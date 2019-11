El perro con el hocico más largo del mundo causa furor en las redes sociales

04/11/2019 - 11:54 Mundo Web

Un perro de raza “Borzoi” se volvió furor en las redes sociales luego de que el dueño publicara imágenes de su aspecto en la red social Instagram.

Las fotos que se compartieron, hicieron que muchas personas lo tildaran como el canino con el hocico más largo del mundo y los archivos se hicieron viral rápidamente. Se desconoce dónde vive el animal.

Eris, como se llama la mascota, de un año y tres meses, es un perro de raza Borzoi que tiene una cuenta de Instagram con más de 109 mil seguidores, y 500 publicaciones.

En los posteos realizados, la gente no deja de expresar su sorpresa, por la longitud del hocico del can. Algunos de los comentarios que realizaron los usuarios son: "Es un caballo bebé disfrazado de perro", "Es imposible que su hocico sea real", "Nunca he visto algo así". Su imagen tomó tanta repercusión, que una de las primeras fotos publicadas superó el millón de "me gusta" en la red social. Incluso, se viralizó luego en distintas plataformas.

"Es increíble todo el cariño que recibe Eris. Nos han llegado mensajes de todas partes del mundo. Nos escriben ciudadanos de Francia, Alemania y Canadá. Estamos muy agradecidos", expresó el dueño del animal, cuyo lugar de residencia se desconoce.

Un perro de raza “Borzoi” se volvió furor en las redes sociales luego de que el dueño publicara imágenes de su aspecto en la red social Instagram.

Las fotos que se compartieron, hicieron que muchas personas lo tildaran como el canino con el hocico más largo del mundo y los archivos se hicieron viral rápidamente. Se desconoce dónde vive el animal.

Eris, como se llama la mascota, de un año y tres meses, es un perro de raza Borzoi que tiene una cuenta de Instagram con más de 109 mil seguidores, y 500 publicaciones.

En los posteos realizados, la gente no deja de expresar su sorpresa, por la longitud del hocico del can. Algunos de los comentarios que realizaron los usuarios son: "Es un caballo bebé disfrazado de perro", "Es imposible que su hocico sea real", "Nunca he visto algo así".

Su imagen tomó tanta repercusión, que una de las primeras fotos publicadas superó el millón de "me gusta" en la red social. Incluso, se viralizó luego en distintas plataformas.

"Es increíble todo el cariño que recibe Eris. Nos han llegado mensajes de todas partes del mundo. Nos escriben ciudadanos de Francia, Alemania y Canadá. Estamos muy agradecidos", expresó el dueño del animal, cuyo lugar de residencia se desconoce.