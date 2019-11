Marcelo Gallardo, feliz por la victoria y la punta

03/11/2019 - 01:38 Mundo River

Marcelo Gallardo terminó conforme anoche con la victoria que le permitió a River Plate alcanzar, al menos de manera momentánea, la cima de Superliga Argentina de Fútbol (SAF), junto a Argentinos Juniors (mañana cierra la fecha visitando a Defensa y Justicia).

De todas maneras, el entrenador “millonario” admitió que le hubiese gustado cerrar el partido después del segundo gol de su equipo.

“La presión de Aldosivi nos hizo sentir incómodos. Pese a todo, creamos situaciones de gol y convertimos el primero, que nos dio comodidad. En el segundo tiempo, cuando podíamos haber pasado más tranquilos después del 2-0, nos metieron el 2-1. Si bien no sufrimos, no lo terminamos del todo precisos ni con el mejor funcionamiento colectivo”, afirmó Gallardo.

En rueda de prensa, el “Muñeco” agregó: “Fue un partido incómodo y a veces hay que saber jugar con esas incomodidad. Más allá de que el juego no fluyó de la mejor manera, ganamos bien“.

“Me deja contento la victoria y estar ahí arriba, al menos hasta que jueguen los demás”, completó.

Además, Gallardo consideró que River destrabó el partido de esta noche en Mar del Plata con la “jerarquía de los jugadores”, aunque al mismo tiempo destacó “la labor del rival”.

“A veces uno no juega bien porque el rival hace méritos para que eso suceda”, manifestó.

Sobre la situación de Chile, donde se jugará la final de la Copa Libertadores de América contra Flamengo, afirmó: “No me corresponde a mí llamar a Conmebol . Me inquieta y le pregunto a los directivos. Es una situación muy preocupante, no para nosotros, sino para el pueblo chileno que está en una situación delicada”.

“Esperemos que la problemática en ese país se pueda resolver por su gente. El partido pasa a segundo plano. Si no se puede resolver, tener mayor precisión sobre dónde vamos a ir”, apuntó.

Gallardo consideró que “no será necesario rotar el equipo”, siempre y cuando “haya suficientes días para recuperarse”, en virtud de la apretada agenda que tiene el elenco de Núñez hasta el final de temporada. River jugará el domingo 10 ante Rosario Central (11) por la decimotercera fecha de la Superliga y luego jugará el jueves 14 ante Estudiantes de Buenos Aires, por una de las semifinales de la Copa Argentina. Más lejos en el horizonte queda la final de la Copa Libertadores ante Flamengo de Brasil, programada para el sábado 23, en Santiago de Chile. Por último, aseguró que los 90 minutos que sumó anoche Leonardo Ponzio, quien sueña con estar en esa final, le vendrán bien “para agarrar ritmo”.l