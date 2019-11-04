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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de noviembre de 2019

A LAS 21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

- 20:40 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO?

23.45 PEQUEÑA VICTORIA

00.45 MI VIDA ERES TÚ

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 ARABESC

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 EN ARMONÍA

16.00 EL CLÁSICO: MITRE VS.

TEMPERLEY

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 TORNEO ANUAL: VELEZ

SARSFIELD VS. SARMIENTO

20.00 SÚPER FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR ELTURF

22.00 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO


PELÍCULAS

CINEMAX

06.21 AVIONES 2. EQUIPO DE RESCATE

07.48 UNA GRAN HISTORIA

09.41 LARRY CROWNE. EL AMOR LLAMA DOS VECES

11.36 MI PRIMER AMOR

13.21 APOLLO 13

16.04 SÓLO PARA PAREJAS

18.13 MI PRIMER AMOR

19.59 UNA FAMILIA NUMEROSA

22.00 APOLLO 13

TCM

06.45 HOLLYWOOD ONE ON ONE

08.05 LOST - WHAT KATE DID

08.50 LOST - THE SUBSTITUTE

09.35 LOST LIGHTHOUSE

10.21 LOST SUNDOWN

11.05 LOST - DR. LINUS

11.50 LOST RECON

12.34 MAD ABOUT YOU - A PAIR OF HEARTS

17.46 BULLETPROOF MONK

19.33 SUPERMAN IV. EN BUSCA DE LA PAZ

21.21 EL BUENO DE LA PELÍCULA

23.00 FURIA SALVAJE

TNT

06.00 DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBI

07.28 PEARL HARBOR

10.36 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA

12.20 THE PACIFIER

14.03 INTENSA MENTE

15.49 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

17.53 EL AGENTE DE C.I.P.O.L.

20.00 BATMAN VS. SUPERMAN. EL ORIGEN

DE LA JUSTICIA

23.00 TU PARTE DEL TRATO

SPACE

06.00 MUNGUIA. CAMINO A LA CIMA

07.05 MANNY

08.40 EL VENGADOR DEL FUTURO

10.50 EL VENGADOR DEL FUTURO

12.55 A CUALQUIER PRECIO

14.35 MAREA ROJA

16.35 THE MARINE 5. BATTLEGROUND

18.20 EL TESORO DEL AMAZONAS

20.15 EL FRANCOTIRADOR. LA ÚLTIMA

MASACRE

22.00 TAKE POINT

CINECANAL

13.15 GUERRA DE PAPÁS 2

14.57 LOCAS VACACIONES SOBRE RUEDAS

16.42 MI NUEVA YO

18.22 MADAGASCAR 3. LOS FUGITIVOS

19.55 LOS FOCKERS. LA FAMILIA DE MI ESPOSO

22.00 MISS PEREGRINE Y LOS NIÑOS

PECULIARES

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORA€ÇO

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN FIJO

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 LOS MÉDICOS DE HOY

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 PADRE CORAJE

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORA€ÇO

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA ESTÁ EN TU CORAZÓN

20.00 GUAPAS


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*TERMINATOR, 22.30, 00.35

*JOKER, 20.30

*LOS LOCOS ADAMS, 14.30, 17.30.

*¿YO TE GUSTO?, 16.15, 19.15

(ESPACIO INCAA $50).

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*MARTES 12 DE NOVIEMBRE, A

LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE

“LA VACA LOLA” CON TODOS LOS

PERSONAJES DE LA GRANJA Y

SUS CANCIONES.

* EL 1º DE DICIEMBRE, SOLEDAD

PASTORUTTI PRESENTARÁ SU

DISCO “LA GRINGA”.

QUINCHO PEPE PEZZINI

EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE,

A PARTIR DE LAS 19, SHOW

DE LEONEL DÍAZ. ARTISTAS

INVITADOS: SERGIO CEJAS,

ADRIANA GONZÁLEZ, BANDEÑAS,

ARIEL PALAVECINO, NUEVO SOL

Y ANA CARMONA.

RETRETA DE LA PLAZA

LIBERTAD

*VIERNES 15, CICLO DE TANGO

CON ANA JOZAMI, ALFREDO

OLMOS Y CACHO ENCALADA.

EXPLANADA DE LA

MUNICIPALIDAD

*SÁBADO 16, A LAS 21, EN LOS

CICLOS DE LA EXPLANADA SE

PRESENTARÁ “SANDRO DE

AMÉRICA”.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DESDE

LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y

MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y

GRATUITA.


CINES

SUNSTAR

MALEFICA 2 DUEÑA DEL

MAL (3D)

AVENTURA (+13)

HOY AL 06/11 - 17:00 hs (Cast) 19:30

hs (Cast)

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL

MAL (2D)

AVENTURA (+ 13)

HOY AL 06/11 - 22:00 hs (Cast)

LOS LOCOS ADAMS (3D)

ANIMADA (ATP)

HOY AL 06/11 - 16:30 hs (Cast) 18:30

hs (Cast) 20:30 hs (Cast)

CRIMENES IMPOSIBLES

(2D)

THRILLER (+13)

HOY AL 06/10 - 22:30 hs (Cast)

TERMINATOR: DESTINO

OCULTO (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 06/11 -16:45 hs (Cast) 19:20

hs (cast) 22:00 hs (subt)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP)

HOY AL 06/11 - 17:20 hs (Cast) 19:30

hs (Cast

ZOMBIELAND 2: TIRO DE

GRACIA (2D)

COMEDIA (+13)

HOY AL 06/11 - 22:30 hs (subt)

GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

HOY AL 06 -17:00 hs (Cast) 19:30 hs

(subt) 22:10 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON

RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 20:10

SUBTITULADO 2D 22:50

MALÉFICA: DUEÑA DEL

MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:20 - 19:50 -

22:20

LOS LOCOS ADAMS ATP CON

LEYENDA ES TRENO

CASTELLANO 2D 16:10 18:10

TERMINATOR: DESTINO

OCULTO APTA 13 AÑOS CON

RESERVA

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 19:40 22:30

SUBTITULADO 22:30 SOLO JUEVES

Y VIERNES

ANTICIPADA EN VENTA

SHAKIRA: EN EL

CONCIERTO - EL DORADO

ESTRENO 13 Y 15

DE NOVIEMBRE 2019

CASTELLANO 2D 19:10

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