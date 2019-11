Una bestia: le hizo sexo oral a su hija de 5 años, ahora irá 9 años a la cárcel

06/11/2019 - 03:28 Policiales

A través de un juicio abreviado, la Justicia bandeña condenó a un incalificable sujeto a 9 años de cárcel por abusar sexualmente de su hija de cinco años, aprovechando que su esposa dormía.

La unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual de La Banda -coordinada por la Dra. María Alicia Falcione- solicitó al juez de control y garantías que homologue un acuerdo de juicio abreviado.

La representante del Ministerio Público ventiló en la audiencia que la causa comenzó en el mes de noviembre del 2018, cuando la menor le relató a su madre que su padre durante la noche le había practicado sexo oral.

Ante la confesión de la pequeña, la mujer confrontó a su esposo quien se excusó diciendo que estaba alcoholizado y no sabía qué era lo que hacía. El sujeto le rogó de rodillas a su pareja que no denunciara, pero al ver que ella no cambiaría su determinación, comenzó a amenazarla.

La madre de la menor radicó la denuncia, por lo que la Dra. Falcione ordenó que la niña sea examinada por el forense. El galeno reveló que la pequeña presentaba lesiones compatibles con su relato.

Más tarde, fue entrevistada por los psicólogos en Cámara Gesell y allí nuevamente contó que su padre, aprovechando que su mamá dormía, se metió en su cama para ultrajarla.

Durante la audiencia, el acusado -quien se encontraba en compañía de su abogado defensor- tomó la palabra y ante las preguntas del juez, reconoció haber sometido a la pequeña.

El magistrado ante la postura de ambas partes homologó el acuerdo y condenó al sujeto a 9 años de cárcel. Luego dispuso que inmediatamente sea trasladado al Penal de Varones.