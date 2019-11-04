CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de noviembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.45 HUÉRFANAS
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO?
23.45 PEQUEÑA VICTORIA
00.45 MI VIDA ERES TÚ
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA
COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 ARABESC
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SÁBADO SAGRADO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 EN ARMONÍA
16.00 EL CLÁSICO: MITRE VS.
TEMPERLEY
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 TORNEO ANUAL: VELEZ
SARSFIELD VS. SARMIENTO
20.00 SÚPER FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 PODIO
22.00 PASIÓN POR ELTURF
22.00 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
19.00 TE QUIERO, BANDA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.21 AVIONES 2. EQUIPO DE RESCATE
07.48 UNA GRAN HISTORIA
09.41 LARRY CROWNE. EL AMOR LLAMA DOS VECES
11.36 MI PRIMER AMOR
13.21 APOLLO 13
16.04 SÓLO PARA PAREJAS
18.13 MI PRIMER AMOR
19.59 UNA FAMILIA NUMEROSA
22.00 APOLLO 13
TCM
06.45 HOLLYWOOD ONE ON ONE
08.05 LOST - WHAT KATE DID
08.50 LOST - THE SUBSTITUTE
09.35 LOST LIGHTHOUSE
10.21 LOST SUNDOWN
11.05 LOST - DR. LINUS
11.50 LOST RECON
12.34 MAD ABOUT YOU - A PAIR OF HEARTS
17.46 BULLETPROOF MONK
19.33 SUPERMAN IV. EN BUSCA DE LA PAZ
21.21 EL BUENO DE LA PELÍCULA
23.00 FURIA SALVAJE
TNT
06.00 DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBI
07.28 PEARL HARBOR
10.36 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA
12.20 THE PACIFIER
14.03 INTENSA MENTE
15.49 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
17.53 EL AGENTE DE C.I.P.O.L.
20.00 BATMAN VS. SUPERMAN. EL ORIGEN
DE LA JUSTICIA
23.00 TU PARTE DEL TRATO
SPACE
06.00 MUNGUIA. CAMINO A LA CIMA
07.05 MANNY
08.40 EL VENGADOR DEL FUTURO
10.50 EL VENGADOR DEL FUTURO
12.55 A CUALQUIER PRECIO
14.35 MAREA ROJA
16.35 THE MARINE 5. BATTLEGROUND
18.20 EL TESORO DEL AMAZONAS
20.15 EL FRANCOTIRADOR. LA ÚLTIMA
MASACRE
22.00 TAKE POINT
CINECANAL
13.15 GUERRA DE PAPÁS 2
14.57 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS
16.42 MI NUEVA YO
18.22 MADAGASCAR 3. LOS FUGITIVOS
19.55 LOS FOCKERS. LA FAMILIA DE MI ESPOSO
22.00 MISS PEREGRINE Y LOS NIÑOS
PECULIARES
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORA€ÇO
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PIÑÓN FIJO
11.00 MARIANA DE CASA
12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 LOS MÉDICOS DE HOY
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 PADRE CORAJE
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORA€ÇO
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 DIVINA ESTÁ EN TU CORAZÓN
20.00 GUAPAS
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*TERMINATOR, 22.30, 00.35
*JOKER, 20.30
*LOS LOCOS ADAMS, 14.30, 17.30.
*¿YO TE GUSTO?, 16.15, 19.15
(ESPACIO INCAA $50).
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
*MARTES 12 DE NOVIEMBRE, A
LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE
“LA VACA LOLA” CON TODOS LOS
PERSONAJES DE LA GRANJA Y
SUS CANCIONES.
* EL 1º DE DICIEMBRE, SOLEDAD
PASTORUTTI PRESENTARÁ SU
DISCO “LA GRINGA”.
QUINCHO PEPE PEZZINI
EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE,
A PARTIR DE LAS 19, SHOW
DE LEONEL DÍAZ. ARTISTAS
INVITADOS: SERGIO CEJAS,
ADRIANA GONZÁLEZ, BANDEÑAS,
ARIEL PALAVECINO, NUEVO SOL
Y ANA CARMONA.
RETRETA DE LA PLAZA
LIBERTAD
*VIERNES 15, CICLO DE TANGO
CON ANA JOZAMI, ALFREDO
OLMOS Y CACHO ENCALADA.
EXPLANADA DE LA
MUNICIPALIDAD
*SÁBADO 16, A LAS 21, EN LOS
CICLOS DE LA EXPLANADA SE
PRESENTARÁ “SANDRO DE
AMÉRICA”.
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DESDE
LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y
MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y
GRATUITA.
CINES
SUNSTAR
MALEFICA 2 DUEÑA DEL
MAL (3D)
AVENTURA (+13)
HOY AL 06/11 - 17:00 hs (Cast) 19:30
hs (Cast)
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL
MAL (2D)
AVENTURA (+ 13)
HOY AL 06/11 - 22:00 hs (Cast)
LOS LOCOS ADAMS (3D)
ANIMADA (ATP)
HOY AL 06/11 - 16:30 hs (Cast) 18:30
hs (Cast) 20:30 hs (Cast)
CRIMENES IMPOSIBLES
(2D)
THRILLER (+13)
HOY AL 06/10 - 22:30 hs (Cast)
TERMINATOR: DESTINO
OCULTO (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 06/11 -16:45 hs (Cast) 19:20
hs (cast) 22:00 hs (subt)
LOS LOCOS ADAMS (2D)
ANIMADA (ATP)
HOY AL 06/11 - 17:20 hs (Cast) 19:30
hs (Cast
ZOMBIELAND 2: TIRO DE
GRACIA (2D)
COMEDIA (+13)
HOY AL 06/11 - 22:30 hs (subt)
GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
HOY AL 06 -17:00 hs (Cast) 19:30 hs
(subt) 22:10 hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
GUASÓN APTA 16 AÑOS CON
RESERVA (CON DNI)
CASTELLANO 2D 20:10
SUBTITULADO 2D 22:50
MALÉFICA: DUEÑA DEL
MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:20 - 19:50 -
22:20
LOS LOCOS ADAMS ATP CON
LEYENDA ES TRENO
CASTELLANO 2D 16:10 18:10
TERMINATOR: DESTINO
OCULTO APTA 13 AÑOS CON
RESERVA
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00 19:40 22:30
SUBTITULADO 22:30 SOLO JUEVES
Y VIERNES
ANTICIPADA EN VENTA
SHAKIRA: EN EL
CONCIERTO - EL DORADO
ESTRENO 13 Y 15
DE NOVIEMBRE 2019
CASTELLANO 2D 19:10