Santa Rosa recibe la visita de Estrella del Norte, por la C30

07/11/2019 - 21:44 Amateur

En distintas locaciones del norte de la ciudad de Capital se pondrá en juego la vigésima fecha del torneo Clausura de los Clásicos Barriales, en los que se destaca el enfrentamiento entre Santa Rosa y Estrella del Norte. El programa completo es el siguiente: En cancha de 6º Pasaje: Los Sosa vs. Los Pibes de la 18 (20); J.F. Ibarra vs. Gallito (20); Los Sosa vs. Avenida (30); 6º Pasaje vs. Eskendra (30). En Chañar: Kiosco Rosi vs. Peti Car (20); El Juanfe vs. Calle 4 (30); Medalla Milagrosa vs. Peti (30). En Santa Rosa: Tigres vs. Los Diablos Rojos (20); El Salvador vs. La Esquina (20); Santa Rosa vs. Estrella del Norte (30).

En Suboficiales: Laureles vs. Estrella (20); 1º Pasaje vs. Hermanos Juárez (20); 3º Pje. Juveniles de la Banquina (20). En Tarapaya: Talin vs. Juv. del Gas (20); Tarapaya vs. Gas del Estado (30); El Bajo de Tarapaya vs. Rita Car (30). En Triángulo: La Magallanes vs. La Barra (20); El Triangulo vs. Los 3 Amigos (20); Triangulo vs. Los 3 Amigos (20); Triángulo vs. La 203 (30). En Grill: La Gobernador vs. La 203 (20); La Pueyrredón vs. La Banda de Mario (20); Los 3 Amigos vs. La 23 (30). En Villa Grimanesa: Chetería vs. Juv. de Tarapaya (20); Km 49 vs. Villa Borges (20); Chete vs. Chañar (30); Villa Grimanesa vs. La Unión del Oeste (30). En Estudiantes del Deán: Los Pibes de Estudiantes vs. Pasaje 421 (20); La Banda de Pilli vs. Los Tiburones (20); Borges Unidos vs. Pasaje 421 (30).

En Mal Paso: Amigos de la 18 vs. Herrería Juan Ramón (20); PSG vs. Pachuli (30); Mal Paso vs. 7º Pasaje (30). En Calle 107: Equipo del Gas vs. Calle 15 (20); Carnes Los Amigos vs. Q+Q (30). En Morumbí Borges: Los Tenas vs. El Milán (20); Los Pibes de Martín vs. Sociedad Avanzada (20); Calle 106 vs. Los Pumas (30).

En Fondo de Borges: Despensa Luki vs. Los Pibes de la Plaza (20); La 203 vs. Barrio Colón (20); El Fondo de Borges vs. Banfield (30). En Polideportivo Borges: La Fusión vs. Los Peregrinos (20); La 12 vs. La 109 (20); Barrio Borges vs. Barrio Cáceres (30). En Pablo VI: Los del Pasaje vs. 5º Pasaje (20); Pablo VI vs. Los Primos Unidos (20).