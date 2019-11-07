CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de noviembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.45 HUÉRFANAS
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.15 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA NOTICIAS 2DA. EDICIÓN
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
23.15 ANIMALES SUELTOS
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 COCINEROS DE NOCHE
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
22.00 MEJOR DE NOCHE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
21.30 ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA
22.30 SHOWMATCH
CANAL 14
12.00 DE A DOS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 CULTURAR TV
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
16.00 FANÁTICAS
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
19.30 SÚPER FÚTBOL
20.30 FOREVER HITS
21.30 PEDALIER
22.00 SANTIAGO TEATRAL
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.02 EL TRIUNFO DEL ESPÍRITU
08.37 BATMAN Y ROBIN
11.06 MI PRIMER AMOR
12.51 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR
15.18 BATMAN Y ROBIN
17.46 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
19.33 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR
TCM
07.29 LOST - HAPPILY EVER AFTER
11.56 MAD ABOUT YOU HOME
12.22 MAD ABOUT YOU - TILL DEATH DO US PART
12.48 MAD ABOUT YOU - WHEN I’M SIXTY-FOUR
13.13 MAD ABOUT YOU LEGACY
13.39 MAD ABOUT YOU - PANDORA’S BOX
14.05 MAD ABOUT YOU - THE RIDE HOME
14.31 MAD ABOUT YOU - GIBLETS FOR MURRAY
14.57 MAD ABOUT YOU - ONCE MORE, WITH FEELIN
15.23 MAD ABOUT YOU - THE CITY
17.06 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
18.51 THE POLAR EXPRESS
20.47 ROMEO DEBE MORIR
TNT
06.32 WALL-E
08.08 FINDING NEMO
09.58 EL VENGADOR DEL FUTURO
12.02 NOTAS PERFECTAS
14.07 RATATOUILLE
16.14 ENREDADOS
18.02 VENGANZA LETAL
19.52 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO
22.00 TU PARTE DEL TRATO
23.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE MENDOZA
SPACE
06.00 THE BRINK
07.29 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS
09.27 CUANDO UN EXTRAÑO LLAMA
10.59 TÚNEL
13.17 INSPECTOR GADGET
14.48 PEARL HARBOR
18.10 DÉJÀ VU
20.20 TERROR EN LO PROFUNDO
CINECANAL
12.05 UNA NOCHE EN EL MUSEO
14.15 EL PLANETA DE LOS SIMIOS
16.25 SI DECIDO QUEDARME
18.00 PADDINGTON 2
20.05 TORTUGAS NINJA
VOLVER
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS
11.00 SOS MI HOMBRE
12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 TELESHOW INTERNACIONAL
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 PADRE CORAJE
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORA€ÇO
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 SOS MI HOMBRE
20.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 MATRIMONIOS Y ALGO MÁS
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*DR. SUEÑO, 22.15, 00.35
*TERMINATOR: DESTINO OCULTO, 18.30
*LOS LOCOS ADAMS, 14.15, 17
*DESERTOR, 15.45, 19.15 (ESPACIO INCAA $50).
*CRÍMENES IMPOSIBLES: 20.40 (ESPACIO INCAA $50)
SANTIAGO LAWN TENNIS
(N. DE HEREDIA Y URQUIZA)
*MAÑANA, A LAS 23.30, FIESTA SEVEN. ENTRADA POR CALLE URQUIZA.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
*MARTES 12 DE NOVIEMBRE, A LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON TODOS LOS PERSONAJES DE LA GRANJA Y SUS CANCIONES.
*VIERNES 15, A LAS 22, LA BANDA “THE BEATS” PRESENTA “INFLUENCERS”, EL MEJOR HOMENAJE A THE BEATLES
* EL 1º DE DICIEMBRE, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.
QUINCHO DE PEPE PEZZINI
EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 19, SHOW DE LEONEL DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS: SERGIO CEJAS, ADRIANA GONZÁLEZ, BANDEÑAS, ARIEL PALAVECINO, NUEVO SOL Y ANA CARMONA.
RETRETA DE LA PLA ZA LIBERTAD
*VIERNES 15, CICLO DE TANGO CON ANA JOZAMI, ALFREDO OLMOS Y CACHO ENCALADA.
EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD
*SÁBADO 16, A LAS 21, EN LOS CICLOS DE LA EXPLANADA SE PRESENTARÁ “SANDRO DE AMÉRICA”.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D)
AVENTURA ( +13 )
08,09/11 - 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast)
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D)
AVENTURA ( + 13)
HOY AL13/11 - 19:30 hs (Cast)
ZOMBIELAND 2 : TIRO DE GRACIA (2D)
COMEDIA (+13 )
08/, 09/10 - 22:20 hs (subt) 00:30 hs (subt)
LOS LOCOS ADAMS (3D)
ANIMADA (ATP)
08/11 - 16:30 hs (Cast) 18:30 hs (Cast)
MIDSOMMAR: EL TERROR NO ESPERA LA NOCHE (2D)
TERROR (+16 años)
08/,09/11 - 21:25 hs (subt) 00:20 hs (subt)
DOCTOR SUEÑO (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
08/11 -18:00 hs (cast) 21:00 hs (subt) 00:10 hs (subt)
LOS LOCOS ADAMS (2D)
ANIMADA (ATP)
08/11 - 17:20 hs (Cast)
TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D)
ACCION (+ 13 AÑOS)
08/,09/11 -19:20 hs (cast) 22:00 hs (subt) 00:35 hs (subt)
GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
08/11 -17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:10 hs (subt) 22:10 hs (subt) 00:35hs(subt)
09/11 -14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:10 hs (subt) 00:35hs(subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)
CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40
SUBTIT. 2D 22:40 JUEVES Y VIERNES
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 16:50 - 19:30
EL DIA 13-11 NO SE PROYECTARA FUNCIÓN 19:30
LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:00
TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 2D 17:20 - 22:20
DOCTOR SUEÑO APTA 16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 19:00 - 22:00
SUBTITULADA 22:00 SOLO JUEVES
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13/11
SUBTITULADA 2D 19:10