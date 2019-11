Se definieron los cruces en Cuartos

06/11/2019 - 03:54 Deportivo

Ayer terminó de disputarse la fase regular del Torneo Anual Pablo Toviggino que organiza la Liga Santiagueña y quedaron establecidos los cruces por los Cuartos de Final, buscando un lugar en el próximo Torneo Amateur Regional.

Por la Zona Capital, fueron tres equipos los que lograron meterse en los Play Off. Comercio finalizó como el único líder sumando 18 puntos, mientras que Unión Santiago terminó como escolta con 14 unidades. Por ese mismo grupo, Central Córdoba también accedió a Cuartos. El Ferroviario también terminó con 14 puntos, pero el Tricolor lo aventajó por tener mayor diferencia en el goleo, sin embargo el equipo del barrio Oeste clasificó como uno de los mejores terceros.

En la Zona Banda, también hay tres clasificados. Vélez Sarsfield de San Ramón fue el mejor equipo de la fase regular y terminó como puntero reuniendo 28 puntos.

Villa Unión tuvo una buena segunda vuelta y en ese grupo finalizó como segundo con 17 puntos. Sarmiento también suma la misma cantidad de puntos, pero el Verde le ganó en el desempate olímpico y el Profesor accedió a esta instancia como uno de los mejores terceros.

Por la zona Robles, Sportivo Fernández, con 21 unidades, clasificó como líder de su grupo, mientras que Unión de Beltrán también está en Cuartos, por finalizar en el segundo escalón.

Cabe recordar que al finalizar la primera fase, los equipos se ordenaron de acuerdo una tabla general, con los punteros ocupando los puestos del 1º al 3º, los segundos del 4º al 6º y los dos mejores terceros en los puestos 7º y 8º.

Las llaves

Vélez de San Ramón vs. Central Córdoba; Sportivo Fernández vs. Sarmiento; Comercio vs. Unión Santiago y Villa Unión vs. Unión de Beltrán.

