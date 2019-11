Nico Furtado se dejó atrapar por el amor

04/11/2019 - 21:24 Pura Vida

Nicolás Furtado, reconocido por su rol de Diosito en “El Marginal”, protagoniza “Amor de película”, un filme que llegará el próximo jueves a salas de cine y que transita un momento en la vida de una pareja que está en crisis, “con una sensibilidad y una carga dramática importante”, según definió el actor.

“Esta es una historia que la encontrás a la vuelta de la esquina, una problemática muy común que muestra el conflictivo vínculo de una pareja con un abordaje muy real”, expresó Furtado en una entrevista con Télam.

“Buscamos con nuestros personajes llegar al corazón de la gente. Mostrarles algo que seguramente alguna vez vivieron o están viviendo”, agregó el actor que participó en ficciones como “Somos familia”, “Educando a Nina” y “Fanny la fan”.

Dirigido por Sebastián Mega Díaz, el actor encarna en este filme a un director de cine frustrado que intenta dar el gran salto que ya dio su novia como actriz (Natalie Pérez) y que aún él no lo puede lograr, siendo uno de los motivos que genera los desencuentros en la pareja.

Sobre qué lo llevó a dar el “sí” para este proyecto, Furtado confesó: “Un poco lo distinto de esta propuesta es el género, es una comedia romántica y nunca había trabajado en algo así. Por lo menos en cine, donde se puede tratar este tema con profundidad y con un laburo más artesanal que en una tira diaria”.

Y lo distinto tiene que ver con que precisamente todo se desarrolla después del “vivieron felices por siempre”... “Eso es un poco lo original de esta película. Una vez que ocurre ese final feliz después viene lo real, porque la pareja convive, pasan los años y ahí es donde está la posta de cómo hacen para transitar juntos ese camino con el pasar de los años y en ese sentido sí puede ser una película atípica dentro del género. La joda está en cómo poder superar eso y en cómo juntos pueden atravesar la tormenta”, explicó Nicolás.

A cerca de su personaje, el que esta vez se llamará Martín, Furtado adelantó: “Es un soñador, un romántico. Es un tipo que con el afán de crecer profesionalmente descuida los aspectos personales de su vida y esto hace que se desencadene el problema con este descuido que el personaje tiene con su pareja”.

Este papel le llega a Nicolás Furtado después de su gran éxito en “El Marginal”, la serie que gira en torno a una cárcel adonde le da vida a “Diosito”, un recluso muy particular.

“Más que una necesidad me divierte hacer algo distinto. Ya llegará ese personaje o proyecto que haga que realmente la gente me separe de esa historia, y no solo tiene que ser con un personaje fuerte, sino también el proyecto, algo que sea tan masivo como ‘El Marginal”, contó Nicolás.

Y agregó que “Diosito” fue “un antes y un después. Fue lo mejor que me pasó a esta altura de mi carrera y, a la vez, me generó un compromiso muy grande”.

Furtado fue parte de las tres temporadas de “El Marginal” y se le viene la cuarta. Al respecto, remarcó: “Me puso en otro lugar como actor. Fue una vidriera muy grande. Me vieron en muchos países y se interesaron por mí. Cada temporada que sale siento que nos infla un poco más a todos los que trabajamos en la serie y nos enriquece. Nos cotiza más todo el tiempo porque sigue siendo un fenómeno”.l