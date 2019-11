Se juegan tres interesantes juegos por la Zona Capital

05/11/2019 - 02:19 Deportivo

Esta tarde se completará la última fecha de la fase regular del Torneo Anual “Pablo Toviggino”, con tres encuentros correspondientes la Zona Capital, de donde se conocerán a los equipos que ocuparán los dos lugares disponibles para jugar los cuartos de final. En ese sentido, hoy se verán las caras Mitre ante Güemes, Unión Santiago será local de Comercio y en Huaico Hondo, Estudiantes será local de Central Córdoba. Todos se jugarán desde las 16.30.

Vélez de San Ramón, Villa Unión y Sarmiento ya están clasificados por la Zona Banda, mientras que Sportivo Fernández y Unión de Beltrán ya están en los play offs. Independiente de Fernández también tiene chances, pero depende de los resultados de hoy. El “Aurinegro”, debe implorar a que el “Tricolor” y Central Córdoba no sumen de a tres. Por la Capital, el único que está clasificado es Comercio. Unión Santiago (10 puntos) está obligado a ganar para no depender de nadie. Si empata debe rogar porque el “Ferro” y “Estuki” empaten y que Mitre con el “Gaucho” también sumen un punto. En la misma situación se encuentra Central Córdoba, teniendo en cuenta que reúnen los mismos puntos. El ”Ferro” hoy visita a la “Casaca Patria”. Estudiantes debe ganar sí o sí y esperar a que el .”Tricolor” no sume. En el caso de Mitre, es otro de los que debe ganar y aguadar que no ganen Unión Santiago, Central Córdoba y Estudiantes. El “Gaucho” no tiene chances. Estos dos se medirán en Comercio.l