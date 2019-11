Mialma, Sin Rival, Herfa Lubricantes y Miliy, semifinalistas

07/11/2019 - 21:48 Amateur

Mialma, Distribuidora Miliy, Sin Rival y Herfa Lubricantes accedieron a las semifinales tras sortear los cuartos de final del Torneo Clausura, que organiza la Liga Comercial de La Banda.

Mialma quedó entre los cuatro mejores, al ganarle a JM Deportes por 4 a 2 en la definición de tiros penales, después de igualar 2 a 2 en tiempo reglamentario.

Distribuidora Miliy también se clasificó a semifinales, tras derrotar por penales a Carnes Blancas por 5 a 4. El reglamentario de 60 minutos había terminado en empate sin goles.

Por su parte, Sin Rival se metió en semis luego de derrotar a PLB por 3 a 1 en la definición desde los doce pasos.

Por último, Herfa Lubricantes, la revelación del torneo, le ganó a Servicred por 1 a 0 y por primera vez en su historia llegó a esta instancia.

Por la Copa de Plata se registraron los siguientes resultados:Tecno Soluciones 0, La Rotonda Lácteos 0; La Boutique Deportiva 1, Súper Eli 0; Pollería Sur 2, Marega Distr. 2.

El domingo

Las semifinales se jugarán este domingo, en el predio de Tabla Redonda, con este programa:

Cancha Nº 1: 16.30, Sin Rival vs. Distribuidora Miliy; 18, Herfa Lubricantes vs. Mialma. Cancha Nº 2 (Copa de Plata): 16.30, Marega Distr. vs. La Boutique Deportiva; 18, La Rotonda Lácteos vs. Pollería Sur.