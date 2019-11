Diego Maradona y la “Gata” Fernández se dijeron de todo

03/11/2019 - 01:34 Deportivo

Gimnasia y Esgrima y Estudiantes ofrecieron un clásico en el que no faltaron las polémicas. Y una de ellas tuvieron como protagonistas al mismo Diego Maradona con el delantero del Pincha, Gastón Fernández.

Todo ocurrió en el entretiempo cuando Diego fue a reclamarle a la “Gata” el hecho de haberse tirado en el área en una jugada en la que el “Pincha” reclamó penal, y el diálogo fue fuerte:

-Diego Maradona: ¡Qué te hacés el guapo! ¡Qué te hacés el guapo! ¡Saltás un metro así y ahora te hacés el guapo!

-Gastón Fernández: Ah, sí, ¿y vos? ¿Te gustan las cámaras?

-DM: Andá a decirle a... (lo interrumpe Gastón Fernández)

-GF: Te gustan las cámaras, dejá... (se va para el vestuario)

-DM: ¡Saltá, canguro! ¡Canguro hijo de p...!

Pero la situación no terminó ahí. Ya en el final del clásico que terminó con victoria por 1 a 0 a favor de Estudiantes, tanto el “Diez” como Fernández se volvieron a cruzar.

“Vos me conocés, no me boludeés, boludo”, le dijo Maradona a la “Gata” que en ese momento trató de hacer las paces con el entrenador del “Lobo” que aún seguía molesto con la actitud del jugador “pincharrata”.

“Cosas del partido. Todos fuimos jugadores, Diego también. No estoy a la altura de pelearme con Maradona. Hay que mantener la calma”, señaló después ante las cámaras Fernández.

Sobre la victoria expresó ante el “Lobo”: “Teníamos muchas ganas, hicimos un partido bárbaro y nos llevamos con justicia los 3 puntos. No nací en este club, pero me adoptaron y estoy cada día con más orgullo llevando esta camiseta y poder seguir escribiendo la historia de este club”, concluyó el ex River en un mano a mano con Télam.

Diego, en silencio

Diego Maradona, se retiró sin hacer declaraciones tras la caída en el clásico ante Estudiantes 1 a 0, por la undécima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

Maradona salió del estadio Juan Carmelo Zerillo del “Bosque” platense en su camioneta particular, luego de suspender la conferencia de prensa.

El que sí habló fue el zaguero Manuel Guanini, quien se mostró “con bronca por la derrota, porque ellos llegaron una vez y convirtieron”.

“Diego nos alentó durante todo el partido”, refirió Guanini, e indicó que el plantel “seguirá trabajando duro para salir del fondo” de la tabla de los promedios.

“Hemos jugado buenos partidos pero no se nos dieron los resultados”, completó el defensor.

Sobre los incidentes entre jugadores de ambos elencos Guanini señal: “Fueron cosas del partido, por el nerviosismo, pero quedaron ahí”.

Gimnasia volverá al trabajo el lunes próximo, a las 17, en el predio de Estancia Chica, en la localidad bonaerense de Abasto. Visitará a Aldosivi en Mar del Plata, el domingo 10 de este mes, a las 13.15, por la duodécima fecha de la Superliga. l