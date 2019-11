Christine Lagarde: "Deberíamos estar más felices de tener trabajo, que de tener ahorros"

04/11/2019 - 12:55 Economía

La ex titular del FMI y flamante presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde , consideró este lunes que es más importante para la economía del Viejo Continente "tener trabajo que tener ahorro".

"Compartimos una moneda, pero no compartimos una política presupuestaria. Los países que tienen superávit como Alemania y Holanda, ¿por qué no lo usan para invertir en infraestructura?", cuestionó Lagarde en su primer discurso como presidenta del BCE. "Deberíamos estar más felices de tener trabajo que de tener ahorros", subrayó la ex titular del FMI.

Lagarde renunció a su cargo en el FMI el pasado 12 de septiembre y desde el viernes reemplaza Mario Draghi al frente del BCE.

En 2011 sucedió a Dominique Strauss Khan en el Fondo, cuando aún continuaba el gran impacto internacional que produjo la crisis financiera mundial del 2009.

Lagarde participó activamente en las recomendaciones del G20, en la reestructuración de deuda de Grecia y otorgó el mayor crédito de la institución a un país miembro, la Argentina.