Independiente BBC va por la recuperación

06/11/2019 - 04:20 Deportivo

Independiente BBC se instaló en la capital cordobesa con un firme propósito: volver a la senda del triunfo para poder mantenerse al tope de las posiciones de la Conferencia Noroeste de la Liga Argentina.

Desde las 21, el equipo de Fabián Daverio enfrentará al poderoso Barrio Parque, con la obligación de recuperar la solidez defensiva que había mostrado en las cuatro victorias consecutivas que encadenó hasta que perdió el invicto la noche del lunes en Villa María ante Ameghino.

El partido de esta noche tendrá carácter de revancha del que disputaron el pasado 20 de octubre, cuando Independiente BBC venció a Barrio Parque por 67 a 60, en el estadio Dr. Israel Parnás.

Esa noche, Juan López, Fabrizio Cosolito y Jerónimo Solórzano se destacaron en el aspecto ofensivo, pero la principal virtud de los dirigidos por Daverio fue la agresividad para defender.

Con una rotación de diez jugadores, el equipo santiagueño intentará mantener esta noche la intensidad defensiva durante los 40 minutos, en virtud de que el rival tiene una variedad de recursos ofensivos que lo convierten en un rival de cuidado.

Esta noche también habrá otros partidos: Unión de Santa Fe vs. Sportivo América, Del Progreso vs. Petrolero, Parque Sur vs. Gimnasia La Plata y Rivadavia de Mendoza vs. San Isidro.