Esta noche se juega el certamen 80º Aniversario de Defensores de Maco

Esta noche, desde las 20.30, se jugará el Reducido por el 80º Aniversario de Defensores de Maco.

El programa es: La Ribera vs. Los Monkikis; Rivadavia vs. Peñarol; Rivadavia vs. Tronkito; Rey de Copas vs. Lanús; Los Ruices vs Estudiantes de Maco; La Familia vs. Juv. de Vélez; Unión de Ulluas vs. Bº Cáceres; Chacarita vs. USA; Los Cardozo vs. La Ratonera; San Martín vs. Los Carpas FC; Escuela de Fútbol de Maco vs. Los Tumba Vasos; Vélez vs. Los Pasajeros; San Pedro vs. La Verdulería; Upianita vs. Norton Construcciones; Santa Rosa vs. San Carlos; San Isidro vs. Calle 6; La Curva vs. Calle 9; La Cuchilla vs. La Esquina FC; Independiente vs. Bº Sarmiento; Estudiantes de Ulluas vs. Tate; Maco vs. Puesto 8. Se jugará un solo tiempo de 15 minutos.