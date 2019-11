Mirá cuándo, a qué hora y quién dirigirá a Mitre en la próxima fecha

06/11/2019 - 20:40 Deportivo

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó hoy los horarios correspondientes a la duodécima fecha del torneo de la Primera Nacional, que se disputará entre el viernes 8 y el lunes 11 de noviembre.

La programación completa, con sus árbitros y horarios, es la siguiente: viernes 8 de noviembre: 21.30 Estudiantes de Río Cuarto vs. San Martín de San Juan. Árbitro: Diego Ceballos.

Sábado 9, 13.10 (TV) Nueva Chicago vs. Estudiantes de Buenos Aires.

Árbitro: Yael Falcón Pérez; 16, Ferro Carril Oeste vs. Agropecuario. Árbitro: Fabricio Llobet; 20 Alvarado de Mar del Plata vs. Mitre de Santiago del Estero. Árbitro: Ramiro López; 20.10 (TV) Platense vs. Temperley. Árbitro: Mario Ejarque.

Domingo 10, 14,30 (TV): Atlanta vs. Barracas Central. Árbitro: Pablo Echavarría; 15.45 (TV): Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Belgrano de Córdoba. Árbitro: Pablo Giménez.

18.10 Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Deportivo. Morón. Árbitro: Mariano González.

Zona B: viernes 8, 21.10 (TV) Sarmiento vs. Quilmes. Árbitro: Nazareno Arasa. Sábado 9, 15.30: Villa Dálmine vs. Atlético de Rafaela. Árbitro: Lucas Novelli; 15.30 Almagro vs. All Boys. Árbitro: Carlos Gareano.

Domingo 10, 15.30 Brown (Adrogué) vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Árbitro: Lucas Comesaña; 18, San Martín de Tucumán vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Árbitro: Pablo Dóvalo; 19, Instituto de Córdoba vs. Santamarina. Árbitro: Sebastián Zunino.

Lunes 11, 15.30: Dep. Riestra vs. Defensores de Belgrano. Árbitro: Leandro Rey Hilfer; 21.10 (TV) Chacarita Juniors vs. Tigre. Árbitro: Adrián Franklin.