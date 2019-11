Camilo Aguado continúa al frente

03/11/2019 - 01:50 Deportivo

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Camilo Aguado continúa liderando la decimotercera parada del PGA Tour de Latinoamérica que tiene como escenario el Termas de Río Hondo Golf Club. La jornada estuvo signada por las condiciones climáticas. Arrancó con calor, luego llegó el viento y algunas lloviznas que no impidieron el ritmo del colombiano, que pudo mantener el pulso y con una tarjeta de 2-bajo par 70 se mantuvo al frente del tablero.

Con un total de 15-bajo par 201 golpes, el cafetero llega a la ronda final con una ventaja de un golpe sobre el estadounidense Dalan Refioglu (65) y el argentino Jaime López Rivarola (66). En la cuarta posición, a tan sólo dos golpes, están el estadounidense Michael Davan (68), el líder de la Orden de Mérito, el argentino Augusto Núñez (65) y el Nº 3 de la Orden de Mérito, el estadounidense John Somers (64).

El top-10, tras 54 hoyos de competencia, lo cierran un grupo de cinco jugadores, entre los que figura Cameron Young. El estadounidense firmó un 62 (registró ocho birdies y un águila). Este grupo empata con globales individuales de 12-bajo par 204.

Felicidad de Aguado

“Me sentí que jugué hoyo a hoyo. Algunos se jugaron más difíciles así que era clave ir golpe a golpe. Esa fue mi fortaleza. En el nueve metí un buen putt de diez metros y eso me dio algo más de confianza para lo que se venía. Espero tener un buen día mañana (por hoy)”, sostuvo Aguado.

Para López Rivarola, el mejor argentino dijo: “Comencé con cinco birdies y eso me dio confianza para el resto de la ronda. Cuando el viento empezó a soplar solo me concentré en no cometer errores. Mañana (por hoy) intentaré hacer lo mejor que pueda”, dijo el bonaerense.

Así están las posiciones: Camilo Aguado (Colombia) 65/66/70, 201; 2) Jaime López Rivarola (Arg.) 67/69/66, 202 y Dalan Refioglu (EE.UU.) 66/71/65, 202; 4) John Somers (EE.UU.) 71/68/64, 203; Augusto Núñez (Arg.) 69/69/65, 203 y Michael Davan (EE.UU.) 69/66/68, 203; Brian Mogg (EE.UU.) 67/69/68, 204, Kyler Tate (EE.UU.) 67/71/66, 204, Cameron Young (EE.UU.) 71/71/62, 204, Andreas Halvorsen (Noruega) 67/68/69, 204 y Justin Suh (EE.UU.) 69/67/68, 204.l