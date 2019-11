Jimena Barón da un salto en la música

04/11/2019 - 21:29 Pura Vida

La actriz y cantante Jimena Barón no solo dejará de autogestionarse su carrera musical para comenzar a ser producida por Sony Music, sino que en la última edición de los MTV Europe Music Awars se consagró como Mejor Artista Latinoamericana, logrando imponerse a sus compatriotas Tini Stoessel, Lali Espósito y el mismísimo Paulo Londra, quien acaba de volver de una exitosa primera gira por Europa.

“No tengo palabras todavía, necesito unas horas para procesar todo esto. Intenté procesar el solo hecho de estar acá, nominada en Europa junto a los mejores del mundo, con mi música que empezó hace tan poco y con tanta ilusión e inocencia honestamente, como quienes dicen de chicos que quieren ser astronautas, yo siempre quise ser cantante, crecí, creí que era tarde, pero Dios sabrá por qué, un día recuperé mi amor propio y me convencí de que merecía intentarlo”, escribió Jimena en su cuenta de Instagram junto al video del momento más emotivo de la entrega de premios.

Y agregó: “Nos ha costado todo un huevo estos 2 años, puse cada peso que tenía y remé contra la corriente a pesar de la mierda que me tiraron. Estar acá nominada es inmenso para mí, pero resulta que encima gané... la felicidad no me entra en el cuerpo y esto es de ustedes al igual que mío. Sin ustedes ahí, yo acá sería imposible”.

En esa misma ceremonia, la española Rosalía se llevó una de las mayores ovaciones durante su actuación; la inglesa Billie Eilish apareció como una de las grandes ganadoras al alzarse con la estatuilla a la mejor canción por “Bad guy” y a la mejor artista revelación; y la estadounidense Taylor Swift también se llevó dos premios, al mejor video por “Me!” y a la mejor actuación en Estados Unidos; al igual que el grupo coreano de K-Pop BTS, que se consagró en los rubros mejor actuación en vivo y mejores fans.l