Lucho Arrieta se desafió a conquistar al público con canciones propias

Desde muy pequeño, mientras acompañaba a su padre a las peñas en las que cantaba, Lucho Arrieta soñaba con que su pasión por la música lo llevara a ocupar esos mismos escenarios a los que en aquel momento miraba desde el suelo.

Aquella tierna visión de la infancia se fue haciendo realidad, de a poco, y con el paso del tiempo los papeles se invirtieron. Fue su padre quien comenzó a acompañar a “Lucho” a recorrer un camino en el que ya ha sembrado 3 discos. Al primero lo estrenó en el 2015, bajo el nombre “Raíces”. Al año siguiente editó “Sudamericano”, y en este 2019, se está proyectando con “Lucho”, que combina su nombre y el esfuerzo que le demanda su intención de hacerse un espacio en el mundo de la música con canciones propias.

Si bien en los últimos 4 años, la carrera de este joven cordobés cobró una importante proyección, incluso fuera de la Argentina, siendo invitado en el 2015 por el grupo Quilapayún para participar de tres noches en el Teatro Caupolican de la ciudad de Santiago de Chile; y convirtiéndose en “artista consagración” y “revelación” de festivales como el del Artesano, de Ojo de Agua, y el de Colectividades, de Alta Gracia, en el 2017; y en el de Jesús María, en el 2018, Lucho está aprendiendo a trabajar la paciencia, porque sabe que instalar su propio repertorio entre el público le llevará más tiempo.

No obstante, es consciente de todo lo conseguido hasta ahora, como su contrato con Sony Music, sello con el que editó su último disco; y su libertad de continuar compatibilizando su carrera artística con su trabajo como profesor de música en un jardín de infantes de Villa Libertador, en Córdoba, adonde transcurrió gran parte de su vida.

“Han pasado muchas cosas, muy rápidas, desde ese primer disco que hicimos hace como 5 años. Hoy me encuentro muy bien, en un lugar con el que soñé por mucho tiempo, con un sello musical, y pudiendo hacer canciones. Cada vez más me puedo tomar el tiempo que necesito para escribir mis canciones de una forma relajada, lo que me hace sentir que crezco artísticamente”, aseguró Lucho en la gira de prensa que lo trajo a Santiago del Estero.

¿Qué idea tenías cuando iniciaste tu carrera?

No sé si hubo una idea. Las cosas se fueron dando solas. De repente elegimos el camino de hacer canciones propias que es muy distinto al camino de hacer canciones del momento o covers. Entonces siempre supimos que iba a ser un camino de mucho trabajo y quizás un poco más lento. Pero nos concentramos en contar nuestras historias y de repente se fueron dando un montón de cosas… los títulos “revelación”, o la posibilidad de compartir los escenarios de otras figuras como ocurrió en Chile con Quilapayún, y ahora la grabación del tema “Abre tus ojos” con el colombiano Gusi para mi disco “Lucho”.

¿Qué hay detrás del título de tu disco, “Lucho”?

No hace referencia solamente a mi nombre sino a la acción de luchar, es un juego de palabras. Detrás de este disco hay muchísimo trabajo, mucho caminar, mucho esfuerzo, mucho sacrificio de parte nuestra y de parte de mi familia. Hago música desde muy chico y las cosas con las que soñé me encuentran hoy a los 30 años, entonces hay mucho camino recorrido.

¿Con qué estilo de canciones se va a encontrar el público en tu disco?

El disco tiene muchas canciones que hablan del amor, en sus distintas formas, pero también cuentan un poco realidades sociales. Me gusta compartir lo que veo. Para eso me nutro de mis vivencias y de lo que observo. Crecí en un barrio humilde de Córdoba que se llama Villa Libertador, adonde doy clases como profesor de música en el Jardín de Infantes. Son situaciones que se viven en todo el país y está bueno hacerlas canción y compartirlas.

La vida te muestra en dos escenarios: el jardín de infantes y el mundo de la música. ¿Quién sos en cada uno de ellos?

El mismo. Me divierto mucho con los niños y me divierto mucho en el escenario, en la gira de prensa. Y tanto a los chicos como al público trato de transmitirles alegría, optimismo, el ser positivo, enseñarles que si creen en algo, si se lo proponen lo pueden lograr. Siempre hago hincapié en eso, sobre todo cuando tengo la oportunidad de hablar con chicos que son del secundario o con los que viven en el barrio o toman clases de canto conmigo y tienen entre 12 y 13 años. Me emociono cuando los escucho porque yo era como ellos. Por ahí no tuve la oportunidad de que alguien me enseñara canto en ese momento, pero después sí…

En esta lucha a la que haces referencia con tu disco, ¿qué es lo más difícil para un artista que busca ganarse al público con canciones propias?

Lo más difícil es el tiempo y ser paciente. Por ahí, eso es lo más complicado. Tienes que ser paciente para que tus canciones, que son propias, las pueda conocer la gente. Es un proceso lento, pero de mucha raíz. Son canciones que las instalamos de a poquito, pero que van quedando. Se tienen que enfrentar un poco consigo mismo y aguantarse.

¿Qué has tenido que domar para armarte de paciencia?

Yo soy una persona muy ansiosa. Si nos proponemos hacer algún trabajo, yo lo hago rápido y por ahí pretendo que todos trabajen a mi ritmo. Siendo muy honestos, a muchos nos pasa eso de querer hacerlo todo ya. Y por ahí, el proceso de la vida y de la música no es el mismo que el de uno.

Tras su exitosa experiencia en Ojo de Agua, anhela poder presentar su disco en otros festivales de la provincia

¿Adónde quieres que te lleve este disco?

Estamos trabajando mucho para que el disco sea conocido. Por lo pronto deseo tocar en algunos festivales de Santiago del Estero. Hemos tocado hace algunos años en el Festival de Ojo de Agua y el santiagueño tiene una forma muy cariñosa de recibirnos. Me gustaría comprobar esa mística de la que me habló mi padre que tienen los festivales de la Salamanca, el Bombo, o la Chacarera. Esa sería una meta próxima. Si bien he escuchado a los santiagueños, nunca he tenido la oportunidad de venir a cantar por aquí.

Si tuvieras la oportunidad de ser el presentador de tu show, ¿qué dirías sobre vos?

Que es una persona que tiene muchas historias para compartir con sus canciones y que puede sacarte un poco de la realidad y hacerte sentir lo que él siente cuando canta.

Además, estoy en constante aprendizaje. Me pasó cuando fui a Colombia a grabar la canción “Abre tus ojos” con Gusi. Fue un absorber todo, desde el estudio de grabación hasta la forma en la que encaran su carrera, la forma que tienen de vivir la música. Me pareció una oportunidad única de aprender de una persona que tiene muchísimo más tiempo que yo haciendo canciones.