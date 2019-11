“Carlín” Carabajal: “Asistí a muchos niños que hoy llegan a mi consultorio ya con sus nietos”

02/11/2019 - 22:55 Santiago

Habla de sus pacientes con la misma ternura con la que se refiere a su señora, a sus tres hijos y sus seis nietos. Brillan sus ojos cuando por su mente se cruza la imagen de un niño ingresando a su consultorio con los brazos extendidos para regalarle un abrazo. Su sonrisa se agiganta cuando recuerda que asistió a tres generaciones a lo largo de su carrera (abuelo, hijo y nieto). Y se le infla el pecho al pensar en las miles de vidas que salvó, cuando el destino se había ensañado en apagarla.

Sin embargo, también se le quiebra la voz cuando le toca recordar la parte oscura de esta profesión, aquélla que lo marcó a lo largo de los años, como cuando Dios quiso llevarse a su lado a pequeños ángeles, sin que la medicina pudiera revertir el destino.

Así es él, tan simple y tan humano, que se emociona por las cosas sencillas de la vida, y que nunca deja de agradecer a sus raíces por los valores inculcados desde que nació.

El Dr. Carlos Carabajal es dueño de esta historia que pocos conocen, pero que muchos (por no decir todos) lo reconocen cuando se lo nombra.

Es médico pediatra desde hace 45 años, cuando decidió seguir por las huellas que caminó su padre, destacado médico rural, que cumplió con su deber de salvar vidas por casi tres décadas en la zona de San Pedro de Guasayán.

“Mi padre era médico y creo que la vocación dentro del hogar se produce muchas veces por influencia. Él era médico rural, del campo, donde ejerció 20 años. Y yo estuve junto a él, viendo de más cerca las necesidades de la gente. Eso hizo quizás que se despierte más mi vocación. Lo mismo pasó con mis hermanos, que tres de cuatro terminamos relacionados con la medicina. Hoy somos 28 los médicos de la familia que estamos distribuidos en muchas partes del país y del mundo”, recuerda sobre los orígenes el Dr. “Carlín”, como cariñosamente lo llaman todos.

Infancia feliz, acariciando la medicina

Carlos Carabajal nació en San Pedro de Guasayán, en donde su padre ejerció su profesión luego de recibirse en Córdoba.

“Yo nací por accidente en San Pedro de Guasayán, porque mis padres eran de Santiago capital, pero se mudaron al interior por trabajo. Mi padre atendió mi parto y de todos mis hermanos en el domicilio, porque antes era así. En esa época se hacía el parto domiciliario y todos los chicos que formaban parte de la familia, pasaban a otra habitación, para que no interrumpieran la asistencia. Entonces, mis hermanos estaban en otro lugar con otros parientes. Hasta que nací y ahí vinieron a conocerme, a acompañar a mi madre. Ésa era la costumbre”, recuerda.

La medicina siempre estuvo “metida” en la vida de los Carabajal, y tal vez por eso, cuando Carlos tuvo que decidir qué carrera seguir, tras culminar los estudios secundarios, no había espacio para las dudas.

“Con mi hermano acompañábamos de chico a mi padre, desde que yo tenía 4 años, a atender en la Sala de Primeros Auxilios de los otros pueblos, otros parajes, llámese Lavalle, Villa Guasayán, Guampacha, La Cocha, Bañado de Ovanta, etc. Íbamos por caminos tipo huellas y con vehículos precarios. Ahí creo que surgió mi vocación”, piensa Carabajal.

“Supongo que no fue sorpresa para mi padre cuando le comuniqué que había decidido estudiar medicina. Cuando estaba en el secundario, conversando sobre qué íbamos a estudiar, yo ya sabía que iba a ser médico para niños. Y no se me borró nunca esa imagen. Probablemente me crié con muchos chicos que tenían distintas problemáticas, con dificultades. Siempre digo que uno de los dolores más grandes es ver que no todos los niños están en iguales condiciones. Hay mucha desigualdad que no tienen por qué vivir los chicos, por qué padecerla. Entonces probablemente eso me marcó, y me llevó a decidirme por esta profesión”.

Hoy, convencido de que el elegido fue el camino correcto, con sus 45 años de intachable trayectoria, el Dr. Carlos Carabajal asegura que “es una satisfacción tremenda poder resolverle el problema a una familia. Devolverle la vida a un niño no tiene precio”.

Una vida entregada a la salud de los niños, a cualquier precio

El Dr. Carlos Carabajal hizo parte de sus estudios primarios en una escuela de San Pedro de Guasayán, hasta que su familia decidió volver a la Capital. Instalados en Santiago, ingresó a la Escuela Benjamín Zorrilla, y el Nivel Secundario lo completó en el Colegio Nacional.

“…Y me fui a Córdoba. Por suerte anduve rápido, en cinco años y medio me recibí de médico. Allá trabajaba en dos partes, en el Hospital en Infectología Rawson -por eso yo hago infectología pediátrica, aparte de pediatría-, donde estuve tres años de practicante hasta recibirme; y en el Hospital de Niños. También trabajaba en la parte privada”.

Sin embargo, en el trayecto pasó algo impensado para él. Apareció una deuda pendiente: el Servicio Militar Obligatorio.

“Me tuve que venir de castigo a Santiago. Debía el Servicio Militar Obligatorio, y entonces tuve que abandonar todo en Córdoba e incorporarme al Servicio en el 1975, cuando tenía 24 años. En ese momento, trabajaba en enfermería del Batallón de Ingenieros de Combate, en Santiago del Estero. Yo tenía residencia en Córdoba, porque trabajaba allá, pero me trasladaron para aquí por ser nativo. Estuve 6 meses. Luego me incorporé de lleno al Hospital de Niños de Santiago en el año 1975”.

Los recuerdos son muchos y “Carlín” relata: “Mi vida fue muy intensa. Cuando iba al Servicio Militar, una vez que cumplía horario, salía y me iba a hacer guardia voluntaria en el Hospital de Niños. En ese entonces, el Dr. Nicolás Leiva, el director me dijo que sí, que con mucho gusto aceptaban mi servicio. Cuando terminé el Servicio Militar, me incorporaron al Hospital de Niños que en ese momento funcionaba en la Av. Sáenz Peña. Era médico de guardia. Estuve dos o tres meses y el Estado me dio el cargo de Médico de Guardia. De ahí ocupé todos los cargos que tiene la administración pública de salud: Médico de guardia o de emergencia, Jefe de guardia, Médico de consultorio externo, jefe de Servicios de Infectología, director de Hospital, director General, subsecretario de Salud y ministro de Salud; ocupé todos los cargos que brinda la administración pública en salud”, cuenta sobre sus primeros pasos en la profesión y los cargos posteriores que sus saberes le abrieron.

Hoy, lejos de aquellos inicios en los que ofrecía sus servicios voluntariamente, el Dr. Carabajal continúa con sus trabajos voluntarios, ya que está en permanente contacto con los médicos del interior, extendiéndoles una mano, en medio de las limitaciones.

“Yo tengo mucha relación con médicos del interior, de Bandera, de Quimilí, de Tintina, los pueblos de cerca, de Loreto, de Las Termas, a quién por ahí les atiendo a los chicos, a sus hijos. También me hacen consultas por sus pacientes y eso está muy bien. Para qué lo va a mandar a un niño hasta la Capital, si hoy con las fotos, a través de la tecnología se puede resolver. Muchos médicos del interior son generalistas y entonces hay que ayudarlos mucho. ¿Pero sabe por qué lo hago? Porque mi padre fue médico rural y no había tanta comunicación. Hoy me encanta ayudarlos, conversar con mis colegas del interior a través de conferencias, de mensajes por teléfono”, cuenta Carabajal, tal vez sin dimensionar la nobleza que hay en su ser.

La medicina, en especial la infantil, regala experiencias únicas

“Yo soy un agradecido de la gente, no sabes a diario las manifestaciones de cariño que recibo. Me jubilé hace dos años, pero tengo ganas de seguir haciendo cosas y voy a seguir. Las cosas que me escriben por WhatsApp en agradecimiento son innumerables, por eso soy agradecido, porque los niños te lo devuelven con cariño, te besan, te sonríen y con eso te sobra, ya te pone loco. Tal vez un “gracias, doctor”, “doctor, lo recordamos a diario”, “che, hace 25 años me has curado, vengo a traer a mi nieta”… son cosas que te llenan el alma y te dan ganas de no abandonar nunca”, cuenta sobre sus sensaciones el Dr. Carabajal.

Hoy atiende a nietos

Y entre risas afirma que “me ha tocado atender a muchos nietos de pacientes. En 42 años de desarrollar mi profesión en Santiago -los otros tres fueron en Córdoba-, ¡ya son como tres generaciones de pacientes! Eso me pasó mucho también”.

“Igualmente sigo dándoles consejo a todos: pediatras somos muchos, pero el mejor pediatra para la gente, aunque yo haya atendido a la abuela, o a la hija, es con quién se van a sentir bien. No necesariamente tiene que elegir el de herencia. Se da mucho, hay confianza, pero como mensaje la gente tiene que elegir como pediatra al que le va a depositar su confianza. Reconozco también que me hace feliz la experiencia de asistir a las tres generaciones porque me demuestra que hice las cosas bien en mi vida”, sentencia el Dr. Carlos Carabajal, que aunque ya se jubiló, no ha puesto fecha aún para alejarse de los consultorios: “Mi vida está ahí”, cerró. l