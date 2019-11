Independiente BBC inició la Copa de Oro con triunfo ajustado

05/11/2019 - 21:41 Semillero

Independiente BBC venció a Belgrano por 75 a 74, en el partido más importante que se disputó el sábado, en el marco de la Copa de Oro de la categoría U13 del torneo que lleva el nombre de “30 Años de Quimsa”.

El equipo de calle Salta sacó adelante un partido durísimo y se perfila como uno de los candidatos al título.

Por su parte, Normal Banda derrotó a Red Star por 78 a 57 y ratificó sus intenciones de ir en busca del campeonato, como viene ocurriendo en los últimos años.

En el Ciudad, Quimsa Rojo le ganó a Atamisqui BBC por 62 a 34 y también picó en punta en la Copa de Oro.

En la segunda fecha, se producirán los siguientes enfrentamientos: Normal Banda vs. Quimsa Rojo, Red Star vs. Belgrano e Independiente BBC vs. Atamisqui BBC.

Copa de Plata

Por la Copa de Plata se registraron los siguientes resultados: Nicolás 38, Águilas de Pozo Hondo 27; Olímpico 85, Newbery 32; Colón 50, Contadores 56.

En la segunda fecha jugarán: Colón vs. Nicolás, Contadores BBC vs. Olímpico y Newbery vs. Águilas de Pozo Hondo.

Por la Copa de Bronce se dieron estos resultados: Huracán 89, Sportivo Loreto 25 y Quimsa Azul 51, Almirante Brown 62.

En la segunda fecha se medirán: Quimsa Azul vs. Saint Germain, Almirante Brown vs. Huracán y Loreto vs. Fernández BBC.l