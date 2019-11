Mañana y el sábado se jugarán las semifinales del Torneo Clausura

05/11/2019 - 21:49 Semillero

El Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol programó para mañana y el sábado próximo la disputa de las semifinales del Torneo Clausura, tercer certamen oficial de la temporada 2019, que ya tuvo a la Copa Santiago y el Apertura.

La definición de esta instancia tendrá como epicentro la ciudad de La Banda ya que las canchas de Central Argentino y Sarmiento fueron designadas como sedes de las semifinales.

El fin de semana pasado se conocieron los clasificados que irán en busca de un lugar en la final, tras disputarse la instancia de cuartos de final, en las categorías Sexta, Séptima, Octava y Novena.

Los resultados registrados fueron los siguientes:

Sexta: Unión Santiago 2, Mitre Negro 0; Instituto Santiago 0 (4), Vélez Sársfield 0 (1); Comercio 1 (1), Sarmiento 1 (4); Agua y energía 3, Güemes 1.

Séptima: Villa Unión 1, Central Argentino 3; Mitre Amarillo 0, Güemes 3; Instituto Santiago 0, Mitre Negro 2; Central Córdoba 1, Sarmiento 0.

Octava: Villa Unión 0 (4), Central Argentino 0 (5); Comercio 0, Vélez Sársfield 1; Mitre Amarillo 2, Mitre Negro 0; Estudiantes 0 (3), Independiente de Fernández 0 (1).

Novena: Comercio 1 (4), Central Argentino 1 (3); Agua y Energía 0, Sarmiento 4; Instituto Santiago 0 (4), Mitre Negro 0 (3); Mitre Amarillo 1 (3), Independiente de Fernández 1 (4).

Semifinales

Mañana comenzará la disputa de las semifinales, en el estadio Doctor Osvaldo Juárez de Central Argentino. Desde las 15.30 (con 30’ de tolerancia para el primer partido), jugarán: Güemes vs. Central Córdoba (Séptima) y Comercio vs. Instituto Santiago (Novena).

El sábado la acción comenzará a las 7.30, con esta programación:

En Central Argentino: Unión Santiago vs. Sarmiento (Sexta), Sarmiento vs. Independiente de Fernández (Novena), Vélez Sársfield vs. Estudiantes (Octava).

En Sarmiento: Central Argentino vs. Mitre Negro (Séptima), Mitre Amarillo vs. Central Argentino (Octava) e Instituto Deportivo Santiago vs. Agua y Energía (Sexta).