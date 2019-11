“Siento satisfacción y orgullo”, aseguró Gustavo Coleoni

05/11/2019 - 02:10 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni se expresó muy conforme con el rendimiento de su equipo en el empate sin goles ante Vélez, en el cierre de la fecha 12ª de la Superliga, resaltando la calidad del rival y reflejando que le crearon muchas chances. Por eso, también consideró que se perdieron dos puntos, por las oportunidades desperdiciadas.

“Estoy contento, feliz. Me sentí identificado con los jugadores. Las transferencias fueron muy buenas. Jugamos ante un rival de excelencia. Que tiene un funcionamiento muy bueno. Fue un partido muy difícil. Quedó evidenciado que estamos perfectos de lo físico. La sensación que me queda es de satisfacción y orgullo”, fueron las primeras expresiones de Gustavo Coleoni en la conferencia de prensa realizada tras el empate 0 a 0.

“Nunca me sentí tan identificado con un equipo como éste. Lo que laburamos, nos salió. Pasaron muchas cosas. La gente se fue conforme, aplaudió el esfuerzo del equipo ante un rival increíble que juega muy bien. Supimos sostener el momento de incomodidad cuando lo tuvimos. Sostuvimos a un rival con mucho movimiento. Es groso lo que hace Vélez. Me voy lleno a casa. La gente nota que el equipo se plantó en primera y que jugó de igual a igual contra un equipo importante y con mucha técnica individual. Estamos plenos como cuerpo técnico. Vamos a entrar y salir de la zona de descenso”, extendió enérgico el entrenador cordobés.

“Perdimos dos puntos”

Analizando el juego, por las chances generadas, el “Sapo” aseguró que su equipo anoche no ganó un punto, sino que perdió dos.

“Vélez junto a Racing y River son los que mejor juegan y nosotros fuimos palo y palo. Creo que perdimos dos puntos por la cantidad de situaciones que tuvimos. Ellos también la tuvieron. Hoy no hay que pensar en los puntos. Esto es largo. Hemos ganado de visitante. Creo que hay analizar el bueno juego y que por momentos pusimos a Vélez contra un arco. Claro que queríamos ganar de local, pero Vélez ganó de visitante a River, a Rosario Central y a Estudiantes. Hoy (por anoche) el equipo me dejó lleno, pleno de felicidad”, remarcó.

Por último, el DT se refirió al buen presente del delantero Abel Argañaraz, goleador de la Reserva y también de la actualidad del defensor paraguayo Hugo Vera Oviedo, quien se recupera de una lesión, pero que ya sumó rodaje, también en Reserva.

“A Argañaraz lo trajimos nosotros. Jugó en el Federal A para Juventud Antoniana. Es un nueve con mucha movilidad. Recién empieza esto y ya se acerca la pretemporada y podrá hacerla con nosotros, a diferencia de este torneo. Tiene mucha personalidad y lo tenemos en cuenta. En el caso de Hugo Vera Oviedo, le falta poco desde lo físico. Jugó dos partidos completos, y cada vez lo veo mejor”, finalizó visiblemente conforme con lo que realizó el “Ferroviario”.

“Yo trabajo para que el equipo tenga chances de hacer goles”

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, dijo que no le preocupa la falta de definición y confesó que lo trabajan en la semana. “Yo no puedo mejorar la definición. Yo trabajo para que el equipo tenga chances de hacer gol. Si la pelota pega en el palo y no entra es mala suerte. Yo me preocuparía si el equipo se presenta como timorato, tibio o que no encuentra ideas para llegar o que lo hagamos con poca gente. Hoy (por anoche) generamos seis situaciones claras. Se puede trabajar en la definición, pero no mucho más. Tratamos de sostener el partido hasta el final y desde allí casi no nos generaron. Estaría preocupado si mi equipo no pateara al arco”, confesó el entrenador “ferroviario”, tras el empate frente a Vélez. l