Miembros del MPD, en el II Encuentro Nacional de Sistemas Acusatorios

05/11/2019

Una nutrida comitiva de defensores y abogados del Ministerio Público de la Defensa asistieron al II Encuentro Nacional de Sistemas Acusatorios, que se realizó los días jueves 31 de octubre y viernes 1 de noviembre en la provincia de Tucumán.

Las jornadas estuvieron organizadas por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) en conjunto con la Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT) y se desarrollaron en un hotel de la capital de la vecina provincia, ante la presencia de un nutrido público compuesto por profesionales de toda la Argentina y países limítrofes.

El encuentro se organizó en tres conferencias magistrales y ocho talleres: “Desafíos no resueltos del Sistema Acusatorio” estuvo a cargo del Dr. Rafael Blanco (Universidad Alberto Hurtado, Chile); “Los nuevos estándares jurídicos desde Belem do Pará” fue dictada por la Dra. Susana Chiarotti (Miembro Comité de OEA que evalúa cumplimiento de Convención de Belém Do Pará); mientras que “Oralidad y calidad del litigio en América Latina. Análisis empírico y nuevas vías de acción”, fue planteada por el Dr. Leonel González Postigo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

Cabe destacar el rol activo de la Dra. María Viviana Tejera, Defensora en lo Penal y Civil de la Circunscripción Termas de Río Hondo de este ministerio, la cual intervino como coordinadora del Taller Nº7 Defensa Pública y Defensa Privada, en el cual se trataron cuestiones relacionadas a los Modelos organizacionales. Articulaciones entre Defensa Publica y Colegios de Abogados. ¿Sistemas Mixtos?; Organización y gestión de tareas de investigación; Control de gestión y rendición de cuentas públicas y Gestión de la defensa de Grupos Vulnerables.

Asimismo durante el desarrollo de los talleres se abordaron problemas asociados a la lógica de oportunidad y selectividad; el modelo probatorio para un proceso adversarial; el rol del Juez en las diversas etapas del proceso; el rol de la víctima y dinámica de la audiencia; nuevas tecnologías y su impacto en la investigación y juzgamiento de los hechos; testimonios de personas en situación de vulnerabilidad. El uso de dispositivos de Cámara Gesell o circuito cerrado de televisión; entre otros tópicos.

De esta forma el Ministerio Público de la Defensa continúa progresando en la formación de una institución que garantice el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral de todos los habitantes de nuestra provincia, especialmente de aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad.l