Duro mensaje de Maradona: “Les preocupa lo que vas a dejar, peor no les dejaré nada”

A través de un video, Diego Maradona envió un mensaje muy fuerte para responder los dichos de su hija Gianinna, quien había publicado unas stories de Instagram donde se mostraba muy preocupada por la salud de su padre.

“Hola. Quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Estoy plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo el perder con Estudiantes pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna o qué interpretará, no sé”, manifestó el “10”.

Luego, subió el tono del mensaje: “Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejás que por lo que está haciendo. Y yo no... ¡Les digo a todos que no les voy a dejar nada!”.

El astro del fútbol mundial dijo que donaría todo lo que ganó en su carrera. “Todo lo que corrí en mi vida, lo voy a donar”, añadió el entrenador de Gimnasia de La Plata.

Y cerró: “Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera. Pero por ahora, no existen. No existen porque estoy muy sano. Muy sano. Gracias”.