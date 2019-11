Lewis Hamilton se consagró campeón de la Fórmula 1

03/11/2019 - 19:48 Deportivo

Lewis Hamilton se coronó este domingo y sumó un nuevo título en la Fórmula 1 como campeón de la máxima categoría de automovilismo mundial.

El británico de Mercedes culminó segundo el GP de Estados Unidos por detrás de su compañero de equipo Valtteri Bottas. Quien cerró el podio fue el holandés Max Verstappen, de Red Bull.

El piloto de 34 años superó al argentino Juan Manuel Fangio, campeón en cinco oportunidades (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957) al sumar su sexta corona. Delante de él queda solamente el ex piloto alemán Michael Schumacher, quien ostenta siete campeonatos (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004).

Hamilton, que había ganado en los Grandes Premios de Bahréin, China, España, Mónaco, Canadá, Francia, Inglaterra, Hungría, Rusia, México, llegó a Austin con la necesidad de conseguir cuatro puntos para ser campeón y hoy logró 25 y llegó a los 388 en total.

Los anteriores títulos conseguidos por el corredor inglés fueron en el 2012 con la escudería de McLaren, y los otros cinco (2014, 2015, 2016 y 2017) con Mercedes. El británico aseguró el título cuando aun faltan otras dos carreras por disputarse dentro del calendario oficial de la Formula 1 para el 2019, los Grandes Premios de Brasil y Emiratos Árabes.

What a day for @LewisHamilton in Texas



A six-time F1 world champion



Only one driver - the great Michael Schumacher - has more#USGP #F1 pic.twitter.com/WIOCHEVXhw