CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de noviembre de 2019

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA NOTICIAS 2DA. EDICIÓN

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

23.15 ANIMALES SUELTOS





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 COCINEROS DE NOCHE





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA

22.00 MEJOR DE NOCHE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR

21.30 ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA

22.30 SHOWMATCH





CANAL 14

12.00 DE A DOS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 CULTURAR TV

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

16.00 FANÁTICAS

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

19.30 SÚPER FÚTBOL

20.30 FOREVER HITS

21.30 PEDALIER

22.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.02 EL TRIUNFO DEL ESPÍRITU

08.37 BATMAN Y ROBIN

11.06 MI PRIMER AMOR

12.51 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

15.18 BATMAN Y ROBIN

17.46 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

19.33 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

TCM

07.29 LOST - HAPPILY EVER AFTER

11.56 MAD ABOUT YOU HOME

12.22 MAD ABOUT YOU - TILL DEATH DO US PART

12.48 MAD ABOUT YOU - WHEN I’M SIXTY-FOUR

13.13 MAD ABOUT YOU LEGACY

13.39 MAD ABOUT YOU - PANDORA’S BOX

14.05 MAD ABOUT YOU - THE RIDE HOME

14.31 MAD ABOUT YOU - GIBLETS FOR MURRAY

14.57 MAD ABOUT YOU - ONCE MORE, WITH FEELIN

15.23 MAD ABOUT YOU - THE CITY

17.06 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

18.51 THE POLAR EXPRESS

20.47 ROMEO DEBE MORIR

TNT

06.32 WALL-E

08.08 FINDING NEMO

09.58 EL VENGADOR DEL FUTURO

12.02 NOTAS PERFECTAS

14.07 RATATOUILLE

16.14 ENREDADOS

18.02 VENGANZA LETAL

19.52 ALICIA A TRAVÉS DEL ESPEJO

22.00 TU PARTE DEL TRATO

23.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE MENDOZA

SPACE

06.00 THE BRINK

07.29 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS

09.27 CUANDO UN EXTRAÑO LLAMA

10.59 TÚNEL

13.17 INSPECTOR GADGET

14.48 PEARL HARBOR

18.10 DÉJÀ VU

20.20 TERROR EN LO PROFUNDO

CINECANAL

12.05 UNA NOCHE EN EL MUSEO

14.15 EL PLANETA DE LOS SIMIOS

16.25 SI DECIDO QUEDARME

18.00 PADDINGTON 2

20.05 TORTUGAS NINJA

VOLVER

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS

11.00 SOS MI HOMBRE

12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 TELESHOW INTERNACIONAL

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 PADRE CORAJE

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAۂO

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 SOS MI HOMBRE

20.00 PULSACIONES. VERSIÓN FAMOSOS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 MATRIMONIOS Y ALGO MÁS





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*DR. SUEÑO, 22.15, 00.35

*TERMINATOR: DESTINO OCULTO, 18.30

*LOS LOCOS ADAMS, 14.15, 17

*DESERTOR, 15.45, 19.15 (ESPACIO INCAA $50).

*CRÍMENES IMPOSIBLES: 20.40 (ESPACIO INCAA $50)

SANTIAGO LAWN TENNIS

(N. DE HEREDIA Y URQUIZA)

*MAÑANA, A LAS 23.30, FIESTA SEVEN. ENTRADA POR CALLE URQUIZA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*MARTES 12 DE NOVIEMBRE, A LAS 18.30, SHOW MUSICAL DE “LA VACA LOLA” CON TODOS LOS PERSONAJES DE LA GRANJA Y SUS CANCIONES.

*VIERNES 15, A LAS 22, LA BANDA “THE BEATS” PRESENTA “INFLUENCERS”, EL MEJOR HOMENAJE A THE BEATLES

* EL 1º DE DICIEMBRE, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.

QUINCHO DE PEPE PEZZINI

EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 19, SHOW DE LEONEL DÍAZ. ARTISTAS INVITADOS: SERGIO CEJAS, ADRIANA GONZÁLEZ, BANDEÑAS, ARIEL PALAVECINO, NUEVO SOL Y ANA CARMONA.

RETRETA DE LA PLA ZA LIBERTAD

*VIERNES 15, CICLO DE TANGO CON ANA JOZAMI, ALFREDO OLMOS Y CACHO ENCALADA.

EXPLANADA DE LA MUNICIPALIDAD

*SÁBADO 16, A LAS 21, EN LOS CICLOS DE LA EXPLANADA SE PRESENTARÁ “SANDRO DE AMÉRICA”.





CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D)

AVENTURA ( +13 )

08,09/11 - 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast)

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D)

AVENTURA ( + 13)

HOY AL13/11 - 19:30 hs (Cast)

ZOMBIELAND 2 : TIRO DE GRACIA (2D)

COMEDIA (+13 )

08/, 09/10 - 22:20 hs (subt) 00:30 hs (subt)

LOS LOCOS ADAMS (3D)

ANIMADA (ATP)

08/11 - 16:30 hs (Cast) 18:30 hs (Cast)

MIDSOMMAR: EL TERROR NO ESPERA LA NOCHE (2D)

TERROR (+16 años)

08/,09/11 - 21:25 hs (subt) 00:20 hs (subt)

DOCTOR SUEÑO (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

08/11 -18:00 hs (cast) 21:00 hs (subt) 00:10 hs (subt)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP)

08/11 - 17:20 hs (Cast)

TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D)

ACCION (+ 13 AÑOS)

08/,09/11 -19:20 hs (cast) 22:00 hs (subt) 00:35 hs (subt)

GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

08/11 -17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:10 hs (subt) 22:10 hs (subt) 00:35hs(subt)

09/11 -14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:10 hs (subt) 00:35hs(subt)

HÍPER LIBERTAD

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40

SUBTIT. 2D 22:40 JUEVES Y VIERNES

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 16:50 - 19:30

EL DIA 13-11 NO SE PROYECTARA FUNCIÓN 19:30

LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:00

TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 2D 17:20 - 22:20

DOCTOR SUEÑO APTA 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 19:00 - 22:00

SUBTITULADA 22:00 SOLO JUEVES

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13/11

SUBTITULADA 2D 19:10