La ex pareja de Máximo Kirchner presentó a su nueva novia en las redes sociales

A comienzos de 2018, Máximo Kirchner confirmaba su separación de Rocío García. Durante sus diez años juntos, tuvieron dos hijos, Néstor Iván y Emilia.

Ahora, la ministra de Salud de Santa Cruz, Rocío García, mostró una foto junto a su nueva pareja, Jéssica “Peguita” Montiel, quien se desempeña como secretaria de Estado de Empleo y Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz.

García y Montiel se conocen hace dos años y aparentemente ya estarían conviviendo.

En su momento, la exmujer de Máximo Kirchner comenzó a postear en sus redes sociales las distintas actividades que se realizan sobre diversidad sexual. Sin embargo, el último posteo de la ministra transcribe la letra de la canción “Un Beso en la Nariz”, del cantautor Adrián Berra.

“Si lo que vale es lo que uno puede y lo que más nos haga feliz. Con un simple beso tuyo en mi nariz, como el sol revoloteando en mi jardín, como aquella mariposa con sus néctares hermosa que se posa sobre el beso en mi nariz”, indica la canción que escribió completa en el posteo.

El tema, que también grabó Nito Mestre, asegura, “Preocuparse de antemano me dijeron que era en vano. Al fin y al cabo no saldré vivo de acá. Piensa menos y vive más, lo que me pone de mal humor, hoy esta de más. Si quieres bailar junto a esa morena y hacerle el amor con la luna llena, besa su espalda, duerme en su falda y hecha a reír”.

Montiel no dudó en responderle a través de la misma red social. “Bailemos un blues. Porque es una tristeza que mañana aún tenga que sentir que nos señalan. Si digo que te quiero a plena luz. Bailemos un blues. Por todo aquel que el miedo le ha ganado ¿A quién se le ocurrió que era pecado estar enamorado? Te amo”, le escribió.