar quieta. Siempre estoy buscando algo más para hacer y en esa búsqueda, encontré la dirigencia gremial empresarial, a la que ahora le estoy dedicando mucho tiempo”.

Rafael cuenta que es adicta al trabajo. “Entre 10 y 12 horas por día. Soy muy obsesiva, cuando quiero medir y corregir cosas en el negocio puedo estar varias horas seguidas allí, soy muy persuasiva y muy inquieta. No puedo estar pensando en dejar nada para mañana, todo tiene que estar para ayer. La gente que trabaja conmigo está acostumbrada a ese nivel de exigencia y entra en ese ritmo y esa vorágine, porque sinó no puede estar al lado mío”.

Su pasatiempo favorito ahora es estar con sus hijos. Tiene tres, Guadalupe (26), Martín (22) y Valentina (20), de su matrimonio con el escribano Gustavo Curet. “Lo que más disfruto es visitar a mis hijos que no viven en Santiago. A los dos que no están conmigo trato de visitarlos lo más que puedo y es una de las actividades que más me relaja y más difruto hoy”, señaló.

Tiene además dos actividades favoritas cuando no está trabajando: la cocina y la jardinería. “Me gusta cocinar los fines de semana o cuando vienen amigos. Y a mi jardín lo mantengo yo, fumigo, transplanto, podo. También tengo uvas en mi casa que las cosecho cada año”. l