Leguizamón y Leiva se mostraron muy dolidos

05/11/2019 - 02:38 Deportivo

Gonzalo Leguizamón, compañero en el Lawn Tennis y en la selección de Santiago, y Facundo Leiva, rival en varios clásicos con Old Lions y compañero también en la selección mayor, coincidiron en señalar “que se fue un gran amigo, una gran persona”.

Para los dos fue un golpe duro. Gonzalo Leguizamón dijo: “Como todo lo inesperado, sorprende al principio pero... la verdad que me siento muy dolido, muy mal. Deportivamente nos toca a todos. Recuerdo que nos tocó una parte difícil del club y él como capitán supo llevar a la institución a lo mas alto. Siempre compartíamos charlas y vestuario con el equipo en cada entrenamiento. Esto fue un golpe durísmo. La verdad que no puedo expresar con palabras. Estoy muy apenado con lo que pasó”,

Tengo los mejores recuerdos con Mariano, fuimos compinches, más allá de que en estos últimos tiempos nos veíamos en la cancha. Fue algo increíble la gira por Sudáfrica, el ascenso en el 2011, cosas que nos marcaron a fuego a todos. Nada más, esto fue algo durísmo”, confesó

Leiva, rival y compañero

Por su parte, Facundo Leiva de Old Lions y compañero de Mariano García en el seleccionado mayor de Santiago, dijo que la noticia fue un golpe duro. “Lo conocí desde los juveniles. Tuve el placer de jugar en el seleccionado de Santiago, siendo Mariano capitán. Viví momentos lindos, en donde pude conocer la maravillosa persona que fue. Más allá de haber sido un gran jugador, fue un tipo con muchos valores como toda la familia García. A sus hermano Jorge y Mario los tuve como entrenadores. Cuando ocurre un hecho así, a temprana edad, te hace pensar en muchas cosas. En que talvez hay que disfrutar el tiempo con amigos y la familia, y no pelearse porque la vida se va a veces tan rápido. Es duro perder a un compañero del rugby y a un amigo que me inculcó muchas cosas como capitán y persona. Me quedo con todo eso lindo que nos dio”, sostuvo.l