Increíble: alumno a las trompadas con su profesora

07/11/2019 - 10:55 Mundo Web

Estados Unidos. Un repudiable hecho se vivió en Lousville, Kentucky, Estados Unidos el pasado lunes. Un alumno, de 16 años, y una docente del instituto Iroquois High School se trenzaron a golpes de puño dentro del aula de un establecimiento.

El joven de 16 años contó: “Ella me dijo: ‘Pon tu teléfono en alto’. Y le dije: “Mi teléfono no le molesta a nadie. ¿Por qué tengo que hacerlo? Y me respondió: ‘Me está molestando'”. De acuerdo a la declaración de Kamron Jennings, el implicado, marca que el conflicto comenzó porque la docente le pidió al alumno que no usara el celular mientras se encontraba dando clases.

Segundos después, la discusión entre ambos escaló a tal punto que la maestra empujó al adolescente y lo tiró al piso. “La empujé, así que ella me agarró y me empujó”, sostuvo Jennings. “Ahí es cuando me levanté y la golpeé. Fue entonces cuando se tropezó con la mesa. Se quitó la campera, y ahí fue cuando realmente la pelea se intensificó, y en ese momento, sentí que realmente estaba tratando de hacerme daño“, declaró el joven en diálogo con un medio local.

Tras el incidente, el estudiante fue detenido y acusado de agredir a su maestra. Por su parte, la docente Carrie Durham Adams, fue separada del cargo y se encuentra bajo investigación administrativa. “Lo que hizo el niño no está bien, pero estaba actuando como un niño”, ha dicho la representante de la Asociación de Maestros de ese distrito.

El grave enfrentamiento quedó registrado por uno de los compañeros de Kamron Jennings y una vez que compartidas las imágenes del episodio en las diversas redes sociales, de inmediato se volvieron virales.

