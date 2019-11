La vergonzosa promesa que tuvo que cumplir un hombre por el triunfo de Alberto Fernández

07/11/2019 - 10:38 Mundo Web

Un hombre oriundo de Banfield, Buenos Aires, tuvo que cumplir su promesa de desfilar en ropa interior, poco después del triunfo de Alberto Fernández, al ritmo de la marcha peronista, y su video se volvió viral.

Con un choripán en sus manos y una botella de Champagne en la otra, el sujeto festejó la victoria de la formula Fernández- Fernández en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el pasado 27 de octubre, mientras caminaba con una diminuta ropa interior por la localidad de tradición antiperonista.

“En este barrio son todos gorilas, no hay ningún copado que vote por Alberto. Este barrio me vio crecer, pero ya no vivo más acá, ahora estoy en Temperley”, contó previamente antes de comenzar el desfile.

Posteriormente el hombre confesó que no utilizó una indumentaria más corta, como había prometido, porque no quería convertirlo en un acto de exhibicionismo, e incomodar a los vecinos que no comulgan con su inclinación política.

“No vuelven más señores, viva Perón y viva Alberto Fernández”, expresó en voz alta el hombre mientras se escuchaba la marcha peronista y ofrecía “chori para todos”.

Un hombre oriundo de Banfield, Buenos Aires, tuvo que cumplir su promesa de desfilar en ropa interior, poco después del triunfo de Alberto Fernández, al ritmo de la marcha peronista, y su video se volvió viral.

Con un choripán en sus manos y una botella de Champagne en la otra, el sujeto festejó la victoria de la formula Fernández- Fernández en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el pasado 27 de octubre, mientras caminaba con una diminuta ropa interior por la localidad de tradición antiperonista.

“En este barrio son todos gorilas, no hay ningún copado que vote por Alberto. Este barrio me vio crecer, pero ya no vivo más acá, ahora estoy en Temperley”, contó previamente antes de comenzar el desfile.

Posteriormente el hombre confesó que no utilizó una indumentaria más corta, como había prometido, porque no quería convertirlo en un acto de exhibicionismo, e incomodar a los vecinos que no comulgan con su inclinación política.

“No vuelven más señores, viva Perón y viva Alberto Fernández”, expresó en voz alta el hombre mientras se escuchaba la marcha peronista y ofrecía “chori para todos”.