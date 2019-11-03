CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de noviembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.45 HUÉRFANAS
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 PEQUEÑA VICTORIA
23.45 MI VIDA ERES TÚ
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 RODANDO FOODTRUCKS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FANÁTICAS
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 PEDALIER
16.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. TEMPERLEY
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14 REGIONAL U17 LA FINAL
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
21.30 SÚPER FÚTBOL - VIVO
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
19.00 TE QUIERO, BANDA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.05 LA MÚSICA NUNCA PARÓ
08.05 GREMLINS 2. LA NUEVA GENERACIÓN
10.07 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2
12.25 ¡VAMOS POR LAS CHICAS!
14.10 SUPERAGENTE 86
16.16 LA HUÉSPED
18.40 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2
20.58 SUPERAGENTE 86
23.04 LA MATERIA OSCURA - T. 1 - EP. 1 - ROGER
23.54 SIEMPRE HAY TIEMPO PARA REÍR
TCM
06.24 LOST - T. 5 - EP. 17 - THE INCIDENT - PART 2
10.52 MAD ABOUT YOU - T. 2 - EP. 3 - COMPAÑEROS DE CAMA
16.00 KARATE KID 4
17.54 EL GUARDIÁN
19.51 MAREA ROJA
22.00 HORIZONTES PERDIDOS
TNT
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
07.17 EL DIARIO DE LA PRINCESA
09.22 PEARL HARBOR
12.33 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO
14.53 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
16.36 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - T. 2 - EP. 8 - SAN JUAN
17.06 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL
19.52 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
22.00 PLUS ONE
23.58 BIENVENIDO A LOS 40
SPACE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE - T. 2019 - EP. 10
06.49 BATMAN REGRESA
09.00 IDENTIDAD SUSTITUTA
10.47 EL VENGADOR DEL FUTURO
12.47 EL VENGADOR DEL FUTURO
14.54 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA MUERTE
17.40 GIGANTES DE ACERO
20.00 PERSECUCIÓN EXTREMA 5
22.00 SED DE VENGANZA
CINECANAL
12.05 VAQUERAS Y ÁNGELES
14.00 LOS SIMPSON
15.40 TOMB RAIDER. LAS AVENTURAS DE LARA CROFT
18.05 JACK REACHER
20.30 EL TRANSPORTADOR 2
22.00 TERMINATOR. GÉNESIS
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
11.00 MARIANA DE CASA
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 LOS MÉDICOS DE HOY
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 PADRE CORAJE
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN
20.00 GUAPAS
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 GATO NEGRO
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*TERMINATOR, 22.30, 00.35
*JOKER, 20.30
*LOS LOCOS ADAMS, 14.30, 17.30.
*¿YO TE GUSTO?, 16.15, 19.15 (ESPACIO INCAA $50).
QUINCHO DE PEPE PEZZINI
EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 19, SHOW DE LEONEL DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS: SERGIO CEJAS, ADRIANA GONZÁLEZ, BANDEÑAS, ARIEL PALAVECINO, NUEVO SOL Y ANA CARMONA.
RETRETA DE LA PLAZA LIBERTAD
*VIERNES 15, CICLO DE TANGO CON ANA JOZAMI, ALFREDO OLMOS Y CACHO ENCALADA.
EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD
*SÁBADO 16, A LAS 21, EN LOS CICLOS DE LA EXPLANADA SE PRESENTARÁ “SANDRO DE AMÉRICA”.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
*MARTES 12 DE NOVIEMBRE, A LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON TODOS LOS PERSONAJES DE LA GRANJA Y SUS CANCIONES.
* EL 1º DE DICIEMBRE, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D)
AVENTURA (+13)
04 AL 06/11 - 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D)
AVENTURA (+ 13)
HOY AL 06/11 - 22:00 hs (Cast)
LOS LOCOS ADAMS (3D)
ANIMADA (ATP)
04 AL 06/11 - 16:30 hs (Cast) 18:30 hs (Cast) 20:30 hs (Cast)
CRÍMENES IMPOSIBLES (2D)
THRILLER (+13)
HOY AL 06/10 - 22:30 hs (Cast)
TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
04 AL 06/11 -16:45 hs (Cast) 19:20 hs (cast) 22:00 hs (subt)
LOS LOCOS ADAMS (2D)
ANIMADA (ATP)
04 AL 06/11 - 17:20 hs (Cast) 19:30 hs (Cast
ZOMBIELAND 2: TIRO DE GRACIA (2D)
COMEDIA (+13)
HOY AL 06/11 - 22:30 hs (subt)
GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
04AL06 -17:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 22:10 hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)
CASTELLANO 2D 20:10
SUBTITULADO 2D 22:50
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:20 - 19:50 - 22:20
LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA ES TRENO
CASTELLANO 2D 16:10 18:10
TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS CON RESERVA
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00 19:40 22:30
SUBTITULADO 22:30 SOLO JUEVES Y VIERNES
ANTICIPADA EN VENTA
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15
DE NOVIEMBRE 2019
CASTELLANO 2D 19:10