Ellos se inscribieron con tiempo y comenzaron ganando en la previa

05/11/2019 - 02:29 Deportivo

Confirmaron su presencia con tiempo y tuvieron su premio.

El pasado viernes se realizó el sorteo de los 25 premios de $1.000 que entrega el Maratón Aniversario de EL LIBERAL entre sus inscriptos.

Los atletas ganadores son todos santiagueños y ayer por la tarde, se llevaron el dinero tras pasar por la sede central de Hamburgo Compañía de Seguros, sita en Independencia Nº56.

Los ganadores fueron: Rossana Argibay (Santiago del Estero, Capital); Roque Gustavo Chávez (Santiago del Estero, Capital); José Luis Castello (Santiago del Estero, Capital); Francisco Nassif Soto (Santiago del Estero, Capital); Gastón Exequiel Lazarte Isnardiz (Santiago del Estero, Capital); Marta Romina Díaz Gil (Santiago del Estero, Capital); Natalia Elizabeth Cristina (Santiago del Estero, Capital); Ángel Ariel Ene (Santiago del Estero, Capital); José Tévez (Santiago del Estero, Capital); Jesús Gabriel Vizgarra (Santiago del Estero, Simbolar); María Ángela Funes Cornet (Santiago del Estero, Capital); Abel Hernán Paz Heredia (Santiago del Estero, Capital); Ana Noelia Navarro (Santiago del Estero, Capital); Romina Mariana More (Santiago del Estero, Capital); Erik Sebastián Basualdo (Santiago del Estero, Pozo Hondo); David Martín González (Santiago del Estero, Capital); María Soledad Ledesma (Santiago del Estero, La Banda)

Álvaro Sebastián Cáceres (Santiago del Estero, Capital); Ariel Castañeda Lezama (Santiago del Estero, Capital); Nahuel Zamora (Santiago del Estero, Capital); Camila Marisol Layús (Santiago del Estero, La Banda); Joaquín Ignacio Estévez (Santiago del Estero, capital); Gabriela Ramona Díaz (Santiago, Capital); Juan Villagra (Santiago, Capital); Pablo Gangui (Santiago, Capital).

Emocionados

Los ganadores dialogaron con EL LIBERAL y se mostraron agradecidos y emocionados por ser parte de la prueba de próximo domingo 10 de noviembre.

“Es la primera vez que me inscribo para participar y la verdad que estoy nerviosa y con muchas expectativas. Además, tuve la suerte de ganar este premio, es increíble. Me pone feliz y voy a decir presente el domingo, con todas las ganas para terminar de la mejor forma los 10 kilómetros”, aseguró Natalia Cristina, una de las ganadoras de los premios de $1.000.

A su vez, Gastón Lazarte, fue otro de los afortunados del sorteo. Es parte de la Escuela de Cadetes Coronel Lorenzo Lugones y ayer, al retirar su premio, aseguró: “Es la primera vez que voy a correr el Maratón. Es una experiencia nueva para mí. Me anoté en los 10 kilómetros. Me tocó ganar este premio y me pone contento. Voy a ir por más el domingo. Me enteré que lo gané por una llamada del oficial a cargo del grupo. Me sorprendió. Tengo 20 años y estoy feliz por esta experiencia del domingo. Hace tres meses que me vengo preparando”. l