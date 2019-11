Carlos Tévez: “No me imagino con otra camiseta”

04/11/2019 - 00:39 Mundo Boca

El delantero de Boca Juniors, Carlos Tévez, autor del tanto que abrió la goleada sobre Arsenal de Sarandí por 5-1 en la Bombonera, se refirió ayer a su futuro en el club y aunque aseguró que no se imagina con “otra camiseta” admitió que “puede pasar”.

“Hoy no me imagino con otra camiseta, pero llegará un momento que será así. Uno se tiene que empezar a hacer la idea que puede pasar”, reconoció Tévez, cuyo contrato con el “Xeneize” finaliza a fines de diciembre de este año.

“Hoy no lo pienso, estoy disfrutando muchísimo. Quiero terminar estos partidos lo mejor posible. Boca tiene cosas más importantes que mi continuidad”, agregó el “Apache” en declaraciones a TNT mientras recibía una ovación por parte de la hinchada.

“Es una satisfacción. La gente de Boca me aprecia muchísimo, estoy en mi casa”, aseguró el delantero, de 35 años, que marcó su tercer gol en la presente Superliga.

“Hoy salió todo redondo, necesitábamos salir rápido de esta situación”, agregó Tevez sobre la victoria con la que el equipo de Gustavo Alfaro cortó las dos derrotas ante Racing Club y Lanús.

Posteriormente, en diálogo con Radio Mitre, Carlos Tévez apoyó la continuidad del entrenador: “(Gustavo) Alfaro sabe más que nadie que tiene mi respaldo. Nos inventaron muchas peleas, pero nunca me peleé”.

“Sólo me enojé porque no me puso contra River en el Monumental (0-0 por la Superliga)”, agregó.

El “Apache” comparó su situación personal con la del entrenador. “En esta también estamos juntos, porque en las buenas están todos, pero en las malas son muy pocos, y creo que es importante que él se siente respaldado, aunque sea en estos partidos que quedan. Después, lo que pase tanto con él como conmigo ya no queda en nuestras manos, queda en manos de la dirigencia, la que agarre, sea nueva o la vieja”, explicó.

Para el “Apache” es súper valedero que Alfaro se la haya jugado al agarrar el fierro caliente que nadie quería. “Todo el Mundo Boca sabe que cuando perdimos la final con River, me acuerdo, habían llamado a tres o cuatro técnicos y no querían agarrar el fierro caliente, y creo que Gustavo (Alfaro) lo ha hecho muy bien. Nos ha puesto en una semifinal, después obvio que no pasamos a la final, pero creo que ha hecho un gran trabajo y yo lo respaldo”, concluyó.