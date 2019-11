Con las pensiones no contributivas se abrirá hoy el cronograma de pagos de noviembre de la Anses

03/11/2019 - 22:00 Santiago

Según el cronograma de pagos para este mes que dio a conocer la Administración Nacional de Servicios Sociales (Anses), hoy comenzarán a cobrar los beneficiarios que reciben pensiones no contributivas, mientras que el viernes comenzarán a cobrar la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, y el lunes 11 lo harán los jubilados que perciben hasta $14.705, entre otros beneficiarios.

Cronograma

El calendario establecido es el siguiente:

Los beneficiarios que perciben pensiones no contributivas tendrán el siguiente cronograma de pagos: DNI terminado en 0, 1, 2 y 3, cobrarán hoy lunes 4 de noviembre; en 4, 5, 6 y 7, el martes 5; y en 8 y 9, el jueves 7.

La Anses especificó que las pensiones no contributivas se otorgan a beneficiarios que no cuentan con recursos económicos ni trabajo formal e incluyen las pensiones por invalidez (para personas que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral), para madres de siete o más hijos y por vejez (para personas de 70 años o más, sin cobertura previsional o no contributiva).

El cronograma continuará la semana próxima con este programa:

Jubilados y pensionados con haberes menores a $14.705:

DNI terminado en 0, cobrarán el viernes 8 de noviembre; en 1 el lunes 11; en 2, el martes 12; en 3 el miércoles 13; en 4, el jueves 14; en 5, el viernes 15; en 6, el lunes 18; en 7, el miércoles 20; en 8, el jueves 21; y en 9, el viernes 22.

Jubilados y pensionados con haberes superiores a $14.705:

Cuyos documentos terminen en 0 y 1, cobrarán el lunes 25 de noviembre; en 2 y 3, el martes 26; en 4 y 5, el miércoles 27; en 6 y 7, el jueves 28; y en 8 y 9 , el viernes 29.

Asignaciones especiales

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo:

Pago en bancos: DNI terminados en 0, cobrarán el viernes 8 de noviembre; en 1, el lunes 11; en 2, el martes 12; en 3, el miércoles 13; en 4, el jueves 14; en 5, el viernes 15; en 6, el martes 19; en 7, el miércoles 20; en 8, el jueves 21; y en 9, el viernes 22.

Pago por correo: documentos terminados en 0, el martes 12 de noviembre; en 1, el miércoles 13; en 2, el jueves 14; en 3, el viernes 15; en 4, el martes 19; en 5, el miércoles 20; en 6 y 7, el jueves 21; en 8 y 9, el viernes 22.

Asignación por embarazo: las beneficiarias que cobran en bancos, lo harán el viernes 8 de noviembre quienes tengan DNI terminados en 0; en 1, el lunes 11; en 2, el martes 12; en 3, el miércoles 13; en 4, el jueves 14; en 5, el viernes 15; en 6, el martes 19; en 7, el miércoles 20; en 8, el jueves 21; y en 9, el viernes 22.

Quienes cobren por correo, documentos terminados en 0, el martes 12 de noviembre; en 1, el miércoles 13; en 2, el jueves 14; en 3, el viernes 15; en 4, el martes 19; en 5, el miércoles 20; en 6 y 7, el jueves 21; en 8 y 9, el viernes 22.

Asignación por Prenatal y Maternidad: cobrarán el viernes 8 quienes tengan documentos terminados en 0 y 1; el lunes 11, DNI terminados en 2 y 3; el martes 12, en 4 y 5; el miércoles 13, en 6 y 7; y el jueves 14, en 8 y 9.

Fondo de Desempleo: se abonará a los beneficiarios del Plan 1, DNI terminados en 0 y 1 el viernes 22 de noviembre; en 2 y 3 el lunes 25; en 4 y 5 el martes 26; en 6 y 7 el miércoles 27 y en 8 y 9 el jueves 28. El Plan 2, se pagará desde el lunes 4, hasta el lunes 11.

Libreta

La organización no gubernamental Red de Promoción y Defensa de la Seguridad Social informó a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta el 31 de diciembre tienen tiempo para presentar la libreta de escolaridad y sanitaria, requisito fundamental para que perciban por única vez el monto de 6.360 pesos.

Los beneficiarios actualmente cobran mensualmente el 80% del beneficio y el 20% restante de forma anual con la presentación de la libreta hasta el 31 de diciembre del año siguiente.

Se aclaró que por única vez los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo -AUH- recibirán a fin de año este monto extra.