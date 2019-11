La niña que se hizo ingeniera y que busca mejorar la producción en 7 millones de hectáreas

02/11/2019 - 22:57 Santiago

A los 7 años, la Doctora en Fruticultura Graciela Leguizamón, sabía que quería ser ingeniera. Vivía a 38 kilometros de Loreto, en el campito que tenían sus padres, junto a sus tres hermanas, en la punta de las salinas grandes. De allí, por entonces, inculcada por sus padres e inspirada por quien era, aún sin saberlo, el padre de quien sería una de sus mejores amigas y colega más adelante, decidió que quería estudiar. Hoy, luego de haberse recibido de ingeniera agrónoma, de haberse graduado con una maestría y un doctorado, de haber trabajado en una empresa multinacional, es la directora de la Estacion Experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) en Quimilí, una de las más jóvenes del país. Tiene a su cargo 36 personas y, también, el desafío de mejorar la producción agrícola y ganadera en una extensión de 7 millones de hectáreas, en el este santiagueño.

¿Cuándo se dio cuenta que querías ser ingeniera agrónoma?

Yo me he criado en el campo. Mi papá trabajaba en la policía y entre esos viajes que hacía, él conoció al ingeniero Horacio Ochoa, que trabajaba en el Inta. Se interesaba por lo que hacíamos en el campo, porque le preguntaba cómo vivíamos. Mi papá le dijo que aparte de la policía, el trabajaba en el campo a 3 kilometros y que producíamos semilla de alfalfa. Por entonces, el decidió que iba a trabajar para hacer la Estacion Expeerimental Isla Verde del Inta. Por ese entonces yo tenía 7 años y cuando lo veía al ingeniero, él se veía imponente, claro una niña de 7 años, el ingeniero era el primer profesional que conocía. Vivíamos a 38 kilómetros al sur de Loreto, a la entrada de las salinas. Cuando yo lo veía me decía que yo quería ser eso, esa persona que impactaba, que tenía proyectos, eso quería. No sabía exactamente qué era pero siempre digo que a los 7 u 8 años decidí estudiar eso porque veía lo que era el ingeniero Ochoa.

¿Cómo pudiste estudiar estando tan lejos de la ciudad?

Mis papás se mudaron del campo a 3 kilometros de Loreto, que es donde ellos viven actualmente, para que nosotros pudiéramos estudiar. Somos 4 hermanas y para una familia de campo, se solía decir que no había peor desgracia que tener hijas mujeres, pero mis papás nunca lo vieron así. Cuando a mi papá le decían “pobre Juan cómo va a tener que lidiar con sus hijas mujeres”, mi mamá les replicaba que “mis mujeres van a ser mujeres, pero qué mujeres”. Ellos decidieron que estudiáramos, hicimos sacrificios, no fue sencillo, una familia humilde. Ellos se mudaron a la periferia de Loreto a una zona de fincas. Decían que con el sueldo de papá no iba a alcanzar asi que teníamos que producir en el campo, criar gallinas, los huevos, las vacas,, cultivábamos alfalfa, algodón. Nosotros ayudábamos de chiquitas y de ahí que nos criamos con responsabilidad, pero también muy competentes en el colegio. Mamá siempre tenía claro que teníamos que estudiar, tenía claro lo que podíamos hacer, sabía administrar muy bien. Mi papá es un hombre que no conoce el color de la pereza, tiene 78 años y además del trabajo en la policía, dormía media hora. Salía a las 7 del trabajo, dormía media hora y después de eso ya trabajaba en el campo. Estudie la primaria en Loreto, luego en una escuela rural, terminé en la Pedro Francisco de Uriarte y la secundaria ahí. Tenía muy buenos promedios, era consciente que tenía que estudiar, que no había futuro si no estudiaba y eso me lo inculcaba la familia. Lo que no sabía era que realmente lo iba a poder hacer.

¿Cómo fue el pasaje de la secundaria a la universidad?

Cuando terminé la secundaria quería estudiar, mi primer destino era ser empleada doméstica que era lo que veía que sucedia con todas las niñas en el campo, después cuando sos humilde y no tienes otras chances el otro destino era ser docente, y mi papá me iba a tener que ayudar a buscar el trabajo porque era sobreprotegida, ahí decidí que quería ser otra cosa. Ahí mi mamá le dice a mi papá que me busque una beca, porque yo decía que podía. Pero también me decía que si me iba y fracasaba, no iba a haber otra cosa, o sea que tenía que lograrlo. Cada vez que yo lloraba diciendo que no podía, ella me recordaba que yo había dicho que podía, asi que tenia que seguir y seguir.

También sabía que no se podía desaprobar muchas veces, eso ha sido también una guía para mis hermanas. A mi siempre me han gustado los desafios desde chica, siempre estudio donde estoy parada luego levanto la cabeza y avanzo. Estudie en la facultad de agronomía en Santiago en esa época estuve becada en el hogar escuela, era lo que había aunque no me gustaba, era una posibilidad. Siempre les decía a mis compañeras que ese era el momento de pelar papas, de ayudar pero de aquí en adelante si hacíamos las cosas bien el futuro era distinto. Termine la facultad en una época complicada, en 1991, no había trabajo, era difícil, había menos chances de las que hay ahora.

¿Y entonces que paso?

Termino de estudiar en un momento difícil, saliendo de la hiperinflacion, era duro porque en esa época a mi papá no le alcanzaba el sueldo y tuvo que pedir vacacaciones e ir a trabajar a la desflorada para que pudiésemos seguir las carreras. Tengo una hermana que es licenciada en enfermería, otra en ciencias ambientales y otra en sociología. Después de eso empiezo a trabajar en Inta en contratos con Cambio Rural, luego gano un concurso como auxiliar en la Facultad de Agronomía como auxiliar de primera, en la catedra de Fruticultura con Judith Ochoa que es hija de Horacio Ochoa por quien estudie la carrera. Entré a la facultad de fruticultura y al poco tiempo gane una beca para ir a estudiar la maestria en la facultad de ciencias agrarias de la universidad de Chile, mi especialidad es fruticultura y dentro de eso, poscosecha. Me fue muy bien ycuando vuelvo volvi en una época que no había trabajo y con dedicación semi era duro y a mi me gustaban los perfumes caros asi que me prestaban mis hermanas.

¿Cómo lograste hacer el doctorado?

Mi director de beca chileno me dice que iba a dar un curso en Mendoza y que si quería ir ahí pero yo no tenia plata, él me pagó el alojamiento yo solo tenia para el boleto. Cuando me voy, me pregunta por el doctorado, le decía que lo quería hacer con él en Chile, pero me dice que él ya me había dado todo lo que sabia. Entonces lo llamó al Dr Reginaldo Baez de Mexico para ver como me podía ayudar, eso demoro casi dos años hasta que consiguió una beca de la secretaria de relaciones exteriores del gobierno mexicano para que hiciera el doctorado en el centro de investigaciones de alimentos y desarrollo de Hermosillo en el noroeste de M exico, frontera con Arizona, eso marco un cambio en mi vida, aprendi a valorar un monton de cosas, a ser mas amable. A mi en la vida me empezó a ir muy bien el dia que aprendi que no había que ser egoísta, que en la vida era dar y recibir. Enseñar lo que tenias, entregar lo que tenias y no se puede ser buen docente si no se es desinteresado porque estas formando a uno que tiene que ser mejor que vos. Me fui muy bien en mexico. Volvi deseando que me vaya mal, porque quería irme y resulta que no me fue mal. Volvi y me dieron el cargo de dedicación completa .

¿Cómo llegas a la empresa multinacional Dow?

Habia un concurso en el que me presento y quedé preseleccionada. Siempre tuve la inquietud de saber que se hacia en esas empresas grandes, como era la vida de trabajo, las exigencias, los desafíos y sentía que eso me iba a quedar como enseñanza. Gané entre otros 3 candidatos y empece a trabajar en Dow Agroscience en Los Altos, Catamarca, en octubre del 2010, me fue muy bien, la empresa me dio muchísimas herramientas para afrontar cosas distintas y todo iba bien y ya sabíamos de la fusión Dow Du Pont y me toco a mi. Duele perder el trabajo eso fue en marzo de 2016, primero llore y aldomingo siguiente ya sabia que quería hacer ensayos con la empresa y como había quedado en muy buenos términos, vi que era posible.

¿Cuándo surge la posibilidad del INTA?

Me enteré que había un concurso para director regional y decidi presentarme. Una amiga, Judith Ochoa me decía que no iba a poder ganar. Pero, yo no tenia nada que perder. Me prepare y fui al consurso sin saber que iba a pasar y gané el concurso. Opté por la exprimental de Quimili, sabia de ensayos por la empresa, pensé que es un lugar de oportunidades a pesar que no sea bonito y todo el este de Santiago donde trabajo ahora es un lugar de oportunidades. Gane el concurso. La vida es un cumulo de buenas y malas decisiones, cada uno suma lo que busca. Además soy una persona afortunada. He capitalizado mi experiencia de venir de una familia humilde pero con altos valores, la posibilidad de las becas, el aprender que decir, el aprender a hablar. De la facultad aprendi el orden, el pdoer armar objetivos, todo sirve. Todo depende de las personas como nos plantamos. Uno puede estar ante una adversidad pero la diferencia de una persona hace como nos planteemos ante ella.

¿Cómo ves el rol de lamujer en el ámbito agropecuario, hay mayores espacios para crecer y avanzar?

No soy feminista pero soy de las que cree firmemente que las mujeres somos las que somos capaces de lograr los cambios, de hacer grandes cosas, solo tenemos que estar convencidas. En agronomía hay muchas mujeres que estudian, luego se vuelcan por distintos lugares poqrue ofrece muchas becas para trabajar, cada vez hay mas en Inta, no somos muchas, tampoco hubo muchos casos en los que se presentaron mujeres, pero que somos capaces, somos capaces. Para nadie es fácil, ni hombre ni mujer para las mujeres se complica mas por el tema familiar. Para una mujer lo máximo es ser madre, yo no tengo hijos, soy tia profesional, hay mas lugares pero no creo que haya que forzar, tenemos que seguir, siempre digo que si fracaso no lo voy a fracasar por ser mujer sino que voy a fracasar, espero que no sea asi porque no trabajo para eso, trabajo para no fracasar pero puedo fracasar como lo haría cualquier hombre. De hecholas historias de fracaso de inta son de hombes. No creo en el enfrentamiento entre hombres y mujeres sino en un trabajo complementario, las mujeres somos muy buenas para dirigir, tenemos esa intuición que somos medio brujitas, la capacidad de mezclar sensibilidad y parte analítica que tenemos. Podemos llegar tan lejos como nos propongamos. Y creer en nosotros. Pero muchas veces las enemigas de las mujeres somos las mujeres mismas.

¿Qué es lo que hace Graciela Leguizamon cuando no esta trabajando?

El trabajo ocupa mucho de mi tiempo, viajo mucho, como me toca todos los departamentos el Este estoy en Quimili, Monte Quemado, Añatuya, Malbran, soy una persona muy libre, muy ductil, cambio sobre la marcha mis planes, a veces me cuesta entender que las personas no tengan esa propensión al cambio. Soy apegada a mi familia, me dedico a ellos son mi motor de vida, mis papas, mis hermanas y mis 6 sobrinos. De ellas 5 son mujeres y un varon. Soy dirigente de la Federacion Santiagueña de Roller Sports, estoy en Apase, formo parte de la dirigencia asi que hago también eso, me gusta descubrir talentos y los apoyo a los que sean talentosos en patinaje. Veo muchísimo deportes, soy capaz de ver, me encanta ver jugar tenis a Nadal, me debo aprender a jugar golf. Estoy haciendo un curso de facilitación para ir a hacer coaching ontológico, una de las cosas que me gusta es descubrir y potencial talentos, hacia eso voy a encarar luego mi carrera. l