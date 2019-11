Alejandro Tosti: “Es un honor haber ganado mi primer torneo como profesional”

04/11/2019 - 01:01 Deportivo

“Es un honor haber ganador mi primer torneo como profesional en Argentina. Me siento muy contento porque ha sido un proceso difícil para llegar hasta acá. Siempre supe que tenía lo necesario para ganar”, señaló Alejandro Tosti, a poco de ganar. Ahora con este triunfo pasó del puesto 76º al 17º en la Orden de Mérito de PGA TOUR Latinoamérica.

Tosti tuvo gran comienzo con cinco birdies en los primeros ocho hoyos lo que lo impulsó a la pelea por esta primera edición del evento que se disputó en el Termas de Rio Hondo Golf Club, diseño de Robert Trent Jones Jr.

“Cuando llegué al 18 vi el tablero y sabía que tenía que hacer birdie. Por suerte pegué un gran tiro y solamente tuve que empujarla al hoyo. Se siente un gran alivio, porque no solo me permitió ganar mi primer torneo sino me da confianza para lo que viene”, señaló quien fue en su momento octavo del World Amateur Golf Ranking.

Hasta el Termas de Río Hondo Invitational, Tosti había jugado ocho eventos de la temporada 2019 del Tour y había superado cinco cortes. Su mejor presentación había sido un empate por el puesto 19 del Abierto OSDE del Centro presentado por FiberCorp-Telecom.

“Me concentraré en terminar el año lo mejor que pueda. Vengo trabajando mucho con mi psicóloga y creo que ha dado resultados. Ha sido un año de altas y bajas para mi pero así es este deporte. Me emociona saber que tendré mi tarjeta en este Tour para 2020”, sostuvo Tosti, quien se convirtió en el tercer argentino consecutivo que gana en esta temporada.