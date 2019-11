CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de noviembre de 2019

03/11/2019 - 21:17 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 PEQUEÑA VICTORIA

23.45 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.00 RODANDO FOODTRUCKS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FANÁTICAS

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 PEDALIER

16.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. TEMPERLEY

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14 REGIONAL U17 LA FINAL

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 SÚPER FÚTBOL - VIVO

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)





CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO





PELÍCULAS

CINEMAX

06.05 LA MÚSICA NUNCA PARÓ

08.05 GREMLINS 2. LA NUEVA GENERACIÓN

10.07 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2

12.25 ¡VAMOS POR LAS CHICAS!

14.10 SUPERAGENTE 86

16.16 LA HUÉSPED

18.40 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2

20.58 SUPERAGENTE 86

23.04 LA MATERIA OSCURA - T. 1 - EP. 1 - ROGER

23.54 SIEMPRE HAY TIEMPO PARA REÍR





TCM

06.24 LOST - T. 5 - EP. 17 - THE INCIDENT - PART 2

10.52 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 3 - COMPAÑEROS DE CAMA

16.00 KARATE KID 4

17.54 EL GUARDIÁN

19.51 MAREA ROJA

22.00 HORIZONTES PERDIDOS





TNT

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.17 EL DIARIO DE LA PRINCESA

09.22 PEARL HARBOR

12.33 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO

14.53 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

16.36 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - T. 2 - EP. 8 - SAN JUAN

17.06 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL

19.52 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

22.00 PLUS ONE

23.58 BIENVENIDO A LOS 40





SPACE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE - T. 2019 - EP. 10

06.49 BATMAN REGRESA

09.00 IDENTIDAD SUSTITUTA

10.47 EL VENGADOR DEL FUTURO

12.47 EL VENGADOR DEL FUTURO

14.54 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA MUERTE

17.40 GIGANTES DE ACERO

20.00 PERSECUCIÓN EXTREMA 5

22.00 SED DE VENGANZA





CINECANAL

12.05 VAQUERAS Y ÁNGELES

14.00 LOS SIMPSON

15.40 TOMB RAIDER. LAS AVENTURAS DE LARA CROFT

18.05 JACK REACHER

20.30 EL TRANSPORTADOR 2

22.00 TERMINATOR. GÉNESIS





VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 LOS MÉDICOS DE HOY

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 PADRE CORAJE

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN

20.00 GUAPAS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 GATO NEGRO





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*TERMINATOR, 22.30, 00.35

*JOKER, 20.30

*LOS LOCOS ADAMS, 14.30, 17.30.

*¿YO TE GUSTO?, 16.15, 19.15 (ESPACIO INCAA $50).

QUINCHO DE PEPE PEZZINI

EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 19, SHOW DE LEONEL DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS: SERGIO CEJAS, ADRIANA GONZÁLEZ, BANDEÑAS, ARIEL PALAVECINO, NUEVO SOL Y ANA CARMONA.

RETRETA DE LA PLAZA LIBERTAD

*VIERNES 15, CICLO DE TANGO CON ANA JOZAMI, ALFREDO OLMOS Y CACHO ENCALADA.

EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD

*SÁBADO 16, A LAS 21, EN LOS CICLOS DE LA EXPLANADA SE PRESENTARÁ “SANDRO DE AMÉRICA”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*MARTES 12 DE NOVIEMBRE, A LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON TODOS LOS PERSONAJES DE LA GRANJA Y SUS CANCIONES.

* EL 1º DE DICIEMBRE, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.





CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D)

AVENTURA (+13)

04 AL 06/11 - 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D)

AVENTURA (+ 13)

HOY AL 06/11 - 22:00 hs (Cast)

LOS LOCOS ADAMS (3D)

ANIMADA (ATP)

04 AL 06/11 - 16:30 hs (Cast) 18:30 hs (Cast) 20:30 hs (Cast)

CRÍMENES IMPOSIBLES (2D)

THRILLER (+13)

HOY AL 06/10 - 22:30 hs (Cast)

TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

04 AL 06/11 -16:45 hs (Cast) 19:20 hs (cast) 22:00 hs (subt)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP)

04 AL 06/11 - 17:20 hs (Cast) 19:30 hs (Cast

ZOMBIELAND 2: TIRO DE GRACIA (2D)

COMEDIA (+13)

HOY AL 06/11 - 22:30 hs (subt)

GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

04AL06 -17:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 22:10 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 20:10

SUBTITULADO 2D 22:50

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:20 - 19:50 - 22:20

LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA ES TRENO

CASTELLANO 2D 16:10 18:10

TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS CON RESERVA

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 19:40 22:30

SUBTITULADO 22:30 SOLO JUEVES Y VIERNES

ANTICIPADA EN VENTA

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15

DE NOVIEMBRE 2019

CASTELLANO 2D 19:10