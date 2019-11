Los precios de la banana y el tomate, entre los $80 y $140 por kilogramo en las verdulerías

05/11/2019 - 00:08 Economía

Los precios de las frutas y de las verduras se mantienen en alza desde hace una semana, de manera tal que algunos ejemplares ya alcanzaron los $100 por kilogramo y otros, incluso, superaron ese valor en el caso de las frutas mientras que entre las verduras, cada vez son menos las que se consigue por debajo de los $50 el kilogramo.

Entre los verduleros, algunos con más de 3 décadas en el mercado, coinciden en señalar que los precios a los que llegaron, por ejemplo en el caso de la banana o la ciruela, “son los más altos del año” a la par que puntualizaron que “puede llegar a bajar pero más seguro que haya otras subas más ya por la cercanía de las fiestas”.

“El tomate perita grande está en $80 y el chico en $50 el kilogramo, cuando se ha estado vendiendo a $30 y $40 hasta hace una semana, pero lo que pasa es que no hay tomate, el que hay es de la floración de invierno y mientras no salga la de verano no va a haber más tomate al menos por los próximos 15 días”, señaló Alfonso, propietario de una verdulería de la zona sur. Agregó que “el cajón de 20 kilogramos ha subido a $1.600 la semana pasada y esta semana está en $1.200”.

Puntualizó que “lo que ha repuntado mucho es la banana, la ecuatoriana está en $1.900 la caja que te deja el kilogramo al público en $140, el ananá está en $160 la unidad, la manzana económica está en $75, todo lo que es verdura de hoja acelga, rúcula está entre $30 y $35, la papa a $25 los dos kilogramos, la cebolla a $30. Pero “lo que ha subido es el zapallo, porque no estamos en época está entre $60 y $70 el kilogramo al público”.

Agregó que “la manzana va a seguir aumentando porque no estamos en época, se cosecha en marzo y todos los meses sube porque están en cámaras con atmósfera controlada, congeladas, por eso va a aumentar. Una manzana buena para las fiestas va a valer unos $120 el kilogramo”.

Otro verdulero, Ángel Pérez, señaló que “la banana ha subido un montón, está en $120 y el tomate a $100 el kilogramo, la manzana sigue estable en $70”, apuntó. Agregó que “ya no se puede sorprender de nada uno, es imposible vivir así, en el caso de la ecuatoriana dicen que se paga a precio dólar, lo mismo la boliviana y la paraguaya y la producción nacional no queda ya”. Apuntó que “el precio del tomate lo manejan como quieren, el viernes pasado hemos comprado a $450 el cajón, el lunes siguiente a $800 y el miércoles a $1.700. No se entiende nada ya. No se puede trabajar, la gente se enoja. Se ha terminado la temporada del norte del tomate y ahora viene de Mendoza, pero no puede haber tanta diferencia”. Agregó que “la gente lleva de a un tomate, de a dos, o de un cuarto”. Destacó que hasta el viernes previo a la elección del 27, “el precio era de $450 el cajón, pero después se ha dado un desbarajuste de precios”.En cuanto a las verduras, “solo la papa, la zanahoria, la cebolla están por debajo de los $50. Las frutas todas están arriba de los $70 el kilogramo”.l