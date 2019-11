Cachanosky: “La gente en la Argentina eligió al dólar como moneda”

06/11/2019 - 01:27 Economía

El economista Roberto Cachanosky afirmó que “la gente en Argentina eligió al dólar como moneda” y advirtió que el actual signo monetario local, el peso, “está agonizando”. También alertó que “no cree” que se pueda “desdolarizar” la economía argentina tal cual plantean economistas vinculados al próximo gobierno de Alberto Fernández, que asumirá el 10 de diciembre.

Cachanosky responsabilizó de la baja demanda que tiene el dinero local a la dirigencia política y la baja calidad de las instituciones y consideró que el país debería adoptar un sistema de “competencia de monedas” en la cual el público elija con cual divisa operar.

Sobre las razones de por qué la gente “huye” del peso, Cachanosky expresó: “El Banco Central fue creado en 1935. La inflación promedio anual desde ese año hasta 2018 fue del 56,3%. Si uno quiere saber cuál es la inflación acumulada, tiene que calcular: 1,533 a la 83, que es la cantidad de años acumulada, y eso nos da un número. Es 256.710 billones por ciento de inflación. Eso no puede entrar en la cabeza de nadie”.

En entrevista con un matutino porteño, el economista continuó: “Sabemos que eso es disparatado. Nosotros tuvimos el peso moneda nacional, el peso ley 18.188, el austral y éste que está agonizando. Éste es equivalente a 10 billones de pesos de moneda nacional. Es un uno más 13 ceros. Eso es como para entender por qué la gente no quiere los pesos. El Banco Central emite una moneda de pésima calidad”.

Sobre cuál es el sistema monetario que debería adoptar el país, el economista dijo: “Argentina hoy no puede emitir moneda porque no tiene capacidad para emitirla. Lo que puede hacer es emitir algún pedazo de papel, pero con respaldo en algo. Eso fue la convertibilidad, que en realidad es una caja de convertibilidad. Obvio que eso no resuelve los problemas. Si el gasto público es disparatado, seguirá siendo disparatado. La opción para mí es ir a un sistema de competencia de monedas, donde la gente elija en qué moneda se quiere manejar”.

Amplió: “Y seguramente la gente elegiría al dólar y al euro, y operaría con esas dos monedas. Y no hay por qué asustarse, porque la moneda no es un símbolo patrio”.

Sobre la falta de reservas para dolarizar la economía, Cachanosky fue contundente: “Lo que pasa es que el peso se moriría solo. Lo deja ahí funcionando y se muere solo. La economía se dolarizaría de hecho. La gente podría pagar impuestos al tipo de cambio del día. Se muere solo el peso”.